Leipzig/Weißenfels

Ein Mitarbeiter des Weißenfelser Schlachthofes von Tönnies ist am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landratsamt des Burgenlandkreises mit. „Es handelt sich um einen Mann und er hatte seine Arbeit noch nicht aufgenommen“, sagte Steven Müller-Uhrig, Sprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage. Der Test sei von dem Fleischunternehmen selbst durchgeführt und der Befund anschließend dem Gesundheitsamt gemeldet worden.

Kontaktpersonen unter Quarantäne

Im Anschluss seien die ermittelten Kontaktpersonen und der Betroffene selbst unter Quarantäne gestellt worden. Um wie viele Menschen es sich dabei handelt und ob sich darunter weitere Tönnies-Mitarbeiter befinden, konnte Müller-Uhrig nicht sagen. Im Burgenlandkreis befinden sich derzeit 18 Personen in Quarantäne.

Tönnies-Sprecher: Bulgare hat Betrieb nicht betreten

„Es ist uns sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass es kein Coronafall im Betrieb ist“, teilte am Nachmittag ein Tönnies-Sprecher Markus Eicher auf Anfrage mit. Der aus Bulgarien stammende Mann, der für einen Dienstleister von Tönnies arbeiten sollte, habe den Betrieb nicht betreten. In Weißenfels finde eine vorbeugende Testung auf den Coronavirus aller neuen Mitarbeiter statt. Das bedeutet: „Noch bevor ein Mitarbeiter den Betrieb betreten kann, muss er einen Test machen. Er darf die Arbeit erst antreten, wenn dieser Test negativ ausgefallen ist“, so Eicher weiter.

Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich ( CDU), hatte Fleischverarbeiter Tönnies Anfang dieser Woche dazu aufgefordert, die gesamte Belegschaft in Weißenfels regelmäßig auf das Coronavirus zu testen. „So erhalten wir nicht nur an einem Stichtag einen Überblick, sondern haben ein regelmäßiges Lagebild im Unternehmen“, teilte Ulrich mit. Die Aufforderung sei in Abstimmung mit der Landesregierung Sachsen-Anhalt geschehen. Auch wer als Werkvertragsbeschäftigter formal für ein Subunternehmen arbeite, solle getestet werden.

„Katastrophe für die Einwohner“

Bis zum Mittwoch seien dem Gesundheitsamt des Burgenlandkreises keine Infektionen im Schlachthof in Weißenfels bekannt gewesen. „Es wäre eine Katastrophe für die Einwohner und die gesamte Wirtschaft im Burgenlandkreis, wenn wir wie im Kreis Gütersloh alles herunterfahren müssten“, so Ulrich weiter.

Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben den Alltag von mehr als 640.000 Einwohnern in der Region um die größte deutsche Fleischfabrik erheblich eingeschränkt. Hunderte Beschäftigte des Tönnies-Stammbetriebs in Rheda-Wiedenbrück hatten sich zuvor infiziert.

2200 Mitarbeiter in Weißenfels

Der Betrieb in Weißenfels ist nach Unternehmensangaben mit rund 2200 Mitarbeitern der zweitgrößte Tönnies-Schlachtstandort. Bis zum 30. Juni soll der Konzern dem Gesundheitsamt die Kontaktdaten aller Arbeitskräfte übergeben. Die Wohnanschriften seien wichtig, falls eine Quarantäne verhängt werden müsse, erklärte der Landkreis.

Zwischen den Tönnies-Standorten dürfen zudem keine Arbeitskräfte getauscht werden. Das gilt für Personen, die sich seit dem 5. Juni im Werk Rheda-Wiedenbrück aufgehalten haben, so das Landratsamt. Bei Zuwiderhandlungen kann ein Zwangsgeld in Höhe von 20.000 Euro angedroht werden.

Weißenfels will Lockdown verhindern

Der Landkreis plane außerdem die Versorgung unter Quarantäne gestellter Menschen, das Hinzuziehen von Dolmetschern und beschäftige sich mit der logistischen Planung erneuter Corona-Massenabstriche. Zudem soll ermittelt werden, welche Bereiche wie Schulen und Kitas von einem Ausbruch besonders betroffen wären. Infektionsketten müssten dann schnell ermittelt und unterbrochen werden, um einen Lockdown zu verhindern, hieß es.

In Weißenfels waren im Mai bereits knapp 1200 Schlachthof-Beschäftigte freiwillig auf das Coronavirus getestet worden - alle negativ.

Von Matthias Roth (mit dpa)