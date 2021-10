Leipzig

Mit Beginn der kühleren Jahreszeit haben in Sachsen die Corona-Infektionen spürbar angezogen. In der vergangenen Woche wurden im Freistaat etwa 2700 neue Fälle mit der Delta-Variante des Virus registriert. Das waren 1000 mehr als in der Vorwoche. Zum Vergleich: Am 4. Oktober 2020 lag die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat bei sieben Infektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, an diesem Montag waren es 71. In vielen Fällen sind Kinder und Jugendliche betroffen. Allerdings steigen die Zahlen auch bei Seniorinnen und Senioren inzwischen wieder an.

Vor allem in den südlichen Landkreisen hat sich das Infektionsgeschehen mit dem Monatswechsel merklich gesteigert: die Sächsische Schweiz, das Erzgebirge sowie die Landkreise Mittelsachsen und Bautzen lagen am Montag über dem Inzidenz-Wert 100. Nur fünf Kreise blieben noch unter der Inzidenz 50 – darunter die Metropole Leipzig. Nordsachsen ist derzeit noch der einzige Kreis mit einer Inzidenz unter 35. Mit Blick auf die geltende Corona-Schutzverordnung drohen demnächst überall Lockerungen bei Maskenschutz und Testpflicht wieder gekippt zu werden.

Viele registrierte Infektionen unter Kindern und Jugendlichen

Seit Beginn des neuen Schuljahres wird ein erheblicher Teil der entdeckten Virus-Ansteckungen unter Kindern und Jugendlichen registriert. Das setzt sich auch bei den insgesamt steigenden Werten aktuell weiter fort. Etwa jede dritte Corona-Übertragung erfolgt in der Altersgruppe bis 19 Jahren – in den vergangenen sieben Tagen waren das sachsenweit rund 950 Fälle. Seit dem ersten Schultag haben sich nun knapp 2700 der insgesamt 600.000 Kinder und Jugendlichen im Freistaat mit dem Virus infiziert.

Diese Konzentration kommt nicht überraschend: Einerseits ist die Dunkelziffer durch die wöchentlichen Testungen in den Schulen bei Kindern geringer als bei Erwachsenen. Darüber hinaus haben die Jüngsten generell noch keinen Impfschutz, bei den Jugendlichen ist dieser nur schwach verbreitet. Etwa ein Viertel der 12- bis 17-Jährigen hat im Freistaat bisher den Oberarm dafür frei gemacht. Bundesweit ist in dieser Altersgruppe dagegen schon fast die Hälfte mindestens einmal geimpft. Die Sachsen sind offenbar beim Nachwuchs ähnlich impfskeptisch, wie bei den Älteren auch: Erst 58 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger im Freistaat haben mindestens die erste Dosis erhalten. Bundesweit sind es im Schnitt 68 Prozent.

Bei den Schülerinnen und Schülern ist das Ansteckungsrisiko zuletzt vor allem in der Gruppe der 10- bis 14-Jährigen deutlich angestiegen. Hier zeigt sich erneut, dass südliche und östliche Landkreise stärker betroffen sind. Im Erzgebirge lag die 7-Tage-Inzidenz unter den jüngeren Oberschul- und Gymnasialklassen bei knapp 400, im Landkreis Bautzen stieg der Wert sogar auf knapp 500. Sachsens Kultusministerium hat generelle Schulschließungen bei hohen Infektionszahlen ausgeschlossen, reagierte zuletzt aber punktuell und ließ die Friedrich-Fröbel-Schule in Leipzig und die Grundschule Weißenborn (Erzgebirge) vorübergehend komplett aussetzen.

350 Seniorinnen und Senioren stecken sich in einer Woche an

Schwere Krankheitsverläufe treten unter Kindern und Jugendlichen sehr selten auf. Bundesweit ist laut Intensiv-Register (DIVI) nur etwa ein Prozent der sehr schwer erkrankten Covid-19-Patientinnen und -Patienten jünger als 17 Jahre. Allerdings treten inzwischen auch in den vulnerablen Bevölkerungsteilen wieder gehäuft Corona-Ansteckungen auf – trotz der dort weitreichenden Corona-Impfungen. In der Folge nehmen nun auch die Behandlungen in Kliniken insgesamt wieder zu.

Knapp 350 Seniorinnen und Senioren (Ü 60) aus Sachsen haben sich laut Robert-Koch-Institut in der vergangenen Woche mit dem Corona-Virus angesteckt, darunter waren 90 Personen, die älter als 80 Jahre sind. Von einer Überlastung des Gesundheitssystem aufgrund schwerer Covid-19-Fällen ist der Freistaat noch weit entfernt. Laut Sozialministerium wurden am Montag 165 Covid-19-Fälle in den Kliniken behandelt, darunter 41 auf den jeweiligen Intensivstationen. Die Grenzwerte für eine Auslösung der Vorwarnstufe liegen bei 650 Fällen auf der Normal- und 180 Fällen auf der Intensivstation.

