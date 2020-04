Corona zwingt Busunternehmen in die Knie

Leipzig

Die Corona-Krise bedroht Busunternehmen nach Ansicht des Branchenverbands existenziell. „Uns erreichen täglich Nachrichten von Geschäftsaufgaben“, sagt Christiane Leonard, Chefin des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer. Um eine Pleitewelle zu verhindern, feilt das Bundesverkehrsministerium nach Medienberichten jetzt an einem Nothilfe-Programm.

Auch die überwiegend mittelständischen Unternehmen der Region benötigen bald zusätzliche Finanzhilfen, um ökonomisch zu überleben – über Kurzarbeitergeld und die Stundung von Kfz-Steuer sowie Versicherungsbeiträgen hinaus. „Die Soforthilfen für Kleinunternehmer reichen nicht aus“, sagte eine Sprecherin von Pelka-Reisen gegenüber der LVZ.

„Im Juni sollte es besser wieder losgehen“

Die Busse der Leipziger Firma rollen seit sieben Wochen nicht mehr über die Straßen. „Auch den Mai können wir abschreiben“, mutmaßt sie. 14 Mehrtagesfahrten, 20 Tagesfahrten und etliche Firmenaufträge seien bereits abgesagt worden. Nicht alle Beträge, mit denen das Familienunternehmen etwa bei Hotels in Vorleistung gegangen sei, habe man zurückerhalten. „Doch die meisten Kunden wollten ihr Geld zurück.“ Um die Krise dennoch zu meistern, „sollte es im Juni besser wieder losgehen“, hofft sie.

Nach einer Umfrage des Bundesverbands sind die deutschlandweit rund 3000 Firmen der Branche schwer gebeutelt. Jedes vierte Busunternehmen befürchtet demnach, nur noch vier Wochen durchzuhalten. Rund 60 Prozent hält sich nach eigener Einschätzung noch drei Monate über Wasser.

„Wir sitzen alle im gleichen Boot“

„Wann es wieder losgehen soll?“ Der Eilenburger Busunternehmer Ulf Geißler versucht es mit Galgenhumor: „Wie wär’s mit morgen?“ Rund 500 Fahrgästen habe man das Geld für stornierte Tages- und Mehrtagesfahrten bereits erstattet: zwischen 300 000 und 400 000 Euro. Die Gutschein-Regelung der Bundesregierung sei erst danach in Kraft getreten. Mit vielen Geschäftspartnern sei verabredet, Anzahlungen stehen zu lassen: „Wir sitzen alle im gleichen Boot.“

Noch schwerer als die touristischen Reisen schlügen die sogenannten Fahrten im Gelegenheitsverkehr zu Buche, so Geißler: Klassenfahrten, Vereinsausflüge, Fahrten zu Messen oder zum Fußballstadion. Auf rund 1,5 Millionen Euro in drei Monaten schätzt er den Verlust. Nach Angaben des Bundesverbands haben Busunternehmen generell hohe Fixkosten. Viele hätten ihre Flotte auf umweltfreundliche Fahrzeuge umgerüstet. Die Anschaffung eines neuen Reisebusses koste 400 000 bis 500 000 Euro. Bei diesen „Vorhaltekosten“ will Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) die Firmen nun offenbar mit einem Förderprogramm entlasten, heißt es aus Regierungskreisen.

Umsatzeinbußen in zweistelliger Milliardenhöhe befürchtet

Bei 3000 bis 4000 Euro veranschlagt Geißler den monatlichen Aufwand pro Fahrzeug, unabhängig, ob es fährt oder steht. „Und wir werden mit unseren Bussen 2021 nicht doppelt so schnell und doppelt so viel fahren können, um den Verlust zu kompensieren“, sagt er. Zumal die Branche insgesamt eine starke Zurückhaltung der Kunden bis weit in die Zukunft registriert. Der Verband rechnet mit Umsatzeinbußen in zweistelliger Milliardenhöhe, wenn sich die Buchungsrückgänge so fortsetzen.

Die Gesundheit der Kunden und Busfahrer habe Priorität, heißt es in einer Resolution des Bustouristikgewerbes. Doch Geißler gibt zu bedenken: „Wenn ich im Herbst mit 17 Leuten für fünf Tage nach Österreich fahre statt mit den 50, die in den Bus passen, um den Mindestabstand zu gewährleisten – dann bleibt unterm Strich finanziell nichts hängen.“

Der Herbstkatalog ist trotzdem bald fertig

Bei Pelka-Reisen vermisse man es schlicht, mit den Fahrgästen unterwegs zu sein: „Das ist das, was ich brauche“, sagt die Sprecherin. „Wir wurden unverschuldet ausgebremst und haben jetzt noch Existenzängste.“ Der Leipziger Branchenriese Polster & Pohl, der neben Busreisen auch Kreuzfahrten und Rundreisen organisiert, legt hingegen Zweckoptimismus an den Tag. Zwar sind alle Reisen bis 10. Mai abgesagt und alle Schiffsfahrten sogar bis Ende Mai. Doch trotz Pandemie ist der Herbstkatalog kurz vor Fertigstellung. Im Juni soll er vorliegen, teilte das Unternehmen in einer Zeitungsanzeige mit. Auf mehrere LVZ-Anfragen reagierten Polster & Pohl am Montag nicht, die Geschäftsführer meldeten sich jedoch in der Annonce zu Wort.

„Nur wenige Gäste wollen derzeit ihr Geld zurück“, sagt darin Daniel Polster. Kunden, die ihre Reisen in Gutscheine umwandeln, erhalten zehn Prozent obendrauf. „Viele Gäste teilten uns mit, dass sie ja sowieso wieder mit uns fahren.“ Als Unterstützung ließen sie den Betrag stehen. „Das hat uns natürlich sehr gefreut!“ Laut Christian Pohl ist „die Reisebranche auf ein bisschen Solidarität angewiesen, um durch diese Zeit zu kommen“. Um Arbeitsplätze zu sichern und einen Reisestart zu gewährleisten, sobald er möglich sei.

Von Mathias Wöbking