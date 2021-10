Leipzig

Die Corona-Lage droht erneut zu entgleiten: Wieder stecken sich in Sachsen mehr Menschen an – und noch immer stagniert die Impfquote nahezu. Dabei sind Impfdosen in Deutschland längst keine Mangelware mehr. Sogar Auffrischungsimpfungen könnten in großem Umfang durchgeführt werden. Was jetzt beim Impfen wichtig ist und wird – die Übersicht.

Wie kommt die Impfkampagne in Sachsen voran?

Schleppend – und das wäre noch milde ausgedrückt. Am Donnerstag galten in Sachsen 56,5 Prozent der Menschen als vollständig geimpft. Der Freistaat nimmt damit eine unrühmliche Rolle ein – er ist das Schlusslicht im deutschlandweiten Vergleich.

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) könnte die Impfquote im gesamten Bundesgebiet allerdings um bis zu fünf Prozentpunkte höher liegen. Das RKI führt etwaige Ungenauigkeiten auf Lücken im Meldesystem zurück.

Wie konnte es dazu kommen, dass Sachsen Schlusslicht ist?

Experten weisen darauf hin, dass die Datengrundlage zur Erklärung der niedrigeren Impfbereitschaft schwach sei. In Sachsen sind die Vorbehalte bei Impfungen allerdings verbreiteter als im Rest Deutschlands – das ergab auch eine Studie des Mercator Forums Migration und Demokratie der TU Dresden. Demnach lehnen 21 Prozent der Menschen in Sachsen eine Impfung ab. „Das Lager der Corona-Kritiker ist stark ausgeprägt“, erklärt der Direktor des Forums, Hans Vorländer. So lehnten viele der Befragten die Schutzmaßnahmen ab oder zeigten Verständnis für Corona-Proteste. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung stünde coronabezogenem Verschwörungsdenken zudem sehr nah.

Wie verbreitet sind Infektionen bei Geimpften?

Insgesamt meldet das Sozialministerium bisher gut 4500 bestätigte Corona-Fälle bei vollständig Geimpften, sogenannte Impfdurchbrüche. Wurden bis Ende September noch insgesamt 2306 Durchbrüche verzeichnet, lag die Gesamtanzahl im Oktober dann bereits bei 4506.

Gernot Marx, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, führt diese Entwicklung auf die stärkere Ausbreitung des Erregers zurück: Wenn mehr Menschen geimpft seien und das Virus zirkuliere, steige die Gefahr, auch als vollständig Geimpfter mit SARS-CoV-2 in Kontakt zu kommen – so die Überlegung. Das RKI räumt ein: „Obwohl die Impfstoffe sehr wirksam sind, können sie nicht alle Infektionen bei Geimpften verhindern.“

Sind die Impfstoffe noch wirksam?

Renommierte Experten sind sich einig: Die verfügbaren Impfstoffe schützen auch gegen die derzeitigen Virusvarianten. In Europa dominiert nach wie vor die Delta-Variante das Infektionsgeschehen. Laut RKI liegt bei ihr die Effektivität des Präparats von Biontech allerdings zehn bis 20 Prozent unter der Wirksamkeit gegen die Alpha-Variante. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Astrazeneca schützen zu 90 Prozent vor einer schweren Erkrankung und zu 75 Prozent vor einer symptomatischen SARS-CoV-2-Infektion mit Delta.

Gibt es noch Bemühungen, die Impfquote zu erhöhen?

Das Sozialministerium spart da nicht an Pathos: Man setze „alles daran“, die Menschen von den Vorteilen einer Impfung zu überzeugen, heißt es gegenüber der LVZ. Unterbreitet werden niedrigschwellige Impfangebote: So sind laut den Ministeriumsangaben bis Ende Dezember 30 mobile Impfteams in Sachsen unterwegs, diese würden auch in Hochschulen, Stadtviertel und Obdachlosenquartiere gehen. Abgesehen davon sind die Hausärzte der wichtigste Pfeiler in der Impfkampagne.

Mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen möchte das Ministerium zudem Unentschlossene zu animieren – etwa mithilfe von Anzeigen in Print- und Onlinemedien, in Amtsblättern, mit Plakaten in Supermärkten.

Die Herausforderung besteht darin, Skeptiker zu überzeugen – vor dem Hintergrund der verbreiteten Impfvorbehalte kein einfaches Unterfangen, wie auch das Ressort von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) eingesteht: „Alle Basis-Informationen und Argumente sind bekannt. Nun geht es um spezielle Impfwerbung und Aufklärung in impfskeptischen Bevölkerungsgruppen.“

Können sich auch kleinere Kinder impfen lassen?

Während Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren in den USA schon im November beginnen könnten, müssen sich Familien in Deutschland wohl noch länger gedulden: Der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, rechnet mit einer Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA frühestens Mitte November. „Wir werden dann auf die Stiko-Empfehlung warten“, sagte er. Stiko-Chef Thomas Mertens betonte, in Deutschland stehe die Frage der Bewertung des Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige weiterhin aus.

