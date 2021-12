Corona in Sachsen: Kretschmer schließt Schulschließungen Anfang 2022 nicht aus

Dresden

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schließt Schulschließungen nach dem Jahreswechsel nicht aus. Das sagte er am Donnerstagabend bei einem Online-Gesprächsformat, zu dem er verschiedene gesellschaftliche Interessengruppe eingeladen hatte. Er begründete dies mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus, die viel ansteckender als die noch vorherrschende Delta-Variante ausfalle.

„Jeder Tag mit offenen Schulen ein Gewinn“

„Kann man noch garantieren, dass die Schule bis vor den Winterferien, nach den Winterferien offen ist? Ich weiß es nicht“, sagte Kretschmer. „Deswegen ist jeder Tag, an dem wir die Schulen offen halten, ein Gewinn.“ Die Winterferien in Sachsen beginnen am 12. Februar und gehen bis zum 27. Februar.

Aktuell bleiben nach den Plänen der Landesregierung die Kindergärten und Schulen geöffnet. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte sogar ein Vorziehen der Weihnachtsferien um wenige Tage abgelehnt. Aufgrund von Infektionsfällen sollen Schulen aber weiterhin ganz oder teilweise geschlossen werden können. Die Entscheidung darüber fällt das Kultusministerium. Zuletzt war sachsenweit in rund 400 Einrichtungen der Präsenzunterricht ausgesetzt.

Kretschmer verteidigte den Weiterbetrieb der Schulen. Man habe diese Entscheidung getroffen, „weil Bildung so wichtig ist“. Zudem glaube er, dass die Schließung der Kitas und Schulen allein nichts bringe: „Die Schulen, Kindergärten schließen – und der gesamte Handel bleibt offen? Das hat keinen Wert. Wenn, dann muss man beides machen.“

Rechtsgrundlage fehlt aktuell

Kretschmer verdeutlichte, dass es derzeit sowieso keine Rechtsgrundlage für flächendeckende Schulschließung gebe. Diese Maßnahme gebe das neue Infektionsschutzgesetz nicht her. Allerdings habe man in der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstagnachmittag darüber gesprochen. „Möglicherweise“ bräuchte man dieses Werkzeug für Februar und März.

Lilly Härtig vom Landesschülerrat forderte im Online-Dialog mit dem Ministerpräsidenten schnellstmöglich ein Wechselmodell in ganz Sachsen: „Wir wissen, das der Präsenzunterricht für die Bildung viel mehr Wert hat als das Wechselmodell“, sagte sie. Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen schwinde aber „einfach der Rückhalt vieler Schülerinnen und Schüler“. Die Schülerinnen und Schüler sollten sicher sein.

Der Ministerpräsident machte sich diese Forderung nicht zu eigen. Zwar sei die Frage der Schulen etwas, „was ganz viele Abgeordnete umtreibt“. Aber: „Jetzt können wir noch sagen: Dieses Schulsystem arbeitet!“ Die Zahl der positiven Schnelltests in den Schulen nehme kontinuierlich ab.

Von Kai Kollenberg