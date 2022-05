Leipzig

In den vergangenen Corona-Wellen in Sachsen spielten Infektionen in Schulen immer eine prägende Rolle. So mussten noch im Herbst und Frühjahr parallel hunderte Bildungseinrichtungen aufgrund von Ausbrüchen vorübergehend geschlossen werden, während bei den Gesundheitsämtern wöchentlich zehntausende betroffene Kinder und Jugendliche registriert wurden. Nach dem Ende der Osterferien ist der befürchtete erneute Anstieg der Zahlen nun aber ausgeblieben. Das hat mehrere Gründe.

Zum einen wird in den meisten sächsischen Klassen zwar weiterhin mehrfach pro Woche mit Selbsttestungen nach Infektionen gesucht und werden auch jetzt noch Kinder infolge ihrer positiven Ergebnisse in Quarantäne geschickt. Gemeldet werden diese möglichen Infektionen aber inzwischen weder ans Gesundheitsamt noch an die Schulbehörden. Zudem können die Betroffenen nach fünftägiger Auszeit auch ohne Freitestung sowie PCR-Bestätigung wieder in ihre Klassen zurückkehren. Entsprechend gibt es auch von den Schulbehörden keinerlei Zahlen mehr, wie viele in den Klassen landesweit noch mit positivem Corona-Test nach Hause geschickt werden.

2400 Kinder und Jugendliche in der vergangenen Woche registriert

Darüber hinaus fallen die Infektions-Zahlen inzwischen in allen Altersgruppen ab – wobei auch eine insgesamt geringere Testaktivität eine nicht unbedeutende Rolle spielt. In der vergangenen Woche wurden dem Robert-Koch-Institut aus Sachsen knapp 19.000 Neuinfektionen gemeldet – davon 2400 von Kindern und Jugendlichen unter 19 Jahren. In den jüngsten Altersgruppen sind das weniger als zehn Prozent der wöchentlich 30.000 mit Corona neuinfizierten sächsischen Kindern und Jugendlichen auf dem Höhepunkt der Omikron-Wellen Mitte März.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Jüngsten im Freistaat sank zuletzt auf 311 Fälle pro 100.000 Kindern und Jugendlichen und damit unter die Werte der erwachsenen Altersgruppen – abgesehen von den Seniorinnen und Senioren, die auf ähnlichem Niveau liegen.

Von Matthias Puppe