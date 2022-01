Dresden

Auch wenn ein PCR-Test positiv ausfällt, soll sich eine infizierte Person künftig damit unter Umständen aus der Corona-Isolierung freitesten können. Der Freistaat Sachsen will eine entsprechende Regel in den neuen Quarantäne-Vorschriften übernehmen, wie das Sozialministerium auf LVZ-Anfrage bestätigte. Das Ende der Quarantäne soll dabei konkret an den sogenannten CT-Wert geknüpft werden, der über die Viruslast der infizierten Person Auskunft gibt. Bei einem CT-Wert über 30, soll die Isolation beendet werden können.

Hoher CT-Wert, niedrige Viruskonzentration

Vorbild ist unter anderem Nordrhein-Westfalen. Das Land hat eine ähnliche Regelung bereits eingeführt. Dort wird ein Ende der Isolation ebenfalls von einen CT-Wert von über 30 abhängig gemacht. Das hat medizinische Gründe.

Generell gilt: Ein niedriger CT-Wert spricht für eine hohe Viruskonzentration beim Infizierten, ein hoher Wert für eine niedrige Konzentration. Bei einem CT-Wert von mehr als 30 geht das Robert-Koch-Institut davon aus, dass die Person nicht mehr ansteckend ist.

Isolation entfällt nicht komplett

Auch mit den neuen Regeln entfällt in Sachsen die Isolation aber nicht komplett. Corona-Positive müssen nach dem ersten Test generell zu Hause bleiben. Falls sie aber 48 Stunden lang symptomfrei sind, dürfen sie mithilfe des PCR-Tests die Freitestung versuchen. Dann gilt der CT-Wert von 30 als Kriterium.

Neue Regeln wohl ab 23. Januar

Derzeit arbeitet das Sozialministerium an den neuen Quarantäne-Regeln. Sie sollen voraussichtlich ab dem 23. Januar in Kraft treten. Die Vorschriften orientieren sich an den Maßnahmen, die die Ministerpräsidentenkonferenz in der ersten Januar-Woche beschlossen hat. Bund und Länder hatten damals vereinbart, die Quarantäne-Regeln zu lockern, um auf die Omikron-Welle reagieren zu können. Die neue Variante des Virus ist deutlich ansteckender, aber der Krankheitsverlauf auch milder.

In Sachsen gibt es im Gegensatz zu anderen Bundesländern vergleichsweise wenig Omikron-Fälle. Der Landesregierung liegen aber Prognosen vor, wonach mit einem Anstieg der Fälle spätestens Ende Januar. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sprach vergangene Woche von der „Ruhe vor dem Sturm“.

Von Kai Kollenberg