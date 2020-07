Leipzig/Chemnitz

Hohe Kosten, kaum Gäste – die Corona-Krise hat den 62 Jugendherbergen in Mitteldeutschland einen dramatischen Einbruch bei den Übernachtungen beschert. Die meisten kämpfen tapfer ums Überleben, manche haben diesen Kampf schon aufgegeben. Doch es gibt auch ermutigende Zeichen.

Leipziger Herberge bleibt in Ferien zu

„Wirtschaftlich steht uns das Wasser bis Oberkante Unterlippe“, beschreibt Susan Graf die Situation der 23 Herbergen in Sachsen. Die Sprecherin des sächsischen Jugendherbergsverbandes ist zwar froh, dass inzwischen 17 Herbergen wieder geöffnet haben. In einigen kleineren Häusern lohne sich die Öffnung unter den strengen Schutzregeln aber nicht. Die Leipziger Jugendherberge mit 170 Betten öffne wegen des hart umkämpften Hotelmarktes voraussichtlich erst nach den Sommerferien, wenn auch Schulfahrten und Großveranstaltungen womöglich wieder erlaubt sind.

Anzeige

Einbußen durch fehlende Gruppenreisen

„Die sonst üblichen Abschlussfahrten sind komplett weggefallen, das schlägt für alle kräftig ins Kontor“, so Marketingexpertin Graf. Andererseits fielen Kosten für Grundreinigung, Küche, Hausmeister, Service und ähnliches laufend an. Im Unterschied zu vielen anderen Branchen könne man stornierte oder ausgefallene Übernachtungen später nicht mehr aufholen: „Das bedeutet unwiederbringliche Einnahmeverluste.“ Im vergangenen Jahr seien fast 350 000 Herbergsgäste in Sachsen gezählt worden. In diesem Jahr werden es wegen der Zwangspause wohl nicht mal halb so viele, befürchtet Graf.

Weitere LVZ+ Artikel

Hoffnung ruht auf Familien

Die Herbergen hoffen deshalb in den Ferien auf viele Familien und Einzelgäste. „Unsere Häuser bieten guten Komfort und super Erholungsmöglichkeiten“, wirbt Graf. Die alten Klischees einer Jugendherberge, wie Zehn-Bett-Zimmer, Gemeinschaftsdusche und Klo auf dem Gang seien längst überholt. In einigen Regionen wie der Sächsischen Schweiz seien die Herbergen wieder gut gebucht.

Sachsens Sozialministerium weiß um die Schwierigkeiten. Jugendherbergen könnten zum einen Soforthilfen bei der Sächsischen Aufbaubank beantragen, erklärt eine Sprecherin. Einrichtungen mit Übernachtungsbetrieb würden zudem je nach Bettenzahl und Liquiditätsengpass gefördert. Ob das neben Stundung von Fixkosten und Kurzarbeit reicht, um alle sächsischen Herbergen über die Runden zu bringen? „Wenn es keine zweite Corona-Welle gibt, bin ich vorsichtig optimistisch“, sagt Verbandssprecherin Graf.

Zwei Harzer Herbergen geben auf

Diese Hoffnung haben drei von 17 Jugendherbergen in Sachsen-Anhalt bereits aufgegeben. Wegen massiver Umsatzeinbußen durch den Corona-Lockdown mussten die Einrichtungen in Quedlinburg und Falkenstein (beide Harz) und in Radis (Kreis Wittenberg) dauerhaft schließen. An drei weiteren Standorten ruht der Betrieb bis auf weiteres. Seit der Zwangspause beziffert der Verband die Umsatzverluste auf fast sechs Millionen Euro. Unter diesen Bedingungen sei es unmöglich, alle Standorte zu retten, hieß es.

Jede dritte Thüringer Herberge bleibt zu

Auch die Thüringer Jugendherbergen habe die Pandemie schwer getroffen, erklärt der DJH-Landesverband. Sieben der 22 Einrichtungen bleiben vorerst zu, weil sie entweder die Hygienevorgaben nicht erfüllen oder weil der Betrieb unter diesen Bedingungen unrentabel sei. Die Jugendherberge in Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rodolstadt) bleibe aus diesem Grund für immer geschlossen. Die Nachfrage für die Sommerferien sei mindestens doppelt so groß wie im Vorjahr, sagte der Geschäftsführer des Landesverbands Peter Kraft. „Leider ist das Angebot coronabedingt stark eingeschränkt.“ Nur etwa jedes dritte Gästebett könne belegt werden. Der Verband rechnet mit erheblichen Umsatzeinbrüchen.

Zumindest die Herberge in Windischleuba im Altenburger Land öffnet ab Freitag (10. Juli) wieder. Trotz der bisherigen Wiedereröffnungen blieben wegen der abgesagten Klassenfahrten insgesamt wohl rund 60 Prozent der Gäste aus, schätzt der Verband.

Doch es gibt auch ermutigende Zeichen: Seit Beginn dieses Monats lädt eine neue Herberge in Torgau bis zu 122 Gäste gleichzeitig ein. Die Herberge mit 32 modern ausgestatteten Zimmern liegt direkt neben dem Schloss Hartenfels und unmittelbar am Elbradweg.

Von Winfried Mahr