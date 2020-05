Coronakrise: Warum dürfen noch nicht alle Fahrschüler in Sachsen ans Steuer?

Leipzig

Gesundheit, Geldsorgen, Gefahrenabwehr – in der Coronakrise haben Leser viele Fragen. LVZ-Reporter Winfried Mahr holt für Sie Antworten bei Experten ein. Diesmal geht es um Medikamente und Fahrschule.

Warum darf ich im Gegensatz zu anderen keine praktische PKW-Fahrschule machen?

„Die Wiederaufnahme des praktischen Fahrschulbetriebes seit Montag ist an das strikte Einhalten des Abstandes von 1,5 Meter gebunden“, erklärt der Vorsitzende des Sächsischen Fahrlehrerverbandes Andreas Grünewald. „Bis auf Weiteres darf also nur Motorradausbildung mit erfahrenen Zweiradfahrschülern und die Ausbildung im LKW oder Bus stattfinden, weil hierbei dann der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.“ Wer bereits eine theoretische Fahrprüfung bestanden hat, braucht sich keine Sorgen zu machen, dass sie wegen des zu großen zeitlichen Abstandes zur Fahrschulpraxis verfällt. Dafür sind laut Grünewald statt bislang 12 nun 18 Monate Zeit, denn „es gibt in der Zeit der Coronavirus-Krise eine Verlängerung um sechs Monate“.

Als Rentnerin wollte mich gegen Pneumokokken impfen lassen, doch der Impfstoff ist angeblich knapp: Wie schütze ich mich?

„Eine Pneumokokken-Impfung schützt zwar nicht vor Covid-19, kann aber andere Formen der Lungenentzündung verhindern und damit Risikopersonen schützen und das Gesundheitssystem entlasten“, sagt Dr. Johannes Schenkel, Ärztlicher Leiter der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland ( UPD). Die Impfstoffe seien wegen der gestiegenen Nachfrage nur noch begrenzt verfügbar und es könne zu regionalen Lieferengpässen kommen. „Mit den vorhandenen Impfstoffen müssen besonders gefährdete Personengruppen möglichst effektiv und entsprechend ihrem Risiko geschützt werden, so zum Beispiel Patienten mit Immunschwäche, ab einem Alter von 70 Jahren und Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen“, erklärt Schenkel. Falls eine Impfung möglich und sinnvoll ist, sollte der Termin so organisiert werden, dass der Praxisbesuch unter Einhaltung aller empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung einer Covid-19-Infektion stattfinden kann. Die UPD-Berater empfehlen, vorm Praxisbesuch telefonisch mit dem Hausarzt abzustimmen, wie dringlich die Impfung im individuellen Fall ist und ob Impfstoff in der Praxis vorrätig ist. Auch wenn eine Pneumokokken-Impfung aktuell nicht möglich sein sollte, kann man sich schützen. „Oberste Priorität für alle Menschen hat im Moment die Kontaktreduzierung, indem sie beispielsweise zu Hause bleiben“, so der Mediziner. „Das schützt nicht nur vor Covid-19, sondern auch vor der Übertragung anderer Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Pneumokokken-Infektionen.“

Von Winfried Mahr