Leipzig

Der Standpunkt der Politik ist eindeutig: Nochmals sollen Schülerinnen und Schüler nicht unter den Pandemie-Einschränkungen leiden – so erklären es Verantwortliche in diesen Tagen häufiger. Allerdings wird es für die Schulen immer schwerer, einen normalen Regelbetrieb durchzuführen. Inzwischen stecken sich Schülerinnen und Schüler wieder häufiger an, auch ganze Klassen werden nach Hause geschickt. Was Eltern, Kinder und Lehrer jetzt wissen müssen – hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Sind Schulschließungen wieder möglich?

In Schulen findet derzeit ein Regelbetrieb statt. Geteilte Klassen gibt es nicht mehr, vom Homeschooling ist nahezu keine Rede mehr. Auch wenn Politiker betonen, Schulschließungen um jeden Preis verhindern zu wollen – als Ultima Ratio gibt es diese Option noch immer. Der Schul- und Kita-Coronaverordnung zufolge kann das Kultusministerium bei gehäuften und lokalen Infektionsgeschehen Maßnahmen wie zeitlich begrenzten Wechselunterricht oder temporäre Schulschließungen anordnen. Wie ein Sprecher des Ministeriums der LVZ sagte, spielten dabei die Umstände an der jeweiligen Schule eine Rolle. Soll heißen: Am Ende handelt es sich um eine Ermessensentscheidung, ob die ganze Schule schließt oder nur einzelne Klassen nach Hause geschickt werden.

Was passiert, wenn ein Corona-Fall in einer Klasse auftritt?

Wie viele Kinder in Quarantäne müssen, wenn ein Corona-Fall auftritt, entscheiden die zuständigen Gesundheitsämter, wie aus dem Kultusministerium in Dresden zu hören ist. Die Erklärung von Seiten des Ministeriums: Nur die Behörden vor Ort könnten einschätzen, wie groß das Infektionsrisiko für die Anwesenden bei den vorherrschenden Rahmenbedingungen tatsächlich sei. Einheitliche Regeln seien da wenig zielführend. Das Sächsische Sozial- sowie das Kultusministerium haben entsprechende Handlungsempfehlungen ausgegeben, das Papier liegt der LVZ vor.

Demnach wird bei einem positiven Corona-Fall bei Kindern bis 12 Jahren nur die betroffene Person abgesondert. Bei Kindern und Jugendlichen über 12 Jahren wird genauso verfahren, wenn im Klassenverbund ein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde – was aktuell ja vorgesehen ist. Die Kinder sollen dann zweimal in der Woche getestet werden, die Rede ist von einer „Beobachtung“. Bei einem Ausbruch von zwei Corona-Fällen empfiehlt das Ministerium die Absonderung der gesamten Klasse. Das Sozialministerium verweist allerdings darauf, dass es sich nur um Empfehlungen handele. „Da es ein Leitfaden ist, können Gesundheitsämter aber auch davon abweichen“, sagte eine Sprecherin.

Dieses Vorgehen sorgt mitunter für Kritik: Uschi Kruse, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen, bezeichnete es auf LVZ-Nachfrage als „zwingend erforderlich“, einheitliche und transparente Regelungen einzuführen. „Zumal bei den aktuellen Ansteckungszahlen in Sachsen erneut nicht sichergestellt ist, dass die Gesundheitsämter schnell genug reagieren können.“

Wie gehen die Gesundheitsämter konkret vor?

Das Leipziger Gesundheitsamt erläutert gegenüber der LVZ die eigene Vorgehensweise im Infektionsfall: Meldet eine Schule einen Corona-Fall, muss sich die betroffene Person abschirmen. Anschließend müsse die Klasse von anderen getrennt betreut werden, auch drei Tests pro Woche würden im Rahmen einer Beobachtung durchgeführt. „Werden dadurch mehr positive Fälle entdeckt, kann das Gesundheitsamt entscheiden, dass die Klasse in Quarantäne geht“, so die Behörde. Die Schüler gehen nach einem Corona-Fall im Klassenverbund also zunächst weiter zur Schule – müssen sich nur schärferen Auflagen unterziehen.

Müssen Eltern in Quarantäne, wenn das Kind Kontakt zu einem Infizierten in der Schule hatte?

Eine häusliche Absonderung wird vom zuständigen Gesundheitsamt verhängt, wenn ein „hohes Risiko besteht, dass man sich angesteckt hat“, schreibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das Leipziger Gesundheitsamt stellt klar: „Eltern gehen nur in Quarantäne, wenn ihr eigenes Kind positiv getestet wird und sie entweder ungeimpft sind oder geimpft, aber symptomatisch.“

Müssen auch Geimpfte und Genesene in Quarantäne?

