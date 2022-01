Die Corona-Pandemie hat in Sachsen zum vierten Schlag ausgeholt. Im Freistaat breitet sich das Virus wieder rasend schnell aus, in den Kliniken werden erneut schwere und schwerste Covid-19-Erkrankungen behandelt. Wir tragen täglich Fakten aus Leipzig, Sachsen und Deutschland zum Ausmaß der Pandemie zusammen und haben diese in 14 Grafiken aufbereitet.