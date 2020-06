Corona zwingt letzten Videotheken-Mohikaner der Region Döbeln in die Knie

Döbeln

„Ich bin der letzte Video-Mohikaner“, sagte Marco Santi noch vor anderthalb Jahren. Der 54-Jährige, der ursprünglich aus Berlin stammt, betreibt seit 2009 seine Videothek an der Döbelner Sattelstraße. Im Gegensatz zu seinen früheren Mitbewerbern in umliegenden Städten – wie Riesa, Oschatz oder Hainichen – hat er überlebt. Er betreibt die letzte Videothek in Döbeln und neben einem Verleih in Mittweida auch die letzte in ganz Mittelsachsen.

Corona-Pause gibt den Rest

Doch jetzt hat die Corona-Pandemie dem Betreiber den Rest gegeben. Und das wäre tragischerweise eigentlich gar nicht nötig gewesen: Denn Marco Santis Plus ist der Filmautomat. Über den können Filme rund um die Uhr geliehen und abgegeben werden. Und das wäre auch während der Corona-Pandemie ohne Kontakt zu Menschen jederzeit möglich gewesen.

„Doch die Kunden kamen nicht, obwohl ich sogar immer wieder neue Filme nachgekauft habe. Sie waren wahrscheinlich verunsichert“, sagt der Betreiber. Er vermutet, dass Corona den Trend weiter beschleunigte, nachdem die Kunden Filme bei den verschiedenen Internetanbietern kostenpflichtig streamen anstatt DVD und Bluray aus dem Ladengeschäft zu leihen.

Der Verleihautomat funktioniert völlig ohne Kontakt zu Menschen. Quelle: Thomas Sparrer

Günstiger als das Netz

„Für die Verleihpreise der Internetanbieter hätten die Kunden bei mir mehrere Filme haben können“, sagt Marco Santi. Einen bis drei Euro verlangt er je nach Leihdauer pro DVD oder Blueray. Reich werden konnte man davon nicht. Es hat für einen – nämlich ihn als Inhaber – gereicht, um über die Runden zu kommen. Der Trend lief aber schon längerfristig gegen die Videotheken. Doch dank des Verleihautomaten konnte sich Marco Santi dem negativen Trend für die Videotheken länger entgegenstellen.

Hilfen wurden schnell gewährt

Marco Santi hat zunächst Corona-Hilfen bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt, um den Liquiditätsengpass zu überbrücken. Das hat auch recht zügig geklappt. Doch nun hat er schweren Herzens entschieden, seinen Laden aufzugeben und noch mal etwas anderes anzupacken. Ende September will er den Laden zuschließen.

Die lange Vorlaufzeit ist wichtig, damit seine Kunden bis dahin ihre Restguthaben für den Verleihautomaten aufbrauchen können. Parallel startet er einen Räumungsverkauf in seinem Geschäft. „Vielleicht gibt es ja doch noch jemanden, der als Rentner oder im Nebenerwerb den Verleih samt dem Verleihautomaten weiter betreiben möchte“, hat er noch ein bisschen Hoffnung, alles im Paket zu einem Schnäppchenpreis abzugeben. 10.000 Videos und Videospiele stehen in seinem Geschäft. Findet sich kein Käufer für das Paket, will er alle Filme und Spiel einzeln abgeben.

Weitere Läden geschlossen

Traurig macht ihn dabei, dass um ihn herum an der Sattelstraße immer wieder Geschäfte schließen. Zuletzt war nebenan der Nähservice und die Reinigungsannahme geschlossen worden. Gegenüber machte der Zeitschriften und Lottoladen dicht.

Seine Ladeneinheit an der Sattelstraße soll aber nach seinem Auszug nicht lange leer stehen. Das Geschäft, das Nachbargeschäft und die Büros obendrüber hat der bisherige Eigentümer hat die Einheiten gerade an Martin Leimner und seine Firma ML Sports abgetreten. In die Büros obendrüber ist das Unternehmen gezogen, ebenso wie der Verein Gesundheitssport Döbeln mit seiner Geschäftsstelle. Diese soll perspektivisch im Erdgeschoss einziehen.

Von Thomas Sparrer