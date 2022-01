Omikron entwickelt sich auch in Sachsen und Leipzig zur dominanten Variante in der Pandemie. Was folgt daraus, was ist zu tun, wie geht es weiter? Und was sollten wir aus der Pandemie lernen? Professor Christoph Lübbert, Chef der Infektiologie-Bereiche am Uniklinikum und am St. Georg, gibt Antworten.