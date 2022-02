Leipzig

Der Booster nach dem Booster ist da: Die ersten Patienten haben auch in Sachsen ihre zweite Auffrischung gegen das Coronavirus bekommen – inzwischen sind einige Personen also bereits viermal geimpft. Allerdings wird die vierte Impfung längst nicht allen Bevölkerungsgruppen empfohlen – und auch für die Abstände gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Was ist wichtig bei der zweiten Booster-Impfung? Antworten auf die relevantesten Fragen.

Wer kann eine weitere Auffrischungsimpfung erhalten?

Die Ständige Impfkommission des Bundes, kurz Stiko, rät Menschen zu einer zweiten Booster-Impfung, wenn sie einer sogenannten vulnerablen Personengruppe angehören oder intensiven Kontakt mit einer solchen pflegen. Dazu zählen Senioren ab einem Alter von 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeeinrichtungen und deren Betreuer. Ebenfalls betroffen sind Menschen mit Immunschwäche ab einem Alter von fünf Jahren und Tätige in medizinischen Einrichtungen mit Patientenkontakt.

Als einziges Bundesland verfügt Sachsen über eine eigene Impfkommission – und hier hat die Siko (Sächsische Impfkommission) einen engeren Personenkreis definiert: Eine Viertimpfung wird demnach über 70-Jährigen sowie Patienten mit einer Immunschwäche empfohlen.

Wann wird der nächste Booster empfohlen?

Die Impfkommission des Bundes empfiehlt zwei verschiedene Abstände: Gesundheitlich gefährdete Menschen sollen frühestens drei Monate nach der ersten Booster-Impfung ein weiteres Mal geimpft werden. Für Tätige in medizinischen Einrichtungen, wie der Pflege, gelten sechs Monate.

Was ist mit Menschen, die zu keiner dieser Risikogruppen gehören?

Sylvia Krug, stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), weist darauf hin, dass Ärzte angehalten seien, den Empfehlungen der sächsischen Experten zu folgen. „Der Arzt muss aber immer individuell entscheiden“, sagt sie. Zudem müsse eine Entscheidung immer begründbar sein. Im Umkehrschluss heißt das: Die breite Masse wird derzeit kaum an einen zweiten Booster kommen, da er allein den oben beschriebenen Personengruppen empfohlen wird.

Menschen, die eine Infektion nach einer ersten Auffrischungsimpfung überstanden haben, wird zunächst keine weitere Impfung empfohlen.

Wie sinnvoll ist eine zweite Auffrischungsimpfung?

Bei vulnerablen Personen oder Älteren über 70 haben Studienergebnisse aus Israel gezeigt, dass der Schutz gegen die Omikron-Variante schon drei Monate nach dem ersten Booster deutlich schwinden kann. Experten weisen entsprechend darauf hin, zwischen immungesunden und immunschwachen Menschen zu unterscheiden – bei Letzteren könne die neuerliche Spritze den Schutz verbessern, so die Ständige Impfkommission.

Vorläufige Ergebnisse aus Israel zeigen auch, dass die Rate der Infektionen nach einer vierten Impfung zweifach niedriger war als bei dreifach Geimpften. Die Rate der schweren Covid-19-Erkrankungen war sogar um das 4,3-Fache geringer.

Das israelische Sheba Medical Center beruft sich auf eine eigene Untersuchung, der zufolge eine zweite Booster-Impfung die Zahl der Antikörper bei einer untersuchten Gruppe zwar deutlich erhöht habe. Sie sei aber nicht hoch genug, um eine Omikron-Infektion zu verhindern.

Das Robert Koch-Institut (RKI) konstatiert, dass der Schutz vor einer Hospitalisierung bei einer Omikron-Infektion auch nach drei Dosen gut sei. Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), stellt zum jetzigen Zeitpunkt klar: „Die vierte Impfung braucht die Normalbevölkerung mit gesundem Immunsystem nicht.“ Die Hoffnung sei, dass nach dem Winter ein „schrittweiser Übergang in eine endemische Situation“ erfolge. Sollte das nicht passieren, könnte die Mehrheit der Immungesunden im Herbst mit dem Booster-Booster wieder an der Reihe sein – und zwar mit einem dann angepassten Vakzin.

Mit welchen Impfstoffen erfolgt die Auffrischungsimpfung?

Bei der ersten Booster-Impfung kommen sie bereits zum Einsatz, dies soll sich nicht grundlegend ändern: Auch die zweite Auffrischung soll laut Stiko mit einem mRNA-Präparat erfolgen, also den Impfstoffen von Moderna oder Biontech.

Wer verabreicht den nächsten Booster?

Inzwischen konzentriert sich die Impfkampagne auf die Arztpraxen – das gilt auch weiterhin. Die Kassenärztliche Vereinigung begrüßt das – wie es heißt, würden die Haus- oder Fachärzte ihre Patienten am besten kennen. Das Sächsische Sozialministerium bestätigte der LVZ bereits, dass Viertimpfungen in den staatlichen Impfstellen möglich seien. Bei Terminbuchung sei der Vermerk „Auffrischungsimpfung“ anzugeben.

Werden Viertimpfungen bereits durchgeführt?

Viertimpfungen sind in Sachen angelaufen – und zwar früher als bundesweit: Die Sächsische Impfkommission gab die Empfehlung vor dem Expertengremium des Bundes heraus. Seit dem 10. Februar wurden laut Kassenärztlicher Vereinigung Sachsen 1832 Viertimpfungen erfasst. Die KVS betont aber, dass schon vor diesem Datum der nächste Booster injiziert wurde. Demnach sei das Meldesystem erst seit dem 10. Februar in der Lage, Viertimpfungen separat zu registrieren. „Die Viertimpfung wird in den Arztpraxen bereits nachgefragt“, fasst die stellvertretende KVS-Vorsitzende Sylvia Krug zusammen.

Die Impfzentren scheinen bis dato eher eine nebengeordnete Rolle zu spielen: Laut KVS wurden dort erst 422 Impfdosen des zweiten Boosters verabreicht.

Gibt es überhaupt genug Impfstoff für eine weitere Booster-Kampagne?

„Im Moment ist die Impfstoffsituation ganz gut“, berichtet Ärztevertreterin Krug. Während Praxen Anfang Januar noch 30 Dosen Impfstoff pro Arzt und Woche bestellen konnten, seien es inzwischen wieder 240 allein von Biontech.

„Damit kommt man schon weit“, sagt sie. Fest steht, dass die Impfkampagne in Sachsen kaum voranschreitet. Die Quote der Erst- und Zweitimpfungen verharrt im Bereich um die 65 Prozent.

Was ist, wenn ich mit Johnson & Johnson oder Astrazeneca geimpft wurde?

Menschen, denen ausschließlich ein Vektorimpfstoff injiziert wurde – also von Astrazeneca oder Johnson & Johnson – empfiehlt die Sächsische Impfkommission ebenfalls eine weitere Spritze. Darauf wies das Sächsische Sozialministerium am Mittwoch noch einmal ausdrücklich hin.

Für einfach Geimpfte mit dem Johnson & Johnson-Wirkstoff gilt: Sie sollten ihren Immunschutz mit einer zweiten Impfstoffdosis ab vier Wochen nach der ersten Gabe erhöhen – erst dann gelten sie als vollständig geimpft. Von einer Auffrischimpfung spricht die Stiko erst, wenn noch einmal eine weitere Dosis mit den Mitteln von Biontech oder Moderna verabreicht wird – und zwar im Abstand von mindestens drei Monaten.

Von Florian Reinke