Nein. Das Robert Koch-Institut verweist auf die aktuelle Datenlage: Demnach ist bei vollständig Geimpften oder Menschen, die in den vergangenen sechs Monaten eine PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, keine Quarantäne notwendig. Eine anderweitige Entscheidung kann getroffen werden, wenn man den in Deutschland selten auftretenden Virusvarianten Beta und Gamma ausgesetzt war.

Wie oft müssen sich Schülerinnen und Schüler derzeit testen lassen?

Für die ersten beiden Wochen nach den Herbstferien hat der Freistaat Sonderregelungen beschlossen: Schülerinnen, Schüler und das Personal muss sich zum Betreten des Gebäudes dreimal wöchentlich testen lassen. Der Abstand zwischen den Testungen muss zwei Tage betragen. Diese Sonderregel gilt bis einschließlich 14. November. Generell gilt: Vollständig Geimpfte sowie Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Allerdings gilt der Großteil der 12- bis 17-Jährigen in Sachsen als ungeimpft.

Wie oft müssen sich Schüler nach dem 14. November testen lassen?

Ein Test hat ab diesem Zeitpunkt zweimal wöchentlich im Abstand von drei bis vier Tagen zu erfolgen. Geimpfte und genesene Schüler sind weiter davon ausgenommen. Diese Regelung ergibt sich aus der Schul- und Kita-Coronaverordnung des Freistaats Sachsen, die zuletzt am 5. November geändert wurde. Generell gilt: Wer die Schule betritt, muss einen Test oder seinen Impfnachweis vorzeigen. Allerdings listet die Verordnung auch Ausnahmen auf: Ausgenommen sind Personen, die Schüler zum Abholen oder Absetzen „kurzzeitig begleiten“.

Wie ist der Stand bei Impfungen von Lehrerinnen und Lehrern?

Eine Impfpflicht für schulisches Personal gibt es nicht. Zuletzt mehrten sich aber Forderungen, diese in Berufen mit häufigem Menschenkontakt einzuführen. Die Schule ist laut Infektionsschutzgesetz befugt, den Impfstatus ihrer Beschäftigten in anonymisierter Form zu erfragen. Das Personal ist dann zu einer wahrheitsgemäßen Auskunft verpflichtet.

Welche Regeln gelten zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung?

Schülerinnen, Schüler und Personen, die das Schulgebäude betreten, haben die Pflicht, eine medizinische oder eine FFP2-Maske aufzusetzen. Diese muss grundsätzlich überall getragen werden: Auf den Gängen, in den Unterrichtsräumen, vor dem Eingangsbereich der Gebäude. Grundschulkinder sind von der Anordnung innerhalb der Unterrichtsräume befreit.

Welche Ausnahmen gelten außerdem bei der Maskenpflicht?

Halten Schülerinnen und Schüler sowie Schul- und Hortpersonal auf dem Außengelände den Mindestabstand von 1,5 Metern ein, entfällt die Pflicht. Auch beim Sport darf auf die Maske verzichtet werden. Dasselbe gilt beim Essen. In Prüfungssituationen und während eines schriftlichen Leistungsnachweises dürfen Schüler die Maske am Platz absetzen, wenn ein Abstand von 1,5 Metern gewahrt wird. Sonderregelungen wurden auch für Förderschulen verhängt.

Dürfen Kinder, die Kontakt mit einem Infizierten hatten, noch in die Schule?

Nein – wenn das Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet hat, bleibt der Zutritt der Verordnung zufolge untersagt. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Personen, die eines der folgenden Corona-typischen Symptome aufweisen: Atemnot, neu auftretenden Husten, starken Schnupfen, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust.

Was passiert, wenn ein Kind während des Unterrichts Symptome entwickelt?

Tritt eines der oben genannten Krankheitsanzeichen auf, sollen Schülerinnen und Schüler gemäß der Schul- und Kita-Coronaverordnung in einem separaten Raum untergebracht werden. Bevollmächtigte müssen das Kind „unverzüglich“ abholen.

Wann ist das Freitesten aus der Quarantäne möglich?

Dem Leipziger Gesundheitsamt zufolge kann sich ein Schüler der nicht krankt ist, aber zuvor Kontakt zu einem Infizierten hatte, nach fünf Tagen mittels Antigen-Schnelltest aus der Quarantäne befreien. Ohne abschließenden Test empfiehlt das RKI den Behörden eine Absonderungsdauer von zehn Tagen.

Von Florian Reinke