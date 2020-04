Coronavirus: Wo Masken und Schutzausrüstung für ganz Sachsen ankommen

Leipzig

Zwölf Meter hoch wuchtet der Gabelstapler eine Palette mit chinesischer Aufschrift ins Regal, dessen Ausdehnung einem ausgewachsenen Wohnhaus ähnelt. „Normalerweise lohnt es sich gar nicht, so heiß begehrte Hilfsmittel aufwendig einzustapeln“, sagt Michael Krönlein. Doch die Palette besteht aus Atemschutzmasken ohne Zertifikat. „Die müssen noch durch den TÜV geprüft werden. Schließlich sollen sie auch halten, was sie versprechen – gegen die Corona-Pandemie.“

Leipzig als Auslieferungszentrale

Krönlein ist Leiter der Kontraktlogistik bei „ Kühne und Nagel“. In den riesigen Lagerhallen des weltweit agierenden Logistikunternehmen im Leipziger Norden, in direkter Nachbarschaft des Porsche-Werkes, werden normalerweise pharmazeutische Produkte umgeschlagen. „Wegen der Corona-Krise haben wir nun einen der bestgehüteten Schätze Sachsens hier“, sagt Patricia Vernhold vom Sächsischen Innenministerium. Gemeint ist das Zentrallager für die Beschaffung und Verteilung von heiß begehrter Schutzausstattung für den ganzen Freistaat.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Unter ständigem Polizeischutz werden Atemschutzmasken, Handschuhe, Schutzkittel, Overalls, Brillen und OP-Masken angeliefert. „Das meiste davon kommt aus China über Shanghai und Stuttgart nach Leipzig“, erklärt Krönlein. Aber auch acht sächsische Textilbetriebe liefern Schutzmasken. In Leipzig wird sämtliches Material geprüft und nach vorgegebenen Prioritäten verteilt, beispielsweise an Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Rettungsdienste, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime.

Lieferungen als „ständiges Bangen“

Wer als nächstes dran ist, bestimmt eine elfköpfige Beschaffungs-Task-Force des Innenministeriums unter Leitung von Jens Naumann. Der ist sonst für die Ausstattung der sächsischen Polizei mit Uniformen, Waffen und Autos zuständig. „Die Wünsche prasseln aus allen Richtungen auf uns ein“, sagt er. „Bestellen lässt sich auch alles – aber wann und ob es wirklich ankommt, ist ein ständiges Bangen.“ Von über 16 Millionen bestellten Schutzmasken für Krankenhäuser sei bisher nur eine Million geliefert worden. Im weltweiten Konkurrenzkampf um die heiß begehrte Massenware aus China erweise sich die Zusammenarbeit mit dem Porsche-Konzern als überaus hilfreich. Bis zu sechs Flugzeuge fliegen demnach jede Woche allein mit Hilfsmitteln für Sachsen und Baden-Württemberg ein. Bis Ende Mai sollen Schutzmaterialien in einem hohen dreistelligen Millionenbetrag zusammenkommen.

Kretschmer lobt gemeinsames Handeln

„Leider wissen wir oft nicht, was genau in den Kisten drin ist“, beschreibt Polizeidirektor Naumann eine der Schwierigkeiten. So müsse vieles erst aufwendig geprüft werden. „Im Idealfall wird angelieferte Ware aber schon am Folgetag an die bedürftigen Einrichtungen ausgeliefert.“ Das treffe auf den Großteil der Lagerbestände zu.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) bedankte sich für das Engagement der beteiligten Firmen. „Das gemeinsame entschlossene Handeln trägt dazu bei, dass sich die Situation bei der Bereitstellung von medizinischen Schutzmaterial in den nächsten Tagen und Wochen auch in Sachsen weiter verbessern wird.“

Von Winfried Mahr