Auch die Sächsische Impfkommission hat für diese Altersgruppe noch keine Empfehlung getroffen, allerdings könnten wenige Kinder schon geimpft worden sein. Wie Maske vom Berufsverband sagte, gebe es Ärzte, die gezielt Impfungen im sogenannten Off-Label-Use anbieten – also ohne formelle Zulassung. Dies sei nicht illegal, aber eine Frage der Sicherheit.

Für die 12- bis 17-Jährigen liegt bereits eine generelle Impfempfehlung der Stiko vor. Die Sächsische Impfkommission hatte vor der Kommission des Bundes eine entsprechende Entscheidung getroffen.

Was ist eigentlich mit den Impfstoffen von Astrazeneca und Johnson & Johnson?

Die beiden Vakzine sind inzwischen Ladenhüter. Negativschlagzeilen, etwa zum Auftreten von seltenen Sinusvenenthrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, haben den Ruf der Impfstoffe ramponiert. Im Falle von Astrazeneca hat der Bund schon keine Bestände mehr auf Lager.

Beim Präparat von Johnson & Johnson spricht die Stiko inzwischen von einem „ungenügenden Impfschutz“. Die Behörde begründete die Einschätzung mit den Impfdurchbrüchen: Im Verhältnis zur Zahl der verabreichten Dosen würden in Deutschland die meisten dieser Ansteckungen bei Geimpften mit dem Johnson & Johnson-Präparat verzeichnet.Wer mit dem Mittel geimpft wurde, soll daher eine zusätzliche mRNA-Impfstoffdosis für einen besseren Schutz erhalten. Diese könne ab vier Wochen nach Erstimpfung erfolgen.

In Sachsen kommen die beiden Impfstoffe nur noch „in sehr geringer Zahl“ zum Einsatz, wie das Sozialministerium erklärt. „Der Großteil der Impfungen wird mit dem Biontech-Vakzin durchgeführt“, heißt es auf LVZ-Nachfrage.

Wer kann Booster-Impfungen erhalten?

44.920 Auffrischungsimpfungen haben Ärzte im Freistaat dem RKI zufolge bisher verabreicht. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die sogenannten Booster-Impfungen Menschen über 70 Jahren sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen, Pflegepersonal und Risikopatientinnen und -patienten. Einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zufolge können sich diese Gruppen frühestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie erneut immunisieren lassen.

Das heißt aber nicht, dass nur diese Betroffenen eine Booster-Impfung in Anspruch nehmen können. Bei den Schilderungen von Stiko, RKI und der Gesundheitsministerkonferenz handelt es sich lediglich um Empfehlungen – diese entfalten keine rechtlich wirkende Bindung. In der aktualisierten Impfverordnung des Bundes heißt es, dass Bürgerinnen und Bürger den Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben.

Aus Paragraf 2 geht hervor, dass dabei allein der von Stiko und RKI empfohlene Mindestabstand zwischen zwei Impfungen eingehalten werden soll. Bei den Präparaten von Biontech und Moderna beträgt dieser sechs Monate. Expertinnen und Experten betonen jedoch, dass es derzeit keinen dringenden Grund gebe, auch Nicht-Risikogruppen ein weiteres Mal zu impfen. So reiche der normale Impfschutz aus. In Sachsen wird laut Sozialministerium der Großteil der Auffrischungen mit dem Biontech-Impfstoff durchgeführt.

Neben jenen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, können auch alle eine Auffrischung verabreicht bekommen, die Astrazeneca erhalten haben. Der Abstand muss in dem Fall sechs Monate betragen. Die Booster-Impfung erfolgt dann mit Biontech oder Moderna.

Wie vertragen sich Corona-Impfstoffe mit Grippe-Impfungen?

Eine gleichzeitige Impfung gegen Corona und Grippe gilt laut dem Stiko-Vorsitzenden Mertens als unbedenklich. So gebe es keine Hinweise auf Einschränkungen bei der Wirksamkeit – die Impfungen müssten daher nicht auseinandergezogen werden.

Was passiert, wenn das Impfzertifikat abläuft?

Dass das Impfzertifikat des Robert-Koch-Instituts ein Ablaufdatum hat, ist zunächst technisch bedingt. Die Corona-Schutzmaßnahmen-Ausnahme-Verordnung des Bundes sieht keine begrenzte Gültigkeit des Geimpften-Status vor“, betont Sachsens Sozialministerium. Da allerdings noch nicht evident ist, wie lange der Schutz gegen das Virus anhält, hat das Bundesgesundheitsministerium angekündigt, je nach Erkenntnisstand die Wirkungsdauer der Impfstoffe anzupassen oder eben eine Auffrischungsimpfung anzubieten.

Von Florian Reinke (mit Material von dpa)