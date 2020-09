Covid-Infektionen in Leipzig steigen – Dunkelziffer bei Reiserückkehrern

Leipzig

In der Messestadt steigen die Zahlen der nachgewiesenen Corona-Infektionen inzwischen wieder merklich an. Innerhalb einer Woche wurden dem Leipziger Gesundheitsamt 33 neue Fälle gemeldet – allein am Mittwoch waren es zwölf. Das ist der höchste Neuanstieg seit 5. April. Wie Stadtsprecher Mathias Hasberg erklärte, gehen die steigenden Werte vor allem auf Reiserückkehrer zurück. Am Mittwoch waren unter den zwölf neuen Covid19-Meldungen insgesamt acht von Urlaubern, die jüngst nach Leipzig zurück gekehrt waren, so Hasberg.

Um die Virus-Gefahren für die Stadt einzudämmen, sollen sich Urlauber aus Risikogebieten eigentlich selbst in Quarantäne begeben. Fast 1000 Bürger stehen diesbezüglich unter Beobachtung des Leipziger Gesundheitsamtes, so die Stadtverwaltung. Das Problem: Die Dunkelziffer der sich zuvor in Kroatien, Bulgarien, Spanien, Frankreich oder Belgien erholenden Leipziger ist wahrscheinlich deutlich höher, als den Behörden bekannt. „Viele Reiserückkehrer gehen recht eigenwillig mit der Informationspflicht um“, so Hasberg. Neben oftmals gänzlich ausbleibenden Meldungen ans Gesundheitsamt wurden zuletzt auch falsche Namen und Adressen angegeben, die eine Nachverfolgung von Infektionen und somit auch die Benachrichtigung von Betroffenen fast unmöglich macht.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Schnelltests am Flughafen trügerisch

Nicht zuletzt erwiesen sich auch die an Flughäfen durchgeführten freiwilligen Corona-Tests bei ankommenden Urlaubern aus Risikogebieten als eher kontraproduktiv – weil sich Covid19-Viren erst einige Tage nach der Infektion bei Betroffenen nachweisen lassen. Wer dann angesichts eines negativen Testergebnisses weiter sorglos blieb, war nicht zwangsläufig auch tatsächlich frei von der Viruslast.

So mancher Urlauber dürfte somit einfach zurück auf Arbeit gegangen und sein Kind am Montag wieder in die Schule geschickt haben. Die Behörden gehen deshalb inzwischen davon aus, dass die Infektionszahlen in den kommenden Wochen in Leipzig weiter steigen werden. Unter anderem könnte dies auch Auswirkungen auf Leipziger Schulklassen haben, die nach positiven Testergebnissen vorübergehend in Quarantäne müssten. So wie es am Dienstag bereits einer Klasse an der Schkeuditzer Lessing-Oberschule erging. Dort fiel ein Schüler mit leichten Erkältungssymptomen auf, der zuvor Kontakt zu einem Reiserückkehrer mit Corona-Infektion hatte. Die ganze Klasse wurde deshalb vorerst nach Hause geschickt.

Nordsachsen mit stärksten Anstieg im Freistaat

Sachsenweit gab es am Dienstag laut Sozialministerium 52 neue Infektionen mit dem Corona-Virus. Zuletzt hatte es Mitte April ähnliche Zahlen gegeben. Den größten Anteil am Anstieg hatte der Landkreis Nordsachsen mit 24 Fällen. Diese stehen im Zusammenhang mit dem seit Samstag bekannten Hot Spot in der Geflügel- und Tiefkühlfeinkost GmbH in Mockrehna.

Dass diese Fälle erst am Dienstag Einzug in die Statistik fanden, liegt an der Zeitverzögerung innerhalb der Meldeketten und an der Überprüfung der Angaben. „Die Gesundheitsämter sind gemäß Infektionsschutzgesetz verpflichtet, die aufbereiteten Daten spätestens am nächsten Arbeitstag nach der erhaltenen Meldung von einem Arzt oder einem Labor der Landesstelle (LUA) zu melden“, hieß es am Mittwoch aus dem Sozialministerum. Spätestens am nächsten Arbeitstag melde die Landesstelle die Daten nach Plausibilitätsprüfung ans Ministerium und an das Robert-Koch-Institut ( RKI). Für die Infektionsverfolgung sei diese Verzögerung der Meldungen aber unerheblich, da die Gesundheitsämter bereits nach Bekanntwerden der Infekte mit ihren Maßnahmen beginnen.

Von Matthias Puppe