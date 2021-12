Dresden

Die sächsische Polizei stand zuletzt stark in der Kritik. Sie unterbinde die Corona-Proteste nicht konsequent, lautete der Vorwurf. Grund genug für ein Interview mit Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar. Eins wird im LVZ-Gespräch schnell deutlich: Kretzschmar rechnet damit, dass die „Spaziergänge“ die Polizei noch eine Weile beschäftigen werden.

Herr Kretzschmar, Donnerstag kam die Meldung, dass ein Beamter des Landeskriminalamts (LKA) bei einem Corona-Protest in Pirna einen Polizisten attackiert haben soll. Was haben Sie da gedacht?

Ich war ziemlich enttäuscht. Für mich ist das absolut unverständlich, dass sich ein Beamter so vergisst und Kollegen angreift. Das gehört sich nicht. Ich kenne den Beamten, er ist ein Experte auf seinem Gebiet. Der Grund für die Eskalation liegt wohl im Privaten. Es gibt da anscheinend in der Familie Existenzängste. Deswegen ist er zu der Demonstration gegangen. Dafür habe ich rein menschlich Verständnis. Das entschuldigt aber nicht sein Verhalten. Das bleibt verwerflich.

Sie haben mit der Gewalt ein Problem und nicht damit, dass ein Polizist zu einem Corona-Protest geht?

Ich habe grundsätzlich ein Problem damit, wenn sich ein Polizeibeamter an derartigen Protesten beteiligt.

„Wir müssen alles an die Öffentlichkeit bringen“

Warum?

Die Corona-Proteste – mit ihrer politischen Dimension – richten sich gegen den Staat. Wir als Polizisten sind Vertreter des Staates. Wir können schlecht gegen uns selbst vorgehen.

Horst Kretzschmar (62) arbeitet seit 1990 bei der sächsischen Polizei. Der Diplom-Militärwissenschaftler leitete in seiner Laufbahn unter anderem das Spezialeinsatzkommando (SEK) und war Chef der Bereitschaftspolizei. Im Januar 2016 wurde er Polizeipräsident in Dresden, im Januar 2019 dann Landespolizeipräsident. Kretzschmar wird Ende März in den Ruhestand gehen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Quelle: Anja Schneider

In den sozialen Netzwerken gab es Spott wegen der Ermittlungen gegen den LKA-Mann. Tenor: Bei der sächsischen Polizei sei das ja nicht überraschend.

Im Vergleich zur Polizei in anderen Bundesländern gehen wir sehr transparent mit unseren Rechtsverstößen um. Ich lasse da auch keine Luft ran. Wir müssen das alles an die Öffentlichkeit bringen. Denn es erreicht die Öffentlichkeit so oder so – mit oder ohne unser Zutun. Wir sollten es als Chance begreifen.

Als Chance?

Jeder kritische Medienbericht über Verfehlungen hat einen wichtigen Nebeneffekt: Er reinigt die Polizei. Würde die Polizei alles im Stillen mit sich selbst ausmachen, wäre der Reinigungseffekt wahrscheinlich nicht so groß.

„Wir haben unsere Strategie angepasst“

Was glauben Sie, wie viele Polizisten laufen bei den Corona-Protesten mit?

Ich gebe da keine Schätzungen ab.

Können Sie ausschließen, dass Polizisten nicht gegen Proteste vorgehen, weil sie Kollegen unter den „Spaziergängern“ ausmachen?

Wenn Polizeibeamte bei den Protesten mitliefen, bin ich mir sicher, dass die Kollegen im Dienst sich das nicht gefallen lassen würden.

Zuletzt hatte man den Eindruck, die Polizei würde bei den Protesten bewusst nicht eingreifen.

Das hat mich sehr gewurmt. Ab dem 19. November, als die neuen harten Corona-Maßnahmen beschlossen wurden, war klar, dass der Gesundheitsschutz über dem Versammlungsrecht stehen muss. Die Lage in den Kliniken ist ernst. Wir mussten und müssen Infektionen verhindern, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Als es nach dem 19. November die ersten Demonstrationen mit 200, 300 Personen gab, haben wir reagiert. Wir haben unsere Strategie angepasst und unterbinden nun die Proteste konsequent. Diesen Strategiewechsel setzen wir seit drei Wochen um und sind damit gut unterwegs.

„Neue Strategie seit Anfang Dezember“

Es sieht nicht so aus, als ob das klappt.

Der Eindruck bei Ihnen mag ein anderer sein. Aber die Polizei wendet die neue Strategie seit Anfang Dezember an.

Inwieweit hat der Innenminister Schuld am schlechten Bild der Polizei? Der Minister hatte zunächst deutlich gemacht, dass die Polizei nicht überall sein könne.

Auch heute kann die Polizei nicht überall sein.

Muss man das offensiv kommunizieren?

Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Der Staatsminister hat damals diese Aussage getroffen.

