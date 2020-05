Das Coronavirus und die Aufgaben der Lehrer – das sagen die LVZ-Leser in der Debatte

Leipzig

Das Coronavirus und die Einschränkungen haben die Gesellschaft auch hierzulande weiter im Griff. Deshalb bestimmt die Pandemie weiter die Wortmeldungen der LVZ-Leser. In dieser Woche stehen die Lehrer, die Kritiker der Maßnahmen und die Situation älterer Menschen im Mittelpunkt.

Unfaire Stimmungsmache gegen einen ganzen Berufsstand trieb mir Tränen in die Augen

Zum Beitrag „Lehrer, kommt verdammt noch mal Euren Aufgaben nach!“ vom 19. Mai: Trotz starker beruflicher Einspannung in einem systemrelevanten Beruf fand die anonyme Autorin viel Zeit, einen seitenlangen Brief für die Öffentlichkeit zu schreiben, in dem den Lehrern pauschalisierend vorgeworfen wird, ihren Aufgaben nicht nachzukommen.

Anzeige

Ich verstehe die Sorgen und Ängste einer Mutter in dieser für uns alle schweren Zeit sehr gut. Dies sollte aber nicht dazu verleiten, ohne Hintergrundinformationen den Lehrerinnen und Lehrern Faulheit zu unterstellen. Sie unterrichten im Normalfall über 100 Schüler, darunter auch Abschlussklassen, die auf neue und ungewohnte Art und Weise auf ihre Prüfungen vorbereitet wurden – und verständlicherweise auch Priorität genossen.

Weitere LVZ+ Artikel

Durch die anmaßenden Vorwürfe werden Tausende Lehrerinnen und Lehrer in Misskredit gebracht, die tagtäglich über neue Wege einen persönlichen Kontakt zu ihren zahlreichen Schülerinnen und Schülern pflegen und sie auf unterschiedlichste Weise unterrichten. Leider artikuliert man sich häufig nur dann in den Medien, wenn man unzufrieden ist.

Mir trieb diese unfaire Stimmungsmache gegen einen ganzen Berufsstand Tränen in die Augen. Übrigens ein zweites Mal binnen 24 Stunden. Denn ich erhielt in dieser Zeit eine E-Mail einer Mutter, die sich auf sehr liebe Art und Weise für mein Engagement im Homeschooling bedankte und mir viel Kraft für die kommende Zeit wünschte. Da rollten die Tränen. Es ist so selten für uns Lehrer, Lob und nette Worte zu erhalten. ( Heike Klemm, 04435 Schkeuditz)

Kritik an Vorgängen in der Schule gehört auch an diese Adresse

Zum Beitrag „Lehrer, kommt verdammt noch mal Euren Aufgaben nach!“ vom 19. Mai: Wir machen unseren Job! Sehr geehrte unbekannte Mutter, ich verstehe Ihren Frust und kann mir vorstellen, wie schwierig die Situation des häuslichen Lernens für Kinder und Eltern ist. Ihre anonyme Lehrerschelte trifft aber leider auch die vielen LehrerInnen, die mit viel Sorgfalt und großem Zeitaufwand altersgerechte, oft auch differenzierte Aufgaben zusammenstellen, täglich für ihre SchülerInnen ansprechbereit sind, mitunter auch abends noch E-Mails beantworten und in selbigen zeitnah ein detailliertes Feedback geben. Wenn das an der Schule Ihres Kindes nicht der Fall ist und Sie eine Veränderung wünschen, gehört Ihre Kritik an diese Adresse. Ich jedenfalls fühle mich und meine KollegInnen pauschal verurteilt und zu Unrecht gemaßregelt. (Dr. Gabriele Starke, per E-Mail)

Sowohl Eltern als auch Lehrer wertschätzend, interessiert und differenziert anhören

Zum Beitrag „Lehrer, kommt verdammt noch mal Euren Aufgaben nach!“ vom 19. Mai: Ich erwarte von einer/meiner Zeitung gerade in Zeiten wie diesen, in denen viele Menschen Sorgen und Nöte und Unsicherheiten plagen, eine Berichterstattung, die sich nicht mit einfachem, reißerischem Abdrucken von Protestbriefen, die die Erfahrung von einer Mutter (und diffusen „andere haben ähnliche Erfahrungen“) zufrieden gibt. Ich erwarte, dass Sie, meine Damen und Herren Journalisten, auch ihrer Aufgabe nachkommen und recherchieren, um Probleme nicht nur von einer Seite zu betrachten. Ich erwarte auch, dass Sie unvoreingenommen beide Seiten – sowohl die Eltern als auch die Lehrer – wertschätzend, interessiert und differenziert anhören. ( Ines Zeuner, Taucha)

Anmerkung der Redaktion:Wir haben am 22. Mai auch die Gedanken eines Lehrers dazu veröffentlicht.

