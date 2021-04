Augustusburg

Christian Sahlmann ist aufgeregt. Kleine Schweißperlen rollen seine Schläfe hinab, er spricht schnell und lacht dabei. Gerade war sogar schon das Fernsehen da und hat ihm ein paar Fragen gestellt. Dabei macht er nur seinen Job. Er bedient Gäste im Hotel Cafe Friedrich. Genauer gesagt: Er darf sie wieder bedienen. Nach Monaten der Corona-Zwangspause läuft im kleinen Ort Augustusburg unweit von Chemnitz seit Anfang April das Pilot-Projekt „Covid-Exit“. Hotels, Gaststätten und Museen öffnen für all jene, die sich mit einem negativen Corona-Test ausweisen.

Kurz hinter dem Ortseingang, passenderweise direkt gegenüber vom Galgenberg, steht das Testzentrum – drei graue Container auf einem Parkplatz. Zufällig steht der Bürgermeister persönlich am Einlass hinter der provisorischen Absperrung. „Wer sonst?“, fragt Dirk Neubauer. Der SPD-Mann ist der Vater dieses Projekts. Selbst als vor ein paar Tagen ein vergleichbares Vorhaben in Oberwiesenthal vorerst gestoppt wurde, hielt Neubauer an Augustusburg fest. „Drr Dirk“, wie ihn hier offenbar jeder mit einheimischem Zungenschlag nennt, legte mit ehrenamtlichen Helfern Nachtschichten ein, nicht zuletzt um Datenschutz-rechtliche Bedenken aus dem Weg zu räumen. Wer die neue Welt erkunden will, muss sich zuvor per Handy-App mit Name und Adresse registrieren.

Zur Galerie Ein Corona-Test ist nur nötig, wenn man die Gastronomie betreten will. Die Sehenswürdigkeiten Augustusburgs an der frischen Luft sind für jeden zugänglich.

Testen, scannen, loslegen

Jetzt winkt Neubauer zum dritten und entscheidenden Container durch: „Hier ist alles klar, die Zwei haben einen Termin.“ Einen Abstrich im Rachenraum und gut 15 Minuten später gibt‘s per E-Mail das Testergebnis mit auf die Reise. Sofern negativ ist das die Eintrittskarte für den Urlaub, für das Hotel, für das Restaurant oder für das Schloss, dem das Städtchen seinen Namen verdankt. Durch den Park und die Anlage davor darf freilich jeder schlendern. Dafür ist der Zaun um die 450-jährige Schlosslinde mit einem rosa leuchtenden Plakat dekoriert, das eine deutliche Aufforderung bereithält: „Dein Besuch bei uns! Nur mit Schnelltest!“

Im Tor zum Schlosshof folgt die Premiere. Ein junger Mann bittet um den QR-Code. Also, Handy rausholen, einscannen wie an der Supermarkt-Kasse und binnen Sekunden ist der Weg frei. Im Hof bewacht ein Dreigestirn hinter dem Grill ein Steak und eine Bratwurst. Nur ein paar Besucher tröpfeln herein, zu unbeständig schwankt das Wetter zwischen Schnee, Hagel, Regen, Sonnenschein und eisigem Wind. „Vielleicht ist das ganz gut so. Wir müssen uns schließlich alle erst wieder finden“, sagt die Dame hinter dem Grill. Fast ein halbes Jahr Gastronomie-Pause liegt hinter allen.

Wissenschaftlich begleitetes Projekt

Beim Verlassen des Schlosshofs wird wieder gescannt, diesmal um auszuchecken. So läuft das auch in den Restaurants und Museen der Stadt. Außerdem wird das Projekt wissenschaftlich von der Universität Mainz begleitet, die die Daten auswertet. So könnte Augustusburg zur Blaupause der künftigen Urlaubswelt werden.

Immerhin, die Drahtseilbahn schippert wie immer mit gemütlichen 10 Kilometern pro Stunde den Berg hinauf und wieder hinab. Sie nimmt auch all jene ohne Corona-Test mit auf die Reise und erspart den Waden 168 Höhenmeter. Die Maske bleibt freilich obligatorischer Begleiter in allen Lebenslagen. Und vorm abendlichen Essen im Restaurant heißt es erneut: Tisch reservieren, einchecken. Die Kellnerin grüßt mit strahlenden Augen und den Worten „Willkommen in einem Stückchen Normalität“.

Der Augenblick ist schön, aber zerbrechlich. Auch das wissen hier alle. Und so weist der Chef des Hauses ein Paar ohne gültigen Test an der Tür ab, bittet um Verzeihung und Verständnis. „Sonst wird das Projekt gekippt.“ Das will hier niemand, kein Gast, kein Wirt. Alle lernen mit jedem Tag dazu. Und die Tage bergen Veränderung.

Corona-Test vorm Frühstück

Zunächst gelten die Augustusburger Tests 24 Stunden lang. Am nächsten Morgen herrscht jedoch helle Aufregung im Hotel Cafe Friedrich. Der Corona-Scanner schrillt bei einem Gast nach dem anderen wie eine Alarmanlage. Test abgelaufen, ein neuer muss her und zwar umgehend – tagesaktuell. Sonst bleibt das Frühstücksbuffet versperrt. So wirft sich Geschäftsführerin Christiane Doege einen Schutzanzug über und testet die Hotelgäste, um ihnen den Weg ins Testzentrum zu ersparen.

Dieser Rundum-Service dürfte zur Herausforderung werden. „Das halten wir nicht lange durch“, sagt Christian Sahlmann. Trotzdem wirkt er viel entspannter. Heute ist kein Fernsehen da, seine Mannschaft hat sich wieder eingespielt. Es kehrt fast so etwas wie Normalität ein. Ein neue Normalität in einer neuen Urlaubswelt.

13 positive Tests bei 3500 Besuchern

3500 Besucher wurden laut offiziellen Zahlen der Stadt Augustburg an den ersten fünf Tagen das Projekt getestet. 13 davon positiv. „Sie wurden unverzüglich zum Nachtest geschickt. Kontaktpersonen wurden identifiziert und ebenfalls im System gesperrt und aufgefordert, sich nach Hause zu begeben“, erklärt Dirk Neubauer. Ansonsten zieht das Stadtoberhaupt eine durchaus freudige Zwischenbilanz. „Die Gastronomen waren bisher sehr gut gebucht und auch die Hotels erfreuen sich großen Interesses. Der befürchtete Ansturm blieb aus, was damit zu tun hatte, dass wir für unsere Gäste die Testtermine eingeschränkt haben.“

Den Rest kann nur die Zukunft zeigen. Wie lange das Projekt läuft, ist ungewiss. Es wird in jedem Fall beendet, sobald sich 1300 Covid-19-Patienten auf Normalstationen in sächsischen Kliniken befinden. In Augustusburg werden sie diese Zahl mindestens ebenso genau im Blick behalten wie im übrigen Sachsen.

Von Johannes David