Haben Sie sich über die Aussage des Minister geärgert?

Es wird Ihnen nicht gelingen, einen Konflikt zwischen dem Innenminister und mir auszumachen. Der Minister und ich dürfen unterschiedlicher Auffassung sein, aber das behalten wir für uns. Wie in einer guten Ehe.

„Es wird anstrengender für die sächsische Polizei“

Wie ist Ihre langfristige Strategie im Umgang mit den Protesten? Auch am Montag wird es vermutlich wieder mehrere „Spaziergänge“ geben.

Unsere Strategie wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Montags werden wir in den nächsten Wochen weiterhin mit vielen Protesten zu tun haben. Es bleibt eine angespannte Lage. Das Bedauerliche ist, dass die Demonstrationen deutschlandweit zunehmen, nicht nur in Sachsen. Wir werden deswegen nicht mehr im selben Maß Unterstützung aus anderen Bundesländern anfordern können. Es wird anstrengender werden für die sächsische Polizei.

Das bedeutet?

Wir werden – wenn überhaupt – nur auf die Kräfte der Bundespolizei zurückgreifen können. Die Bundespolizei muss aber auch die Grenze schützen. Sie kann sich nicht zweiteilen.

Haben Sie die Hoffnung, dass sich die Montagsdemonstrationen langsam totlaufen?

Nein. Die Diskussion über die Impfpflicht ist noch einmal Wasser auf die Mühlen der Corona-Leugner. Da wird es deutlich mehr Gegner geben, als wir jetzt schon auf der Straße sehen. Zudem müssen wir uns auf einen Anstieg der Omikron-Fälle einstellen. In Großbritannien schnellen die Neuinfektionen durch die neue Mutation in die Höhe. Wenn es bei uns ähnlich kommt, prognostiziere ich einen neuen und kompletten Lockdown. Das wird auch für viel Wut sorgen.

„Rund 80 Prozent, die geimpft oder genesen sind“

Sie sprachen die Impfpflicht an: In der Polizei sind laut Schätzungen zwei Drittel geimpft. Braucht es eine Impfpflicht für die Polizei?

Ich bin kein Fan davon. Ich verstehe, dass es eine Impfpflicht für das Pflegepersonal gibt, die mit Senioren alltäglich in Kontakt stehen. Bei Polizisten ist das nicht der Fall.

Woran liegt es, dass die Impfquote der Polizei so schlecht ist?

Wir hatten nicht den besten Start. Unsere Polizeibediensteten bekamen vor allem den Impfstoff von Johnson&Johnson. Da gab es viele Vorurteile. Mittlerweile schätzen wir, dass gut zwei Drittel zweimal geimpft sind. Wir haben auch eine große Anzahl von Polizistinnen und Polizisten, die Corona hatten. Ich gehe von rund 80 Prozent aus, die geimpft oder genesen sind.

„Fülle an Chats bei Telegram ist fast endlos“

Sechs Personen stehen im Verdacht, beim Messengerdienst Telegram Mordpläne gegen Ministerpräsident Kretschmer geschmiedet zu haben. Das wurde nur durch Recherchen des ZDF bekannt. Hätte die Polizei Telegram nicht besser im Blick haben müssen?

Warum können Journalisten solche Aktivitäten im Netz besser aufspüren als die Polizei? Das ist doch, was Sie meinen.

Ja.

Ich frage Sie: Kann die Polizei alle Telegram-Gruppen, alle Aktivitäten bei Instagram, bei Tiktok, bei Facebook und Co. beobachten? Natürlich nicht. Die Fülle an Chats allein bei Telegram ist fast endlos: Wir habe zig offene Kanäle mit Bezug zu Sachsen, darin wahrscheinlich Millionen von Nachrichten – und wir sollen alles im Blick haben? Da müsste ich gut 100 Leute einstellen, die nichts anderes tun. Diese 100 Leute müssten am besten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche im Einsatz sein. Das ist nicht machbar.

„Diese Gruppe hatte eine besondere Qualität“

Aber Sie kennen die Verdächtigen, deren Wohnungen jetzt durchsucht wurden. Die sind doch keine Unbekannte.

Wir kennen die Akteure der rechtsextremen Szene. Wir kennen die Drahtzieher bei bestimmten Demonstrationen. Da legen wir natürlich unseren Fokus drauf.

Gibt es weitere derartige Gruppen und Pläne, von denen die Polizei weiß?

Wir analysieren jetzt diese eine Gruppe und ihre Aktivitäten, schauen uns aber auch andere Chatgruppen an. Natürlich wird viel in den sozialen Medien geschrieben, auch mit überbordenden Aussagen. Aber diese Gruppe hat eine besondere Qualität: Es waren Waffen und Sprengstoff im Spiel. Die Gefahr war hier sehr konkret. Das ist der Unterschied zu anderen.

Von Kai Kollenberg