Bitte keine gesamte Berufsgruppe an den Pranger stellen

Zum Beitrag „Lehrer, kommt verdammt noch mal Euren Aufgaben nach!“ vom 19. Mai: Mir fehlen die Worte zu diesem Beitrag. Informieren heißt doch auch recherchieren und gegebenenfalls beide Seiten darzustellen – oder ist es wieder einmal Zeit, eine gesamte Berufsgruppe an den Pranger zu stellen? Ich möchte mich nicht weiter äußern, sehe aber auch ganz andere Arbeitsweisen, die Ihnen aber verborgen bleiben werden in den Redaktionsstuben.

Ich bin Lehrer am Klinger-Gymnasium in Leipzig und habe meine Schüler in der unterrichtsfreien Zeit begleitet beziehungsweise auf die mündlichen Abitur-Prüfungen vorbereitet. PUNKT und AUS. Zu meinen Aussagen stehe ich und nenne auch Schule und Namen! ( Mathias Kögler, Leipzig)

Was haben wir für ein Bildungsniveau?

Zum Beitrag „Lehrer, kommt verdammt noch mal Euren Aufgaben nach!“ vom 19. Mai: Ich kann dieser Mutter nur recht geben. Uns geht es in Sachsen-Anhalt genauso. Jetzt hat mein Enkel einen Tag die Schule besucht – nach sechs Wochen Selbststudium. Auf Fragen zu bestimmten Themen hatte die Lehrerin keine Zeit, und mein Enkel wurde damit abgespeist, sie müsse sich erst auf das Thema vorbereiten. Das Schlimme an der Sache ist doch, macht man es öffentlich, kann sich der Schüler garantiert auf eine Benachteiligung im Unterricht gefasst machen.

Was haben wir bloß für eine Bildungspolitik und für ein Bildungsniveau? Bestimmt nicht zum Wohle der Kinder. ( Petra Weygandt, per E-Mail)

Welche Erfahrungen haben Sie mit Lehrern und Lerninhalten im Homeschooling gemacht? Und wie sieht der Unterrichtsalltag Ihrer Kinder jetzt aus? Schreiben Sie uns! E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Habe selbst zwei Diktaturen erlebt – meisten Meinungen der Leser wohltuend für mich

Die Leserbriefe am 19. Mai zum Interview „So ist eine totalitäre Diktatur“ (8. Mai) waren für mich sehr wohltuend. Sie vertraten die überwiegende Meinung der Bürger, nicht das „Diktatur-Geschwafel“ verwirrter Menschen. Ich erlebte zwei Diktaturen, die erste endete in Trümmern mit Millionen Toten, Ausgebombten, Flüchtlingen ..., die zweite endete im wirtschaftlichen Ruin. Die Corona-Krise dagegen traf uns im Wohlstand, der erfahrungsgemäß auch mit der Zeit wieder erreicht wird. (Dr. Wolfgang Horst, per E-Mail)

Interview gibt dem Leser die Möglichkeit, sich ein eigenes Urteil zu bilden

Zum Artikel „So ist eine totalitäre Diktatur“ vom 8. Mai: Ich betrachte das Interview als exzellenten journalistischen Beitrag, weil darin vom Mainstream abweichende Standpunkte zu Wort kommen und gleichzeitig darauf verzichtet wurde, die Meinung des Lesers mit den sonst üblichen Wertungen wie „Verschwörungstheoretiker“ oder ähnlichem in eine bestimmte Richtung zu lenken. Stattdessen wurde durch Einblendung von Fakten, dem Leser die Möglichkeit gegeben, sich ein eigenes Urteil zu den Standpunkten der interviewten Demonstranten zu bilden. Diese Einblendungen verstehe ich entgegen einer geäußerten Lesermeinung übrigens nicht als Gegendarstellung. Ich möchte Ihrem Autoren zu diesem gelungenen Artikel gratulieren, der dazu einlädt, dem Leitspruch der Aufklärung zu folgen: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ ( Wolfgang Reinken, 04159 Leipzig)

