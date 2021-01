Leipzig

Die Arbeiten an der Eisenbahnstrecke zwischen Dresden und Nürnberg schreiten voran. Auf der auch als Sachsen-Franken-Magistrale bekannten Verbindung seien bisher einige Bauarbeiten auf dem Teilstück zwischen dem Bahnhof Böhlen-Werke und Neukieritzsch abgeschlossen worden, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch in Leipzig mit. Am Bahnhof Böhlen-Werke sei bereits im letzten Jahr eine provisorische Treppenanlage, ein Fundament für eine neue Fußgangerüberführung sowie eine Umleitung für den Radverkehr über eine Behelfsbrücke errichtet worden. In Neukieritzsch sei zudem der Rückbau des Gleises erfolgt und ein Tunnel für Fußgänger eingerissen worden.

Den Angaben zufolge soll bis Mitte 2021 der Personentunnel in Neukieritzsch fertig gestellt und die Gleisbauarbeiten beendet werden. Im September sollen demnach dann die neuen Bahnsteige in Neukieritzsch und Böhlen-Werke in Betrieb genommen werden. Darüber hinaus werden im Sommer im Rahmen einer mehrwöchigen Sperrung (12. Juli bis 4. September) der Strecke Leipzig –Hof Weichen und Gleise erneuert, wie die Deutsche Bahn erklärte.

Von liko