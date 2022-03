Corona in Sachsen: Ist die Durchseuchung nun bald erreicht?

Leipzig

Die Corona-Pandemie ist aus dem Rampenlicht verdrängt worden. Das liegt auch an der Tatsache, dass das Virus allmählich an Schrecken verloren hat – trotz anhaltend großer Zahl Betroffener. In jeder Familie, in jedem Arbeitskollektiv, in jedem Freundeskreis dürfte es inzwischen Erfahrungen mit Corona geben. Häufig berichten Betroffene jetzt von Erkrankungen, die denen schwerer saisonaler Grippen ähneln. Im Einzelfall ist das ein noch immer großes Problem, aber nicht mehr in der Masse.

Ein schnelles Ende der Lage ist trotz allem noch nicht in Sicht. Sowohl im Freistaat, als auch im Bund halten sich die Neuinfektionen auf einem hohen Plateau, mit aktuell wieder leicht ansteigender Tendenz. 56.000 Menschen haben sich in der vergangenen Woche in Sachsen infiziert – ein neuer Rekord in der sächsischen Pandemie-Historie. Die höchsten Inzidenzen gibt es weiterhin bei Kinder- und Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen und allen anderen in den berufstätigen Jahren. Bei den verstärkt geimpften Seniorinnen und Senioren sind die Ansteckungen merklich geringer. Dies dürfte dazu beitragen, dass Intensivstationen nicht mehr überlastet sind.

Bisher eine Million registrierter Corona-Infektionen in Sachsen

Fast eine Million Infektionen sind seit März 2020 im Freistaat protokolliert worden. Das entspricht einem Viertel der Bevölkerung Sachsens. Im Bundesland hält man weiter die rote Pandemie-Laterne, im Rest der Republik macht die Corona-Zahl weniger als ein Fünftel der Bevölkerung aus. Bedeutet das im Umkehrschluss, jede und jeder Vierte in Sachsen hat die Pandemie hinter sich? Können wir das Thema nach der Durchseuchung bald zu den Akten legen? Das lässt sich aus mehreren Gründen so nicht manifestieren.

Nicht jede Infektion landet im Aktenordner der Behörden – weil sie vielleicht als bloße Erkältung wahrgenommen werden, zum Teil auch weil Betroffene den Weg zum Testcenter und Arzt scheuen. Dazu kommt, dass sächsische Gesundheitsämter noch immer im Notfall-Modus arbeiten. Aufgrund der hohen Zahl täglicher Neuinfektionen werden „nur“ Betroffene erkannt, die sich selbst bei den Behörden melden oder gemeldet werden.

Experte: Den Status ,immun’ gibt es praktisch nicht mehr

„Wir rechnen aktuell mit einer Dunkelziffer von deutlich über zwei, da Infektionen teilweise gar nicht mehr systematisch erfasst beziehungsweise gemeldet werden“, sagt der Epidemiologe Markus Scholz von der Universität Leipzig. Das würde bedeuten, mehr als die Hälfte aller Menschen in Sachsen hätte auch schon Kontakt mit dem echten Virus gehabt. Dies ist aber nur Spekulation: „Wie viele Menschen jemals infiziert waren, ist sehr schwer abzuschätzen“, sagt der Experte.

Letztlich spielt der Status der Durchseuchung für die Pandemie ohnehin kaum noch eine Rolle. „Da sich Menschen wieder anstecken können, gibt es den Status ,immun’ praktisch nicht mehr“, bemerkt Scholz. Sein Team sei deshalb inzwischen dazu übergegangen, die Modellierungen des Pandemieverlaufs hinsichtlich sogenannter Suszeptibilität – der individuellen Empfänglichkeit für das Virus – neu auszurichten.

Wie viele Betroffene sich in Sachsen inzwischen mehrfach angesteckt haben, können auch die Behörden nicht differenzieren, obwohl es die Meldesoftware eigentlich hergibt: „Derzeit liegen uns dazu keine belastbaren Daten vor“, hieß es aus der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) in Dresden. Wann und ob diese Informationen nachgetragen werden, ist unklar.

Immunologe: Erneute Infektionen haben kürzere Schutzwirkung

Sicher sind die Experten, dass über kurz oder lang irgendwann alle Menschen in Europa noch von einer Corona-Infektion betroffen sein werden, auch mehrfach. Laut des Leipziger Immunologen und Chefarztes Stephan Borte (Klinikum St. Georg) verlaufen Reinfektionen zumindest meist sehr mild und ohne Symptome. Für den allgemeinen Infektionsschutz ist das nicht unbedingt von Vorteil. „Da diese Infektionen dann zumeist nur im Nasen-Rachenraum stattfinden, ist der Schutzeffekt für den gesamten Körper vermutlich nur von kurzer Wirkung über wenige Monate“, so Borte.

Stephan Borte, Chefarztes des Zentrallabors und Immunologen am Klinikum St. Georg in Leipzig Quelle: André Kempner

Der Experte warnt auch davor, dass es nach Omikron durchaus auch noch Corona-Varianten mit hoher Ansteckungs- und größerer Entzündungsfähigkeit in der Lunge geben könne. „In den Sommermonaten wird sich das Infektionsgeschehen saisonal beruhigen und im Herbst/Winter drohen bei unzureichender Impf- und Auffrischungsquote in der Bevölkerung wieder vermehrt Infektionen bei Risikogruppen und auch möglicherweise erneut eine Belastungen des Gesundheitssystems“, so Borte weiter.

In Sachsen gibt es noch 1,4 Millionen Menschen ohne jeglichen Impfschutz – über alle Altersgruppen hinweg. Wie in fast allen anderen Bundesländern auch bewegt sich die Impfquote allerdings kaum noch. In der vergangenen Woche kamen im Freistaat insgesamt nur 3300 Geimpfte dazu – davon 1200 mit dem angeblich lang erwarteten Impfstoff von Novavax.

Von Matthias Puppe