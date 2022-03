​DB Energie stoppt Güterzüge wegen unzureichender Stromversorgung

Leipzig

Unter Eisenbahnern machte in den Sozialen Medien diese Nachricht am Mittwochmorgen die Runde: „Im gesamten Bundesgebiet werden aufgrund mangelhafter Energieversorgung durch die DB Energie Güterzüge kontrolliert in Ausweichen gefahren beziehungsweise in Häfen und Rangierbahnhöfen zurückgehalten.“ Auch in Sachsen und den anderen beiden mitteldeutschen Ländern blieben Güterzüge stehen. Der Personenverkehr war davon nicht betroffen.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn bestätigte, dass DB Energie Züge im Güterverkehr zum Halten aufgefordert hat. Sie teilte weiter mit, dass es in der Nacht zu Mittwoch bei geplanten Wartungsarbeiten zu technischen Schwierigkeiten gekommen ist. „Um das Netz stabil zu halten, mussten vorübergehend Teile des Zugverkehrs pausieren. Die Störung konnte in weniger als zwei Stunden behoben werden, die Züge fahren seitdem wieder.“

Wurden Kraftwerke kurzzeitig vom Netz genommen?

Nach Informationen aus Eisenbahnerkreisen sind die Schwierigkeiten auf den Ausfall zweier Kraftwerke zurückzuführen. Bei einem der beiden Kraftwerke soll es sich um das Atomkraftwerk (AKW) Neckarwestheim zwischen Stuttgart und Heilbronn handeln, das zum Energieriesen EnBW gehört. Dessen Block I ging 2011 vom Netz, zum Jahresende soll Block II nach den Plänen der Bundesrepublik planmäßig abgeschaltet werden.

EnBW bestätigte die Informationen nicht: „Wir können Ihnen mitteilen, dass der Block II des Kernkraftwerks Neckarwestheim (GKN II) am Netz ist und uneingeschränkt Strom produziert“, heißt es auf LVZ-Nachfrage.

Bei der Bahn laufen die Untersuchungen zu den Ursachen der Störung. Einen solchen Fall, der große Teile des Güterverkehrs in ganz Deutschland zum Erliegen gebracht hat, hat es nach Informationen der LVZ zuvor noch nicht gegeben.

Von Andreas Dunte