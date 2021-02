Corona in Sachsens Pflegeheimen: In keinem anderen Bundesland sterben so viele Betroffene

Berlin/Dresden

Die Corona-Pandemie hat in Sachsen seit Beginn der zweiten Welle bereits mehr als 1600 Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeeinrichtungen das Leben gekostet. Das sind so viele, wie in keinem anderen Bundesland. Obwohl der Freistaat nicht zu den bevölkerungsreichsten Regionen gehört, es auch andere überalterte Bundesländer und solche mit mehr Menschen in stationärer Betreuung gibt, führt Sachsen diese traurige Statistik aus dem Bundesgesundheitsministerium an.

„Das Sterben in den Heimen ist das vielleicht dunkelste Kapitel der letzten Jahrzehnte“, sagt Dietmar Bartsch (Linke). Der Bundestagsabgeordente und Fraktionsvorsitzende aus Mecklenburg-Vorpommern hat die Zahlen im Ministerium von Jens Spahn (CDU) abgefragt und am Dienstag öffentlich gemacht. In seinem Bundesland starben seit Beginn der zweiten Corona-Welle 170 Menschen in den Pflegeheimen in Folge ihrer Covid-19-Erkrankung. Sachsen hat dreimal so viele Einwohner, musste bisher aber auch zehnmal so viele Tote verkraften – nicht nur in den Heimen.

Dieser Unterschied lässt sich mit Blick auf den schwereren Corona-Ausbruch im Freistaat noch nachvollziehen. Dass aber unter anderem auch das ebenfalls schwer getroffene Nordrhein-Westfalen trotz vierfach dichterer Besiedlung und doppelt so vielen stationären Einrichtungen in dieser Frage hinter Sachsen liegt, macht die Erklärungsversuche schwerer. Rechnet man die Verstorbenen auf 100.000 Einwohner, sind die Sterbezahlen in Sachsens Pflegeheimen fünfmal höher als in Nordrhein-Westfalen, sogar zehnfach höher als in Niedersachsen.

„Multifaktorielle Gründe“ warum Pflegeheimbewohner sterben

Warum ist das so? Aus dem Sächsischen Sozialministerium war am Dienstag vorerst keine Antwort zu bekommen. Ministerin Petra Köpping (SPD) hatte die Schutzmaßnahmen in den Heimen im LVZ-Interview Ende Dezember als ausreichend bezeichnet, später aber auch an die Heimleitungen appelliert, die Mitarbeiter regelmäßig zu testen. In der Bundesbehörde sieht man generell „multifaktorielle“ Gründe, warum Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen an Covid-19 sterben. Die Bewohner seien aufgrund ihres Alters, ihrer Vorerkrankungen und ihres Kontakts zu Pflegerinnen und Pflegern generell einem höheren Risiko ausgesetzt.

Übertragungen passieren dabei häufig asymptomatisch und ließen sich deshalb kaum verhindern, heißt es Berlin. Solche Erfahrungen wurden zuletzt beispielsweise auch in einem Pflegeheim in der Leipziger Südvorstadt gemacht, wo die Leitung bis heute rätselt, wie sich denn 46 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infizieren konnten. 16 Menschen starben.

Bartsch: Ministerpräsident Kretschmer sollte Fehler einräumen

Für Dietmar Bartsch ist die große Zahl der Verstorbenen in Sachsens Pflegeheimen eine besonders erschreckende Bilanz der Landesregierung. „Zur politischen Verantwortung dieser Zahlen sollte Michael Kretschmer stehen und Fehler einräumen“, sagte Bartsch am Mittwoch gegenüber der LVZ. Viel zu spät habe es flächendeckend FFP2-Masken, Schnelltests und Unterstützung für die Pflegekräfte gegeben. Der Schutz der Schutzbedürftgsten habe bis heute aber auch bei der Bundesregierung nicht die Priorität, die notwendig wäre, so Bartsch weiter.

Den wirksamsten Schutz gegen die Corona-Infektionen bieten mit Abstand die verschiedenen Impfstoffe. Obwohl die Impfkampagne in Sachsen in den vergangenen Tagen etwas Fahrt aufgenommen, liegt der Freistaat beim Durchimpfen seiner Pflegeheime weiter auf dem letzten Platz. Etwas mehr als die Hälfte der Bewohner (33.000) haben hier inzwischen wenigsten die erste Dosis erhalten. In an Schleswig-Holstein sind es bereits 100 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern,

Zumindest regional lassen sich aber auch Erfolge registrieren. So haben laut Robert-Koch-Instituts in Schleswig-Holstein inzwischen alle Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen inzwischen mindestens ihre erste Corona-Impfung erhalten. In Nordrhein-Westfalen sind es 93 Prozent (178.941), in Bartsch Heimatbundesland Mecklenburg-Vorpommern immerhin schon 91 Prozent. Obwohl die Impfzahlen in den vergangenen Tagen merklich anstiegen, ist Sachsen in dieser Bilanz noch abgeschlagen Schlusslicht: Im Freistaat haben bisher erst etwas mehr als die Hälfte der Pflegeheimbewohner ihre erste Impfdosis erhalten. In den meisten anderen Ländern sind es zwischen 75 und 100 Prozent.

Von Matthias Puppe