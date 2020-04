Corona wird zur häuslichen Krise: Frauen und Kinder in Leipzig zunehmend in Not

Leipzig/Dresden

Die Einschränkungen der Corona-Krise haben erhebliche Auswirkungen auf unser Zusammenleben – und führen dabei auch zu persönlichen Krisensituationen. Eltern sind mit dem Homeschooling ihrer Kinder überlastet, Paare in der sozialen Isolation einander ausgeliefert. Die Gefahr von häuslicher Gewalt steige vor allem in Großstädten, mahnte zuletzt nicht nur Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD). In Leipzig stoßen Frauenhäuser inzwischen auch an ihre Kapazitätsgrenzen. Zudem klagen Freie Träger, dass die Betreuung von Familien und Jugendgruppen nur noch sehr eingeschränkt möglich ist.

„Seit etwa einer Woche erleben wir deutlich mehr Hilferufe von betroffenen Frauen an unserem Notfalltelefon. Sie erzählen uns, es gebe nur noch Streit zu Hause und sie halten das nicht mehr aus. Sie fragen, ob es möglich ist, zu uns ins Frauenhaus zu kommen“, erzählt Amelie Vogt vom 1. Autonomen Frauenhaus und spricht von einer Verdoppelung der Anruferinnen. „Man muss dazu wissen: Frauenhäuser sind generell immer sehr stark belegt und das ist natürlich auch jetzt so. Ich bin deshalb froh, dass die Stadt eine weitere Notfallunterkunft für Frauen und Kinder eröffnen wird – und hoffe, das passiert auch zeitnah.“

Ausgeliefert mit existenziellen Problemen

Gründe für die aktuelle Not vieler Frauen und ihrer Kinder gebe es verschiedene, so Vogt. „Das Ausgeliefertsein in der häuslichen Situation führt zu dauerhaften Konflikten. Auch das Lernen mit Kindern zu Hause hat großes Stresspotential“, so die Sozialarbeiterin. Dazu kämen existenzielle Probleme bei Familien und Paaren, die Angst, demnächst keine Einkommen mehr zu haben. „Das übt alles sehr großen Druck auf die Betroffenen aus“, sagte Vogt am Dienstag gegenüber der LVZ.

Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst spricht von einer Zunahme häuslicher Gewalt in Leipzig. (Archivfoto) Quelle: André Kempner

In Leipzig bieten derzeit drei Schutzhäuser hilfesuchenden Frauen Unterkunft. Zudem gibt es auch eine Wohnung für betroffene Männer. „Um auf eine Zunahme häuslicher Gewalt während der bestehenden Ausgangsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie reagieren zu können, schafft die Stadt Leipzig vorübergehend zusätzliche Unterbringungskapazitäten für etwa 20 bis 30 Personen“, so Leipzigs Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst am Dienstag. Das zusätzliche Schutzhaus soll noch vor Ostern zur Verfügung stehen. Passend dazu bewilligte die Landesregierung 540.000 Euro für Mehrbedarf bei häuslicher Gewalt. „Wir müssen vorsorglich handeln und die Kapazitäten für Schutzeinrichtungen erhöhen“, so Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne).

Hilfsangebote erreichen Betroffene nur schwer

In Dresden selbst ist der Ausbau derzeit allerdings noch nicht notwendig. Die Stadtverwaltung konnte einen Anstieg von familiären Krisensituationen, wie von Giffey befürchtet, nicht bestätigen. In Frauenschutzhaus und Wohnung sei noch ausreichend Platz. Allerdings ist man sich auch in der Landeshauptstadt der zunehmend schwieriger werdenden Situation bewusst. „Hinzukommt, dass die bestehenden Hilfsangebote die Frauen und Kinder schwerer erreichen beziehungsweise der Zugang zu selbigen für Betroffene erschwert ist“, so Stadtsprecherin Diana Peters.

Denn seit Inkrafttreten der Corona-Einschränkungen ist die ambulante Hilfe für – wie es in der Fachsprache heißt – Familien mit erzieherischem Bedarf und auch bei Jugendgruppen nur noch eingeschränkt möglich. Beratungen durch Sozialarbeiter erfolgen in der Regel lediglich per Telefon oder im Freien mit Abstand. Hausbesuche sind nahezu unmöglich. Lediglich, wenn dringende Notlagen diagnostiziert werden, könne die Betreuung unter Einhaltung der Schutzbestimmung auch vor Ort erfolgen.

Sozialarbeiter an Hotlines anstatt vor Ort

In der Folge sitzen die Sozialarbeiter der Familien- und Jugendhilfe inzwischen vor allem an Hotlines – an denen bestenfalls auch Gefahren für Dritte kommuniziert werden sollen. „Denn auch die Nachbarsfamilie kann Unterstützung benötigen, wenn sie die aktuelle Situation überfordert und sich daher familienbezogene Probleme mit Kindern entwickeln“, heißt es auf Nachfrage aus dem Leipziger Jugendamt. Ob mit einem Anruf tatsächlich sich anbahnende Notlagen entschärft werden können, bleibt allerdings fraglich.

Hartmut Mann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband berichtet in diesem Zusammenhang auch von Unmut im Kollegenkreis angesichts der Formalisierung der Hilfe: Sozialarbeiter seien nun vor die Wahl gestellt, einen Fall als konkreten Notfall deklarieren zu müssen, um dann überhaupt vor Ort helfen zu können. Das blähe nicht nur die Statistik auf, sondern verunsichere auch die betroffenen Familien. Der Leipziger SPD-Sozialpolitiker Christopher Zenker setzt deshalb auf eine zeitnahe Entschärfung: „Auch wenn ich nachvollziehen kann, wie schwierig es in den Krisenstäben ist Entscheidungen zu treffen, so hoffe ich doch, dass die Kontaktbeschränkungen zeitnah gelockert werden können, damit Sozialarbeiter die betroffenen Familien wieder aufsuchen dürfen. Denn ein Telefonat lässt kein tieferen Blick in die Familien zu“, so der Sozialdemokrat.

Hotline der Stadt Leipzig: 0341/123-0 (auch mit Beratung zum Thema Kinder und Familie, Mo bis Fr. 8 bis 18 Uhr)

Hotlines der Stadt Dresden: 0351/8567210 (häusliche Gewalt), 0351/2817788 (Frauen in Not), 0351/8041470 (Beratung für Frauen mit Gewalt- und Missbrauchserfahrung)

