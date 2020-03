Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen hat in Sachsen am Samstag weiter zugenommen - allerdings ist der tägliche Anstieg erneut geringer als am Vortag ausgefallen. Die Zahl der Patienten stieg am Sonntag um 116 Fälle. Die Corona-Lage am Wochenende in und um Leipzig im Ticker.