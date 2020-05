Coronakrise: Gilt Maskenpflicht in Sachsen auch für Asthmatiker?

Leipzig

Gesundheit, Geldsorgen, Gefahrenabwehr – in der Coronakrise haben Leser viele Fragen. LVZ-Reporter Winfried Mahr holt für Sie Antworten bei Experten ein. Diesmal geht es um digitale Kurse und Atembeschwerden mit Maske.

Müssen Sie digitale Lösungen als Ersatz für Sprach-, Sport- oder Musikkurse akzeptieren?

Anzeige

Statt direkter Kursteilnahme, die wegen der Coronakrise weitgehend ausgesetzt ist, gibt es immer mehr digitale Angebote. Doch nicht jeder will das als Ersatz akzeptieren. „Nach unserer Auffassung müssen sich Verbraucher in der Regel nicht auf den Online-Kurs einlassen“, sagt der Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Sachsen Michael Hummel. „Denn oft ist es für die Erbringung der Dienstleistung wesentlich, dass sich die Parteien an einem bestimmten Ort persönlich treffen. Wenn das wegen der Kontaktsperre nicht mehr geht, kann die Leistung nicht wie gewohnt in Anspruch genommen werden.“

Weitere LVZ+ Artikel

In einigen Fällen könne der Service jedoch ersatzweise auch telefonisch oder übers Internet angeboten werden, etwa bei Sprachkursen, Musikunterricht oder Beratungsgesprächen. „In diesen Fällen sollten sich die Teilnehmer auf die vorübergehende Vertragsänderung einlassen – vorausgesetzt, es bestehen die technischen Möglichkeiten dazu“, rät der Verbraucherschützer. Im Gespräch mit dem jeweiligen Anbieter sollte meist eine Lösung zu finden sein, die der derzeitigen Situation gerecht wird.

Ich habe asthmabedingte Atembeschwerden – muss ich trotzdem eine Maske tragen?

„Soweit es möglich ist, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen“, lautet dazu die Aussage aus dem Sächsischen Sozialministerium. Denn Asthmatiker und Menschen mit Beeinträchtigungen der Lungenfunktion sind besonders schutzbedürftig. Andererseits sei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen wie etwa Atembeschwerden das Tragen teilweise nur schwer zuzumuten. „Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht durch eine Mund-Nasen-Bedeckung atmen kann, sollte in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln besonders Abstand zu anderen Mitmenschen wahren“, rät eine Ministeriumssprecherin. Um gesundheitliche Einschränkungen gegenüber dem Verkaufs- oder Sicherheitspersonal glaubhaft zu machen, sollte der Schwerbehindertenausweis oder eine entsprechende ärztliche Bescheinigung mitgeführt werden. Ein Bußgeld sei in solchen Fällen nicht zu befürchten.

Von Winfried Mahr