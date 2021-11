Leipzig

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Sachsen weiter rasant. Unter Experten stellt sich nicht mehr die Frage, ob der Freistaat die Überlastungsstufe erreicht, sondern wann. Viel ist nicht mehr nötig: Nach Datenstand vom Donnerstag waren laut Sozialministerium 1204 Betten mit Corona-Patienten belegt, nach 1189 am Mittwoch. Auf den Intensivstationen wurden 317 Corona-Patienten behandelt. Am Mittwoch waren es 288.

Lesen Sie auch Corona-Infektionen auf Rekordhoch – Kontakte werden in Leipzig nach Tagen informiert

Die Überlastungsstufe wäre bei 1300 belegten Normalbetten beziehungsweise 420 Intensivbetten erreicht. Bleibt die Auslastung drei Tage in Folge über einer der beiden kritischen Marken, würden am übernächsten Tag folgende Regeln zur bisher geltenden Vorwarnstufte verschärft werden:

2G-Regel gilt bei Überlastungsstufe in mehr Bereichen

Das 2G-Modell wird bei der Überlastungsstufe ausgeweitet und gilt dann laut Corona-Schutzverordnung für:

1. den Zugang zur Innengastronomie

2. die Teilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen

3. die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen und Prostitution

4. den Sport im Innenbereich

5. den Zugang zu Hallenbädern und Saunen aller Art

6. den Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Innenbereich

7. den Zugang zu Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen im Innenbereich,

8. die Teilnahme an touristischen Bahn- und Busfahrten, auch im Gelegenheits- und Linienverkehr,

9. den Zugang zu Diskotheken, Clubs und Bars im Innenbereich,

10. die Beherbergung, einschließlich der Einrichtungen und Angebote der Kinder-, Jugend und Familienerholung

11. den Zugang zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen der Integrationskurse, Hochschulen, der Berufsakademie Sachsen, Aus-, Fort- und Weiterbildungs- und Erwachsenenbildungseinrichtungen, sowie ähnlichen Einrichtungen, Volkshochschulen, Kunst-, Musik- und Tanzschulen im Innenbereich.

Bisher war 2G nur für Innengastronomie, bei Veranstaltungen und Festen in Innenräumen, Kulturveranstaltungen und Freizeiteinrichtungen im Innenbereich sowie in Diskotheken, Clubs und Bars verpflichtend gewesen. Ausnahmeregelungen macht die Corona-Schutzverordnung in der Überlastungsstufe unter anderem für die Beherbergung zu nicht-touristischen Zwecken und bei bestimmten Bildungsangeboten. Hier kann der Zugang auch weiterhin durch ein negatives Testergebnis gesichert werden. Das gilt – wie in der Vorwarnstufe – auch weiterhin für Messen.

Verschärfte Kontaktbeschränkungen

Auch die Kontaktbeschränkungen werden in der Überlastungsstufe noch einmal verschärft: Bei privaten Zusammenkünften dürfen sich dann nur noch Angehörige eines Hausstands, in Begleitung der Partnerin oder des Partners und Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, mit einer weiteren Person treffen. Geimpfte und Genesene werden ebenso wenig mitgezählt wie Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. Ausnahmen für die schärfere Kontaktbeschränkung gelten unter anderem für heilpädagogische Kindertageseinrichtungen, Hochschulen und therapeutische Angebote.

Maximal zehn Teilnehmer bei Versammlungen

In der Überlastungsstufe werden die Beschränkungen für Versammlungen noch einmal verschärft. Sie sind weiterhin nur stationär möglich und auf maximal zehn Teilnehmer beschränkt. Ausnahmen bleiben im Einzelfall möglich, sollten sie aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar sein. Geimpfte und Genesene werden in diesem Fall mitgezählt.

Geltungszeitraum

Die Rücknahme der Überlastungsstufe ist in der Corona-Schutzverordnung ebenfalls klar geregelt. Werden die Grenzwerte von 1300 belegten Betten auf Normalstationen und 420 Intensivbetten an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, gilt die Überlastungsstufe am übernächsten Tag nicht mehr. Dann treten wieder die Regeln der Vorwarnstufe in Kraft.

Von Anton Zirk