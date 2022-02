Leipzig

Lange Zeit galt sie als Taktgeber im täglichen Ringen der Politik um die Corona-Maßnahmen: die Sieben-Tag-Inzidenz – also die wöchentliche Zahl von Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern. Sie diente als Gradmesser, wenn es darum ging, Corona-Maßnahmen zu verschärfen oder zu lockern. Von ihr hat sich der Fokus inzwischen weitestgehend gelöst: Die Blicke richten sich stattdessen auf die Belastung der Kliniken mit Covid-19-Patienten.

In Sachsen nahmen die Zahlen zuletzt vor allem auf den Normalstationen wieder zu. Kapp 150 neue Patienten mit Corona-Infektion wurden innerhalb einer Woche registriert, während die Zahl der Intensivbehandlungen konstant blieb. Der kritische Überlastungswert (1300) ist bei nun 782 Behandlungen auf den Normalstationen dennoch längst nicht erreicht, ebenso nicht auf den Intensivstationen (151 Fälle statt 420). Sollte dies passieren, müssten die Corona-Auflagen verschärft werden – so geht es aus geltenden Corona-Notfall-Verordnung hervor.

Von 58 Infizierten auf Normalstation war Corona bei 18 Patienten der Behandlungsgrund

Die hochansteckende Omikron-Variante hat die Dynamik wieder mehr entfacht. Weil sich erneut deutlich mehr Menschen anstecken, so berichten es Kliniken übereinstimmend, landen vermehrt auch Betroffene auf den Stationen, bei denen Corona nicht das ursprüngliche Problem war. Etwa, weil sie sich ein Bein gebrochen haben und bei Einweisung positiv getestet worden sind.

Dieses Phänomen spielt inzwischen eine immer größere Rolle. So berichtete jüngst der Chef der Corona-Normalstation am Leipziger Uniklinikum, Professor Hubert Wirtz, dass etwa die Hälfte aller Patienten am Standort mit einer Corona-Infektion behandelt wird – und nicht wegen einer solchen.

Eine Nachfrage der LVZ am Freitag im Uniklinikum in Leipzig bestätigte diesen Trend: Von den 18 Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation waren elf aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung in lebensbedrohlicher Lage. Auf den Normalstationen war das Verhältnis dagegen anders herum: Hier gab es unter den 56 Corona-Betroffenen „nur“ 18 Infizierte, bei denen Covid-19 der Hauptgrund der Behandlung im Klinikum war. Bei allen anderen galt Corona ursprünglich nicht als Grund für die Einlieferung.

Im Uniklinikum in Dresden werden derzeit 44 Covid-19-Fälle behandelt, davon zehn auf den Intensivstationen. „Dazu kommen noch 30 Patienten, die nicht mehr infektiös sind, die aber noch an den Folgen der Erkrankung leiden“, sagte Kliniksprecherin Annechristin Bonß. Konkrete Angaben, bei welchen Betroffenen das Coronavirus Hauptgrund für die Einlieferung war, kann sie nicht machen. “Aber es kommen immer mal wieder Patientinnen und Patienten, die bis dato noch nicht wussten, dass sie sich auch mit dem Corona-Virus angesteckt haben“, so Bonß weiter.

Hygienemaßnahmen sind in jedem Fall erforderlich

Was heißt das also für die Statistik der Bettenbelegung? Ist dieser Wert überhaupt noch belastbar? „Tatsache ist: Alle betroffenen Patienten erfordern einen erhöhten Aufwand an Diagnostik und Therapie, insbesondere im intensivmedizinischen Bereich und bei vorliegender Multimorbidität“, sagt Friedrich R. München. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen und kennt die hohen Belastungen, unter denen die Klinik-Mitarbeitenden seit Monaten arbeiten.

Egal, ob die Patientinnen und Patienten nun aufgrund ihres Covid-19-Verlaufs eingeliefert wurden oder ob sie das Virus zusätzlich zu einer anderen Erkrankung haben: Es müssten in allen Fällen umfassend Hygienemaßnahmen eingehalten werden. „Das bedeutet unter anderem, die Isolation der Infizierten von den Nicht-Corona-Erkrankten mit entsprechenden organisatorischen und logistischen Folgen, zusätzliche Hygienemaßnahmen und besondere Schutzkleidung für das Personal“, so München weiter.

Auswirkungen auf Behandlungsqualität bei hoher Belastung

Professor Wirtz vom Leipziger Uniklinikum erläutert das anhand eines Praxisbeispiels: Wird ein Mensch mit einem Herz-Kreislauf-Problem eingeliefert und nach einem positiven Corona-Test als infektiös eingestuft, landet er auf der Corona-Normalstation. Nun müsse der jeweilige Spezialist, in dem Fall ein Kardiologe, den Patienten auf der Station besuchen – laut Wirt „organisatorisch ein ziemliches Problem“.

Patient auf der Intensivstation: 11 Patienten am Leipziger Uniklinikum befanden sich am Freitag in lebensbedrohlicher Lage. (Symbolbild) Quelle: Boris Roessler/dpa

Außerdem lasse sich nicht immer differenzieren, ob die Symptome nicht doch von Covid verstärkt würden oder bedingt seien. „Wir wissen, das Covid-19 das Herz betrifft. Covid kann auch andere Symptome verursachen – also die Niere, den Darm oder das Gehirn betreffen“, sagt er.

Auf die weitere hohe Belastung der Kliniken weist auch das sächsische Sozialministerium hin. Durch Isolationsmaßnahmen würden „zusätzliche Ressourcen gebunden“, was bei hohen Infektionszahlen auch Auswirkungen auf den restlichen Klinikbetrieb haben könnte. So müssten etwa andere Eingriffe verschoben werden, Kapazitäten für Notfälle würden an anderer Stelle gebunden. „Auch haben sich in der Vergangenheit etwaige Covid-19-Infektionen von einer Nebendiagnose zum Kern der Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit entwickelt“, betont das Ministerium.

Ministerium „beobachtet die Situation“

Dass auch Patienten mit Corona-Nebenbefund in die entsprechende Statistik einfließen, ist dem Ministerium indes bewusst, wie eine Sprecherin einräumt. So handele es sich bei den Belastungswerten, ab denen Corona-Maßnahmen gemäß Verordnung verschärft werden müssen, um Erfahrungswerte, die man seit der zweiten Welle gesammelt habe. Und auch damals habe es bereits Patienten gegeben, die mit, anstatt wegen einer Corona-Infektion behandelt worden seien. In den Erfahrungswerten sei dieses Phänomen also schon berücksichtigt – so der Tenor des Ministeriums.

Darauf, dass die Omikron-Variante durch seine hochansteckenden Mutationen diese Entwicklungen offenbar verstärkt, ging das Ministerium nicht ein. Man beobachte die „Infektionslage und deren (mögliche) Auswirkungen auf die Belegungssituation in den Krankenhäusern“ dennoch stetig – auch in Hinblick auf eine etwaige Anpassung des Schwellenwerts. Heißt also: Noch sollen sich die Schwellenwerte nicht ändern – ausgeschlossen wird dies aber nicht.

Von Florian Reinke und Matthias Puppe