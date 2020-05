Sachsens neue Corona-Lockerungen im Schnellüberblick

Dresden/Leipzig

Sachsen führt die weitreichendsten Lockerungen bei den Corona-Regeln bundesweit ein. Gastronomie, Fitnessstudios, Konzerte – ab Freitag (15. Mai) ist vieles wieder erlaubt und geöffnet. Weiterhin gelten jedoch das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Nahverkehr und beim Einkaufen. Was erlaubt ist und was nicht – zehn Fragen und Antworten.

Kann ich mich mit mehr Menschen treffen als bisher?

Ja, bei den Kontaktregeln gibt es leichte Lockerungen. Seit 4. Mai war es einem Hausstand maximal erlaubt, sich mit einem weiteren Menschen und dessen Partner oder Partnerin draußen zu treffen. Ab Freitag ist auch der Kontakt mit allen anderen Angehörigen eines weiteren Hausstandes möglich. Für Kinder gilt eine erweiterte Sonderregel: Sie dürfen im eigenen Haushalt mit bis zu drei weiteren Kindern aus der eigenen Klasse beziehungsweise der eigenen Kita-Gruppe zusammen sein, um gemeinsam zu lernen oder eine geteilte Betreuung zu ermöglichen.

Was gilt für Geschäfte?

Alle Läden dürfen nach einer Entscheidung des sächsischen Oberverwaltungsgerichtes (OVG) ab sofort wieder ohne Flächenbegrenzung auf 800 Quadratmeter öffnen. Damit entfällt das seit Anfang vergangener Woche vorgeschriebene „Abkordeln“ für größere Läden. Weiterhin gelten jedoch Abstands- und Hygienevorschriften.

Wie sind die Regeln für die Gastronomie?

Ab Freitag dürfen Gaststätten wieder Kunden bewirten – sowohl im Innen- wie im Außenbereich. Es gelten aber strenge Regeln. Der reine Barbetrieb und das Shisha-Rauchen bleiben untersagt. Vorgegeben sind ein Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Tischen und der Mundschutz für das Personal – aber nicht für die Gäste. Begrenzte Öffnungszeiten gibt es nicht.

Dürfen Kulturveranstaltungen wieder stattfinden?

Ja, auch Konzerte, Theateraufführungen, Festivals und andere Kulturveranstaltungen sind ab Freitag wieder möglich. Generell gilt eine Obergrenze von 1000 Besuchern – wenn die Abstandsregeln eingehalten werden. Voraussetzung ist ein von der kommunalen Behörde genehmigtes Hygienekonzept. Angebote in Literaturhäusern, Kleinkunst, Soziokultur und Gästeführungen sind ebenso möglich. Auch Kinos dürfen wieder öffnen – bis wieder Filme zu sehen sind, wird es aber wohl noch dauern, hatten die Kinos bereits am Montag angekündigt. Freizeit- und Vergnügungsparks dürfen ebenfalls wieder öffnen.

Dürfen Fitnessstudios, Tanzschulen und Sportstätten wieder öffnen?

Ja, ab Freitag darf wieder trainiert und getanzt werden. Fitnessstudios und Tanzschulen benötigen ein vom Gesundheitsamt genehmigtes Hygienekonzept, ebenso wie Sportstätten. Deren Nutzung in Innen- und Außenbereichen ist wieder möglich, wenn die Hygienevorschriften beachtet werden. Dies gilt auch für die Vorbereitung und Durchführung von Wettkämpfen. Publikum ist weiterhin nicht erlaubt.

Öffnen jetzt auch die Freibäder?

Prinzipiell ist die Öffnung der Schwimmbäder erlaubt, aber die wenigsten werden wohl direkt aufmachen. In Leipzig heißt es von den Sportbädern, der Betrieb müsse erste auf die neuen Regeln abgestimmt werden. Frühestens in der kommenden Woche sei mit einer Öffnung zu rechnen – dann sollen auch die Temperaturen über die 20-Grad-Marke klettern. Weiterhin geschlossen bleiben müssen alle Badeanstalten in geschlossenen Räumen, Saunen und Dampfbäder.

Darf ich wieder reisen?

Individuelles Reisen innerhalb Deutschlands ist wieder erlaubt. In Sachsen dürfen Hotels und Pensionen ab Freitag wieder öffnen. Urlaub ist also grundsätzlich möglich. Allerdings gelten in jedem Bundesland individuelle Regeln, an die sich Gäste halten müssen. Reisen mit einem Reisebus sind weiter tabu.

Was ist mit Hochzeiten, Beerdigungen und Gottesdiensten?

Auch hier sind Lockerungen vorgesehen – ab sofort gilt keine Personenbegrenzung mehr. Trauerfeiern, Trauungen und Gottesdienste dürfen stattfinden, auch hier müssen die Abstandsregeln gewahrt bleiben.

Was gilt für Kitas und Schulen?

Hier bleibt es beim angepeilten Termin: Wie bereits in der vergangenen Woche angekündigt, sind alle Kitas und Schulen ab Montag wieder geöffnet. Bislang war in Kindertagesstätten nur eine Notbetreuung möglich, die Schulen dürfen nur die Abschluss- und Vorabschlussklassen besuchen. Beim Neustart ab 18. Mai setzt Sachsen auf eine strikte Trennung von Klassen und Gruppen statt auf Größenvorgaben.

Was bleibt verboten?

Trotz der umfangreichen Lockerungen gibt es Bereiche, bei denen vorerst keine Änderungen greifen: Weiterhin geschlossen bleiben Diskotheken und Clubs, ebenso Spezialmärkte, Volksfeste und Jahrmärkte sowie Prostitutionsstätten. Auch Messeveranstaltungen sind noch nicht erlaubt. Für die nächste Verordnung im Juni seien weitere Lockerungen vorgesehen, so dass Messen für Fachpublikum und Fachkongresse bis 1000 Besucher wieder stattfinden können, kündigte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) an.

Von Robert Nößler