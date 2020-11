Corona trifft Leipzigs Wirtschaft hart: Fast jede zehnte Firma rechnet mit Insolvenz

Leipzig

Die Beschränkungen wegen Corona machen der Wirtschaft im Raum Leipzig schwer zu schaffen. Zwei von drei Unternehmen (67 Prozent) haben in diesem Jahr mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. 18 Prozent rechnen sogar mit Einbußen von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das hat eine aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig ergeben, die der LVZ exklusiv vorliegt. An der Befragung haben sich im IHK-Bezirk 604 Unternehmen – davon 83 Prozent kleinere Firmen mit bis zu 19 Mitarbeitern – beteiligt.

„Mit den neuen Einschränkungen schmilzt das finanzielle Polster der Unternehmen zusehends und die Verunsicherung wächst“, beschreibt IHK-Präsident Kristian Kirpal die Situation. Insbesondere verweist er darauf, dass 44 Prozent der Unternehmen einen Rückgang des Eigenkapitals verzeichnen würden. Jedes dritte Unternehmen sehe sich mit Liquiditätsengpässen konfrontiert. Fast jedes zehnte Unternehmen gebe an, von Insolvenz bedroht zu sein. Im Oktober sah es noch danach aus, dass sich die Wirtschaft erholen könnte.

Bei 30 Prozent der Firmen ruhen die Geschäfte

Die Auswirkungen auf die Geschäfte der Unternehmen seien weitreichend und vielfältig, sagt Kirpal, zugleich Geschäftsführer der KET Kirpal Energietechnik GmbH Anlagenbau & Co. KG aus Wermsdorf, weiter. Jedes zweite der befragten Unternehmen beklage demnach eine sinkende Nachfrage. Bei 30 Prozent stehen die Geschäfte komplett oder zu großen Teilen still. Der Stornierung von Aufträgen sehen sich 29 Prozent gegenüber. Weitere Probleme bereiten der Ausfall von Mitarbeitern und unterbrochene Absatzwege. Lediglich 14 Prozent der Unternehmen spüren keine negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf ihre Geschäfte.

Bei der IHK blickt man besorgt in die Zukunft: „Jede weitere Woche Lockdown wird jetzt die Lage der Unternehmen zunehmend verschärfen. Die staatlichen Hilfen zur Abfederung von Umsatzausfällen müssen deshalb jetzt schnellstens an den Start gehen“, so der Kammer-Präsident.

„Wenn sich nun gar abzeichnet, dass der Lockdown bis Weihnachten und darüber hinaus verlängert wird, müssen die Hilfen für den gesamten Zeitraum der Betriebsschließungen garantiert werden.“ Aber auch das Geschäft von Unternehmen, die nicht direkt von Schließungen betroffen sind, sei erheblich beeinträchtigt. „Die Wirtschaft ist nach wie vor in ihrer ganzen Breite getroffen. Wir brauchen jetzt signifikante Konjunkturimpulse und Investitionsanreize.“

Investitionen werden verschoben oder gestrichen

Um der Krise zu begegnen, gehen die Unternehmen bislang unterschiedliche Wege. Rund die Hälfte gibt an, Investitionen aktuell zu verschieben oder ganz zu streichen. Jeweils etwa jedes dritte Unternehmen nutzt Einsparpotenziale beziehungsweise Rationalisierungsmaßnahmen, setzt auf den Ausbau der Online-Präsenz und Online-Kundengewinnung oder stellt das Geschäftskonzept um. 17 Prozent der Firmen müssen Personal abbauen.

Ohne Hilfen sehe es noch schlimmer aus. Gut die Hälfte der Unternehmen erhalte bereits staatliche Unterstützung. An erster Stelle stehen hier das Kurzarbeitergeld (48 Prozent) sowie Hilfen von Land und der KfW-Bank. 37 Prozent wollen die Entschädigung für die vom November-Lockdown betroffenen Branchen („Novemberhilfe“) beantragen.

„Brauchen Konjunkturprogramm, das den Namen verdient“

Allen voran wünschen sich 63 Prozent der befragten Unternehmen bürokratische Entlastungen. Auch steuerliche Maßnahmen könnten jetzt helfen: 32 Prozent sehen insbesondere in einer Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrages eine sinnvolle Maßnahme, auf verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten setzen 28 Prozent der Unternehmen. Ein zusätzliches staatliches Konjunkturprogramm (28 Prozent) sowie ein Nachsteuern bei den finanziellen Hilfsmaßnahmen (28 Prozent) werden von den Unternehmen als wichtig erachtet.

Mit Blick auf den derzeit verhandelten sächsischen Doppelhaushalt 2021/22 untermauert Kirpal die Forderung der IHK: „Wir brauchen für den neuen Doppelhaushalt ein sächsisches Investitions- und Konjunkturprogramm, das den Namen auch verdient. Mit solch einem staatlichen Impuls werden auch die Unternehmen neuen Mut fassen und selbst wieder investieren, um nach der Krise durchstarten zu können.“ Für die konjunkturelle Erholung sei dies der entscheidende Schritt.

Neben weiteren steuerlichen Erleichterungen müsse zudem der konsequente Abbau bürokratischer Hindernisse folgen. „Ein kurzfristig möglicher Fingerzeig wäre hier im Übrigen, die ursprünglich geplanten verkaufsoffenen Sonntage rechtssicher zu ermöglichen, auch wenn nunmehr die Weihnachtsmärkte als eigentlicher Anlass für die Sonntagsöffnung entfallen“, sagt der IHK-Präsident. Umsteuern empfiehlt er auch bei der geplanten Grundsteuerreform im Freistaat. Eine stärkere Belastung der Geschäftsgrundstücke bei bürokratischer Mehrbelastung passe einfach nicht in diese wirtschaftlich angespannte Zeit.

Von Andreas Dunte