Leipzig

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihre Leipziger Volkszeitung, Ihre Döbelner Allgemeine, Ihre Osterländer Volkszeitung und Oschatzer Allgemeine kommen an diesem Wochenende in ein wenig veränderter Form zu Ihnen. Der Grund ist ein Cyberangriff auf die Computersysteme, die wir zur Herstellung der Zeitung nutzen. Wir arbeiten mit allen Kräften daran, diese Attacke zu überwinden – können Ihnen aber leider nicht den am Sonnabend gewohnten Umfang bieten.

So entfallen an diesem Wochenende die Lokalteile Ihrer Ausgabe in dem Ihnen gewohnten Umfang und manche Seiten sehen etwas anders aus als üblich. Wir bitten Sie um Verständnis dafür – wir haben alles für Sie gegeben, um Ihnen dennoch eine gedruckte Zeitung anbieten zu können. Denn es gibt auch wieder viel zu berichten.

Als kleinen Ausgleich halten wir unser gesamtes Nachrichtenangebot im Internet auf an diesem Wochenende kostenfrei für Sie bereit – hier finden sie alles Wissenswerte aus Sachsen, Leipzig und Ihrem Ort. Unsere Reporterinnen und Reporter haben für Sie aus Ihrer Nachbarschaft einiges zusammengetragen, was Sie digital lesen können – schauen Sie einmal rein.

Wir arbeiten weiter mit Hochdruck daran, Ihnen alsbald Ihre Zeitung in gewohntem Umfang zur Verfügung zu stellen. Wir sind für Sie da.

Herzlichst, Ihre Hannah Suppa, Chefredakteurin

Von LVZ