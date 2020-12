Oschatz

Für die Zwölftklässlerin Anna-Sue Schneider (18) hieß es am Montag erst einmal „häusliche Isolation“ – und zwar bis auf weiteres. Nach einem normalen Start in das Schuljahr nach den Sommerferien muss sie sich jetzt als Einzelkämpferin durch das Schulleben schlagen. Dass es im Frühjahr schon einmal so war, ist nur ein schwacher Trost für die Abiturientin.

In diesem Jahr nicht mehr in der Schule?

Die telefonische Anweisung durch das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen mit der Quarantäneanordnung erfolgte am Freitag der vergangenen Woche, nachdem zwei Mitschüler ihrer Klasse am Thomas-Mann-Gymnasium (TMG) positiv auf Covid-19 getestet worden waren. „Eigentlich war für diese Woche Präsenzunterricht für mich vorgesehen, nun muss ich erst einmal abwarten“, sagt die junge Oschatzerin, die im kommenden Jahr ihr Abitur an der Bildungseinrichtung ablegen möchte. Sie geht indes nicht davon aus, dass sie in diesem Jahr noch einmal regulär die Schule zum Präsenzunterricht besuchen wird. „Die Unsicherheit ist gerade so groß. Ich hätte mir gewünscht, dass schon frühzeitig klare Verhältnisse geschaffen worden wären. Aber nun ist alles so unklar und undurchsichtig. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht unwissentlich positiv bin und während der Weihnachtsfeiertage jemanden in meiner Familie anstecke, ohne es zu wollen“, beklagt die Schülerin.

Anzeige

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Die Entscheidung, die Schulen zu schließen, sei im Frühjahr auch schnell und unkompliziert getroffen worden. Warum das nun nicht geht, versteht sie nicht. Von den Verantwortlichen im Kultusministerium fordert die junge Frau indes etwas, das ebenfalls im vergangenen Schuljahr für die Abiturjahrgänge in Sachsen entschieden worden ist. „Ich wünsche mir, dass genau wie bei den Schülern des zurückliegenden Jahrgangs die Abiturnote in Mathematik um drei Punkte – also eine Note verbessert wird“, sagt sie mit Blick auf die Einschränkungen, Unwägbarkeiten und Unregelmäßigkeiten in ihrem Abschlussjahr – auch im Sinne des gesamten Abschlussjahrganges.

Inhalte über Lernsax abrufbar

Normalerweise ergießt sich an Schultagen ein langer Zug von Oschatzer Gymnasiasten durch die Seminarstraße in Richtung Neumarkt. Am Montag war es allerdings anders – alles ruhig. Der Montag war auch kein normaler Schultag für die Jungen und Mädchen sowie Lehrer des Thomas-Mann-Gymnasiums. „In Absprache mit der Gesundheitsbehörde und der Schulbehörde haben wir seit dieser Woche den Wechselunterricht eingeführt“, betätigt die Oschatzer Direktorin des Thomas-Mann-Gymnasiums. Der Übergang ist ein Kraftakt, weil Schulleiterin Marion Müller mit einem gebrochenen Fuß und ihre Fachleiterin Heike Kolberg durch Quarantäne gehandicapt sind. Der Übergang zum Wechselbetrieb in zwei Lerngruppierungen, eine Gruppe Zuhause und die andere in der Schule, ist ein fließender Prozess. „Es gehen immer noch Meldungen ein, ob Schüler und Lehrer infiziert sind, oder sich in Quarantäne befinden“, sagt Müller.

Die Lerninhalte können die Schüler jetzt über den Bildungsserver Lernsax abrufen. „Damit haben wir schon Erfahrungen sammeln können, als wir im Frühjahr wieder vom Lockdown in den Normalbetrieb umgestellt haben“, sagt Marion Müller. Sie hofft, dass sich schnell Routine im neuen Lernmodus einstellen wird.

Von Hagen Rösner und Christian Kunze