Coronakrise: Wird Beitrag für Vereine in Sachsen hinfällig?

Gesundheit, Geldsorgen, Gefahrenabwehr – in der Coronakrise haben Leser viele Fragen. LVZ-Reporter Winfried Mahr holt für Sie Antworten bei Experten ein. Diesmal geht es um Maskenpflicht in Schulen und Vereinsbeiträge.

Warum gilt an Sachsens Schulen keine Maskenpflicht – im Gegensatz zu Geschäften oder Versammlungen im Freien?

„Weil an Schulen in der Regel das Abstandsgebot eingehalten werden kann“, teilte das Sächsische Sozialministerium auf Anfrage mit. Zudem sei die Anzahl der Schüler während der Coronakrise begrenzt. „Nach der Allgemeinverfügung Hygiene besteht allerdings auch in Schulen eine Maskenpflicht, wenn das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann.“ Eine Referentin des Ministeriums räumte allerdings ein, dass „an Schulen die Einhaltung durch Kinder schwer durchzusetzen ist“.

Bei der Frage, warum auch bei „ortsfesten Versammlungen unter freiem Himmel mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 50 Besuchern“ das Tragen von Masken vorgeschrieben sei, verweist das Ministerium auf einen Eilbeschluss der Chemnitzer Verwaltungsrichter, die vor zwei Wochen eine Versammlung vor dem Karl-Marx-Monument unter strengen Auflagen zugelassen hatten. Dazu gehörte die Einhaltung des Mindestabstandes von zwei Metern durch die Versammlungsteilnehmer, „welche sämtlich einen geeigneten Mundschutz zu tragen haben“. Die damals auf 15 begrenzte Teilnehmerzahl wurde gegenüber dem richterlichen Beschluss inzwischen deutlich erhöht.

Muss ich meinen Mitgliedsbeitrag in meinem Verein weiter bezahlen, obwohl keine Veranstaltungen stattfinden?

Ja. „Bei Aussetzung des sonst stattfindenden Angebots von Vereinen aufgrund der Corona-Pandemie haben Mitglieder keinen Anspruch auf Erstattung des Beitrages“, erklärt der Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Sachsen, Michael Hummel. Aus dieser Situation entstehe auch kein außerordentliches Kündigungsrecht. Denn in der Regel sei der Mitgliedsbeitrag an einen Verein nicht an konkrete Nutzungen gebunden, sondern ein „Beitrag für die Mitgliedschaft“. „Mitglieder sind vielmehr Teil des Vereins und nehmen keine Dienstleistung in Anspruch“, erläutert der Verbraucherschützer. Der Beitrag stellt also kein Entgelt dar, sondern dient dazu, den Vereinszweck zu verwirklichen.

Mit den Kosten für ein Fitnessstudio, Flug- oder Konzertticket, die bei Ausfall zu erstatten sind, lasse sich ein Mitgliedsbeitrag in Sport-, Kunst- oder Skatvereinen daher nicht vergleichen.

