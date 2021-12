Leipzig

Die Impfkampagne wird in Sachsen über die Feiertage und den Jahreswechsel fortgesetzt. Das kündigten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und auch das sächsische Sozialministerium nach dem Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag an. In Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen hat das DRK Sachsen an 15 Impfpunkte Termine während der Feiertage organisiert. Es werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten. Die Auffrischungsimpfung ist mit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission bereits drei Monate nach der Zweitimpfung möglich.

In der Pressekonferenz am Mittwochmittag zur aktuellen Corona-Lage drängte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass sich noch mehr Menschen impfen müssen. Eine Impfpause über die Feiertage sei nicht zu verantworten. Darauf reagierte nun auch das sächsische Sozialministerium. Noch ein paar Tage zuvor hieß es, die Impfstellen würden in eine Weihnachtspause gehen. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) erklärte am Mittwoch: „In Sachsen gibt es selbst an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr kontinuierlich Impfangebote, das ist mir ganz besonders wichtig. Angesichts der aufkommenden Omikron-Variante ist das Impfen und besonders das Boostern unverzichtbar. Ich danke dem DRK und der Kassenärztlichen Vereinigung sowie allen anderen Partnern, dass sie diese Angebote ermöglichen. Mein herzlicher Dank geht auch an das Personal, dass trotz Feiertag flexibel im Einsatz ist und sich für die Gesundheit der Menschen einsetzt.“

Impfen in Leipzig

In Leipzig hat Heiligabend eine Impfstelle geöffnet. In Markkleeberg wird an allen Weihnachtsfeiertagen geimpft. Auch in Wurzen wird es am 24. Dezember eine Möglichkeit geben.

Impftermine über die Feiertage In diesen Impfstellen werden an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Weihnachten Impftermine angeboten. In Leipzig und Umgebung: Leipzig Paunsdorf Center Paunsdorfer Allee 1; am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhrsowie am 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr. Leipzig; Promenaden Hauptbahnhof am 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr. Markkleeberg; Rathausplatz 1; am 24., 25. und 26. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr, sowie am 31. Dezember und 1. Januar jeweils von 9 bis 12 Uhr. Wurzen; Schweizergartenstraße 2; am 24. Dezember und 31. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr. In ganz Sachsen: Chemnitz: Center Ringstraße 17; 25. und 26. Dezember jeweils von 13 bis 16 Uhr. Chemnitz: Messeplatz 1; 31. Dezember von 9 bis 17 Uhr. Dresden Messering 6; 26. Dezember nur mit Termin. Treuen/Eich; Rebesgrüner Straße 9; 24. Dezember von 9 bis 14 Uhr sowie am 1. Januar von 12 bis 17 Uhr. Görlitz; Christoph-Lüders-Str. 24-35; 26. Dezember von 8 bis 12 Uhr sowie am 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr. Grünhain-Beierfeld; Pestalozzistraße 12 am 31. Dezember und 1. Januar jeweils von 9 bis 14 Uhr. Löbau; Görlitzer Straße 2; 24. Dezember von 8 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr Meißen; Bergstraße 8; am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr Zeithain; ASB Am unteren Teich 8; am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr Zwickau; Schubertstraße 1; am 31. Dezember und 1. Januar nur mit Termin Zwischen Weihnachten und Neujahr sowie ab dem 3. Januar 2022 haben alle Impfpunkte wieder zu den regulären Zeiten geöffnet.

Zwischen den Jahren und im neuen Jahr haben die Impfstellen in Leipzig dann wieder regulär geöffnet. Termine für die Arena sowie das Stadtbüro sind über das sächsische Impfportal online buchbar. Erst im neuen Jahr bietet die Universität Leipzig wieder Impfungen im Paulinum am Augustusplatz an. Jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr ist dieses geöffnet. Die Termine sind über die Website buchbar.

Impfungen nach den Weihnachtsfeiertagen Nach den Weihnachtsfeiertagen und ab dem 3. Januar haben die Impfstellen in Leipzig wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Im Stadtbüro und in der Arena muss zuvor ein Termin über das Online-Impfportal gebucht werden. Allee Center: Montag bis Samstag von 10-18 UhrArena Leipzig: Montag bis Samstag von 12-20 UhrHauptbahnhof: Montag bis Samstag von 11-19 UhrHöfe am Brühl: Montag bis Samstag von 11-19 UhrMoritzhof: Montag bis Samstag von 10-18 UhrOper Leipzig: Montag bis Freitag von 8-15 Uhr, außerdem die unabhängige ImpfberatungPaunsdorf Center: Montag bis Samstag: 10-19 UhrStadtbüro: Montag bis Samstag von 11-19 Uhr Klinikum St. Georg: Mit Termin von Montag bis Freitag von 13-16:30 Uhr Erich-Zeigner-Haus: Montag von 10-18 Uhr (am 27.12.2021 geschlossen) Paulinum der Universität Leipzig: erst wieder ab dem 3. Januar von 8:30-17:30 Uhr Eine Sonderaktion bietet das Werk 2 in Connewitz am 27. und 30. Dezember an. Von 10 bis 18 Uhr können sich Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren impfen lassen.

Von Kathleen Retzar