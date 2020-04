Coronakrise: Wie wird der 1. Mai in Sachsen gefeiert?

Leipzig

Gesundheit, Geldsorgen, Gefahrenabwehr – in der Coronakrise haben Leser viele Fragen. LVZ-Reporter Winfried Mahr holt für Sie Antworten bei Experten ein. Diesmal geht es um Maidemos im Internet und beschlagene Brillengläser.

Wie wird in diesem Jahr der 1. Mai gefeiert, wenn die Kundgebungen alle ausfallen müssen?

Erstmals seit 70 Jahren wird es am kommenden Freitag keine Demos und Kundgebungen auf Straßen und Plätzen geben. „In Zeiten von Corona heißt Solidarität: mit Anstand Abstand halten“, betont Sachsens DGB-Vorsitzender Markus Schlimbach. Stattdessen soll am Tag der Arbeit eine mehrstündige Live-Sendung auf den Internetseiten des DGB und in sozialen Netzwerken laufen. Noch bis Dienstag können dafür Beiträge eingesandt werden. Am 1. Mai gibt es auf sachsen.dgb.de einen Livestream, wo Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter schildern, was sie von Solidarität halten und wie sie jetzt, in der Coronakrise, solidarische Hilfe leisten. Wie viele Beiträge und Beispiele es dazu aus Sachsen und Mitteldeutschland geben wird, kann Gewerkschaftssprecherin Marlis Dahne noch nicht beziffern. „Auch die Länge der Sendung hängt von der Zahl der eingesandten Beiträge ab. Wir machen das ja auch zum ersten Mal“, sagt sie. Um sich zu beteiligen, müsse man übrigens nicht zwingend Gewerkschaftsmitglied sein: „Solidarisches Verhalten genügt völlig.“

Wie vermeide ich, dass die Brillengläser beim Tragen der Maske beschlagen?

„Brillenträger haben durch die Maskenpflicht ein Extraproblem: Die Luft zirkuliert nicht ordentlich, und die Brillengläser beschlagen beim Ausatmen“, bestätigt der Leipziger Augenoptiker Thomas Jahn aus eigener Praxis. „Mildern lässt sich das am besten durch eine Maske mit eingenähtem Metallbügel, die sich im Nasenbereich eng anbiegen lässt“, rät der Experte vom Mitteldeutschen Augenoptiker- und Optometristenverband. Diese seien aber Mangelware. Im Handel würden zudem einige Antibeschlag-Sprays angeboten. „Da die Anwendung aber häufig wiederholt werden muss, kann das auf die Dauer richtig ins Geld gehen.“ Von Hausmitteln wie einpolierter Flüssigseife rät Jahn ab: „Dadurch kann die Spezialbeschichtung zur Entspiegelung der Gläser leiden, und es entstehen neue Probleme.“ Sobald wegen der Maske der Durchblick leidet, müsse man je nach Sehstärke abwägen, ob es nicht gefahrloser ist, auf das Tragen der Sehhilfe zeitweise zu verzichten.

