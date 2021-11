Immer mehr Schulen in Sachsen stellen wegen Corona-Infektionen den Unterricht komplett oder klassenweise ein – aber längst nicht alle, in denen Schüler positiv auf Sars-CoV2 getestet wurden. Willkür? Oder nach welchen Kriterien handeln Schulen und Behörden? Alle betroffenen Schulen in der Region im Überblick.