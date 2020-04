Kretschmer: Bis Freitag nächste Lockerungen in Coronakrise klar

Dresden

Die Details der nächsten Lockerungen in der Coronakrise sollen bereits an diesem Freitag feststehen. „Wir werden an diesem Freitag wissen, welche Bereiche gelockert werden“, erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Mittwoch in Dresden vor Journalisten.

Kretschmer : „Alles sehr gut vorbereitet“

Vieles sei jetzt schon absehbar. Es werde unter anderem um Tierparks, Zoos, Bibliotheken, Friseure „und einige wenige andere Bereiche“ gehen. Am Montag soll dann die Öffentlichkeit über die nächsten Schritte informiert werden. Für den 30. April sei dann nur noch der Beschluss geplant, wenn die Infektionszahlen dass zulassen. Alles sei „sehr gut vorbereitet“.

OB Hilbert sprach von „Harakiri“

Kretschmar reagiert damit auf Kritik am Zeitplan für die Beschlüsse zu weiteren Lockerungen. Da die nächste Abstimmungsrunde zwischen den Ländern und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) erst für den 30. April geplant ist, sich daran der 1. Mai als Feiertag und dann das Wochenende anschließen, hatte beispielsweise Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert den Ablauf kritisiert und eine frühere Perspektive gefordert. Für den bisherigen Zeitplan sprach er von „Harakiri“.

Sachsen hält am Sitzenbleiben fest

Wie Kretschmer sagte, sei in Sachsen nicht wie in anderen Ländern daran gedacht, das Sitzenbleiben an den Schulen auszusetzen. Das war in Sachsen unter anderem von Elternvertretern ins Spiel gebracht worden. Er halte davon eher nichts.

„Eine gewisse Ordnung“ müsse beibehalten werden. Lehrer könnten beispielsweise bei den Prüfungen darauf reagieren, welcher Unterrichtsstoff möglicherweise durch die Coronakrise nicht vermittelt werden konnte. In diesem Sinn hatte sich in der Vergangenheit bereits das sächsische Kultusministerium geäußert.

Von Ingolf Pleil