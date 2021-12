Hannover

Forschende in Südafrika stellen zunehmend Infektionen und Erkrankungen unter Kindern fest. „Es gibt eine Zunahme bei Krankenhauseinlieferungen von Kindern der Altersgruppe bis fünf Jahre“, teilte die Wissenschaftlerin Michelle Groome vom Nationalen Institut für übertragbare Krankheiten (NICD) mit. Das unterscheide die in Südafrika beginnende vierte Infektionswelle von früheren derartigen Phasen. Aber die Sachlage ist noch nicht eindeutig: Es sei noch zu früh, aus den bisher vorhandenen Daten wissenschaftlich fundierte Schlüsse zu ziehen, betonte die Expertin. Den Anstieg bestätigte auch das südafrikanische Gesundheitsministerium.

Warnung vor „Panikmache“

Der Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Florian Hoffmann, warnte jedoch vor einer „Panikmache“: “Wir haben in jeder bisherigen Welle durch verfrühte Aussagen zur potentiellen Gefährlichkeit der jeweils neu aufgetretenen Variante Sorge bei den Eltern ausgelöst, die sich dann nicht bewahrheitet haben und zu keiner Pandemie bei den Kindern geführt hat“, sagte er den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe. Viele Kinder in Südafrika seien wegen anderer Ursachen in Kliniken aufgenommen worden und die Infektion ein Nebenbefund.

Unklar, ob Omikron zu schweren Krankheitsverläufen führt

Bisher sei bekannt, dass die Variante ansteckender sei, betonte Hoffmann. „Die Zahl der infizierten Personen und damit auch der Kinder wird dramatisch ansteigen.“ Ob Omikron allerdings auch häufiger zu schweren Krankheitsverläufen führe, sei bisher nicht klar. „Selbst wenn Omikron weniger krank macht, kann es dennoch passieren, dass allein wegen der hohen Zahl der Infizierten am Ende in absoluten Zahlen mehr Kinder ins Krankenhaus müssen als jetzt“, sagte er.

Von she/dpa/asu