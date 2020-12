Leipzig/Dresden

Die Normalität, die Routine ist zuweilen verpönt. In „normalen“ Zeiten sehnen sich viele nach Abwechslung, danach, dass etwas passieren möge. Um das zu erreichen, reisen wir, gehen wir aus, schmeißen uns ins gesellschaftliche und kulturelle Leben. Wie weit weg sich das nun anfühlt! Was würden wir dieser Tage nur für Normalität tun – dass bitte alles so ist wie sonst in den ersten Dezembertagen. Ist es aber nicht, davon sind wir weit entfernt. Das hat die nun abgelaufene Woche in Sachsen mit aller Wucht gezeigt.

Sachsen als Deutschlands Corona-Hotspot

Das Land ist zum Corona-Hotspot der Republik geworden, es gibt Ausgangsbeschränkungen in fast allen Landkreisen und erste Kliniken melden sich ab – keine Kapazitäten mehr. In keinem Bundesland ist die Zahl der Neuinfektionen höher als bei uns. Wer bis vor Kurzem noch geglaubt hatte, die Pandemie sei vom eigenen Leben weit weg, der wurde spätestens diese Woche stutzig. Aus dem Erzgebirge heißt es bereits, fast jeder kenne jemanden, der an Corona erkrankt ist. Das nächtliche Alkoholverkaufsverbot und die Absage an alle liebevollen „Glühwein to Go“-Angebote in Leipzig sind da noch die geringsten Einschränkungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Noch ist die Situation in Leipzig nicht mit der im gesamten Freistaat zu vergleichen – die Stadt tut gut daran, mit klarer Strategie weiter dafür zu sorgen, dass es nicht so weit kommt.

Die Erklärung, wie die Corona-Lage in Sachsen so eskalieren konnte, ist vielschichtig: zu sozial, zu grenznah, zu alt, zu locker? Der Pandemieverlauf hängt am Verhalten jedes Einzelnen, doch er hängt auch davon ab, welchen Rahmen die (Landes-)Politik dabei vorgibt. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) war es, der sich im Herbst gegen die stärkeren Beschränkungen für Hotspot-Gebiete stemmte. Gerade im Grenzgebiet wäre das wichtig gewesen, wie man heute weiß.

„ Nachsteuern“ aus der Politik?

Jetzt muss es der Ministerpräsident kommunikativ wieder einfangen. Und so wiederholt Kretschmer derzeit auf allen Kanälen, was in Sachsen noch drohen könnte: alles dichtmachen. Oder „nachsteuern“, wie es heißt. „ Nachsteuern“ kann aber auch heißen, dass vorher nicht genug gesteuert wurde. Der Eindruck drängt sich mit Blick auf Sachsen auf. Aus dem bundesweiten Teil-Lockdown könnte nun ein Lockdown für Sachsen werden. Ob das skizzierte Schreckensszenario den Menschen hilft, sich emotional einzustimmen? Mag sein. Ob es die Sorgen nimmt? Wohl kaum.

Zumal mit dem nahenden kalendarischen Neuanfang auch die wirtschaftliche Rechnung kommt. Die Fürsorgepakete im Teil-Lockdown dieses Winters waren umfangreich, die Corona-Hilfen für die betroffene Gastronomie, Unternehmen und Selbstständige so hoch wie in keinem anderen europäischen Land. Auch das gehört zum ganzen Bild. Doch so wird es nicht weitergehen – und nicht weitergehen können. Die Bundesregierung kann die Republik nicht weiter mit Geld fluten, zumal noch nicht in Sicht ist, wann es dieses „normal“ wieder gibt. Eins zumindest ist gewiss: Am Sonntag ist der zweite Advent – immerhin das ist unerschütterlich.

Von Hannah Suppa