Wie kann das sein – viele Abgeordnete im Bundestag ohne Schutzmaske

Mit großem Erstaunen betrachtete ich in der LVZ vom 15. Mai auf der Politikseite das Bild aus dem Bundestag bei der Stimmabgabe über die Corona-Hilfen. Darauf herrschte dichtes Gedränge und bis auf ganz wenige Ausnahmen trug keine/r eine Nase-Mund-Schutzmaske. Den Mindestabstand von 1,50 Meter scheinen unsere Damen und Herren Abgeordneten auch nicht zu kennen, geschweige denn einzuhalten. Wo bleibt da die viel beschworene Vorbildfunktion? Vielleicht ist dieses Verhalten aber auch der unbürokratische Versuch, den ohnehin aufgeblähten Bundestag zahlenmäßig zu verkleinern? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt ... ( Roswitha Thiemer, per E-Mail)

Abstandsregeln – Bilder in der LVZ ohne Vorbildwirkung

Wie verantwortungsbewusst gehen Sie als LVZ mit den Corona-Regeln um? Die Bilder in der LVZ vom 15. Mai (Titelseite Neustart im Leipziger Biorestaurant Macis) und vom 16. Mai (Reportage zum Neustart in Leipziger Restaurants), auf diesen die Abstandsregeln anscheinend ignoriert werden und es der Atemschutz beim Wirt der Trattoria Nr. 1 gerade mal über den Mund schafft, haben aus meiner Sicht keine Vorbildwirkung. ( Silke Kubiak, per E-Mail)

Die ganze Welt leidet unter dem Virus

Ich verstehe nicht, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, die mit wirren Aussagen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, demonstrieren. Politiker und Wissenschaftler haben besonnen gehandelt, um das Schlimmste zu verhindern. Deutschland hat die erste Welle gut überstanden im Vergleich zu vielen anderen Staaten, wo es Ausgangssperren gab und immer noch gibt. Mir ist nicht bekannt, dass in anderen Staaten Demonstrationen stattfinden. Warum gehen nur Menschen in Deutschland ( USA aus anderen Gründen) auf die Straße und schwafeln von Demokratie, Freiheit, Diktatur. Hetze wird verbreitet und der Virus wird verleugnet. Sind die Menschen blind? Die ganze Welt leidet unter dem Virus. ( Volkmar Pfeil, per E-Mail)

Alte Menschen weggesperrt

Hat man je ein traurigeres Foto gesehen als dieses in der LVZ-Ausgabe vom 15. Mai? Zwei alte Menschen sitzen wie arme Sünder auf zwei Stühlchen in ziemlicher Entfernung hinter einem geschlossenen Gittertor, davor stehen zwei fröhlich lachende Besucher und schauen in die Kamera. Das Arrangement wird als „kreative Lösung“ bezeichnet.

In Wirklichkeit wird hier das Grundgesetz mit Füßen getreten: Die Würde des Menschen wird nicht nur angetastet, sondern zerstört. Das soll zum Schutz der Alten sein: Erwachsene Menschen werden wie Unmündige behandelt, weggesperrt und ihrer Freiheit und Selbstbestimmung beraubt. Wer sollte darunter nicht psychisch leiden und sein Leben unter solchen Bedingungen verfluchen (und die dafür Verantwortlichen noch dazu)? Dass daran gestorben wurde und wird, ist für die Corona-Statistik uninteressant.

Ich protestiere aufs Schärfste gegen diese Gestaltung des Lebensabends durch die Regierung und das Bundesgesundheitsministerium. (Dr. Sigrid Berger-Hauff, per E-Mail)

Hygiene im Wandel

Die Fitnessstudios dürfen wieder öffnen. Das freut die Betreiber und die sportlich Aktiven. Aber Sport bedeutet Anstrengung und Schwitzen. Bisher galt es als hygienisch, wenn man danach duscht und sich umzieht. Doch jetzt müssen Umkleide- und Duschräume geschlossen bleiben. Jetzt ist es hygienisch, wenn man verschwitzt und stinkend mit der Straßenbahn nach Hause fährt. Sollten Politiker nicht so viel Vertrauen in die Menschen haben, dass diese beim Umkleiden und Duschen die nötige Distanz einhalten. Insbesondere, wo es sich hier meist um gesundheitsbewusste Menschen handelt. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Sportstätten. (Rainer Richter, per E-Mail)

Wer soll das alles bezahlen?

