Das Leben von Familie Vogel in Eilenburg hat sich in den vergangenen Tagen mächtig geändert: Die Kinder müssen zu Hause bleiben, Vater Andre schlüpft in die Rolle des Lehrers. Wie das funktioniert, warum er beim Supermarkt-Besuch den Kopf schütteln muss, erzählt der 35-Jährige. Außerdem gibt es Tipps, wie man zu Hause richtig gut lernen kann.