Bund, Länder und Kommunen versuchen, mit sehr viel Geld die Folgen der Corona-Krise zu mildern. Da fragt man sich, wer soll das bezahlen? Zumal Bund, Länder und Kommunen nur eine Geldquelle besitzen, den Steuerzahler (und das Ausland). Folglich müssen und werden Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge und Preise steigen. Auch ist noch völlig unklar, ob sich das Konsumklima erholt und wieder steigern lässt. Eher wohl nicht, denn der Staat kann zwar Einkommen, aber keine Wertschöpfung ersetzen. Hoffentlich führt nicht die eine Krise zu einer anderen – der Verschiebung der sozialen Balance. (Kurt Löhnicker, 04319 Leipzig)

Gerüttelt Maß an Selbstüberwindung

In der von mir geschätzten abendlichen Corona-Mail der LVZ vom 19. Mai hatte Ihr Chefredakteur angeregt, dass man doch wieder auch „vor Ort“ kaufen möge, und nicht nur online. Denn sonst würden wir den stationären Handel noch völlig kaputt machen. Zum Teil ist er schon kaputt – siehe die erschreckend hohe Zahl leerer Ladenlokale in der Leipziger Innenstadt.

Der gut gemeinten Aufforderung der LVZ zu folgen, braucht schon ein gerüttelt Maß an Selbstüberwindung. Denn zum Beispiel vor einem Laden im Freien auf Einlass warten zu müssen, obwohl nur zwei oder drei Kunden darin sind, oder in einem Baumarkt den mit Paletten und Absperrbändern vorgezeichneten Serpentinen folgen zu müssen, um dann generell nur mit der Maske im Laden unterwegs sein zu dürfen, bringt absolut kein freudiges Einkaufserlebnis. Da ist der online-Einkauf unbestritten komfortabler und auch zeitsparender.

Wer sich am besten über die Brisanz der augenblicklichen „Vor-Ort“- Situation informieren will, möge in ein Leipziger Parkhaus schauen – so viel freie Plätze wie noch nie! (Dr. Eberhard Gerland, 04157 Leipzig)

Beispiel für mutige Dialogkultur

Zum Artikel „Ohne Maske: Anzeige gegen Kretschmer“ vom 19. Mai: Diese spontane Entscheidung von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ist uneingeschränkt zu begrüßen. Der CDU-Politiker hat sich der Diskussion im Großen Garten Dresden gestellt, er braucht sich nicht vorwerfen zu lassen, als einer „von da oben“ vor denen „da unten“ gekniffen zu haben. Weiter so, Herr Kretschmer!

Damit hat Sachsen (wieder einmal) ein sehr positives Beispiel für mutige Dialogkultur ins ganze Deutschland gesandt – wir erinnern uns an seine Art, Wahlkampf zu führen. Und wer Herrn Kretschmer von der politischen Arbeit her kennt: Er lässt seine Maske oft genug dreimal länger auf, als er müsste, als zweimal zu wenig ... ( Hubert Hiersemann, per E-Mail)

Eigene Beschlüsse infrage gestellt

Zum Artikel „Ohne Maske: Anzeige gegen Kretschmer“ vom 19. Mai: Dem Mann, Ministerpräsident von Sachsen, fehlt jeglicher politischer Weitblick. Mit seinem Auftritt bei den Demonstranten hat er seine eigenen Beschlüsse infrage gestellt. Alle Organe, die im Auftrag des Staates gegen Maskenpflicht-Verletzer vorgehen müssen, können nun einpacken und es sein lassen. Die Juristen, die Maskenpflicht-Verletzer verteidigen, haben ein leichtes Spiel bei der Suche nach Argumenten! Unbegreiflich! ( Jochen Ziska, 04828 Bennewitz)

Geisterspiele und Trockenbrot

Meine Meinung zu den Fußball-Geisterspielen in wenigen Worten: Ein Fußballspiel ohne Zuschauer ist wie ein Butterbrot ohne Butter. Doch in der Not mundet auch mal ein Trockenbrot. ( Werner Lindner, 04425 Taucha)

Anmerkung der Redaktion: Die – meist gekürzten – Briefe und Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