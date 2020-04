Bund bessert beim Krisenelterngeld nach – DGB Sachsen: „Das reicht noch nicht“

Nun ist es soweit: Am Donnerstag eröffnet Kaufland den neuen Markt in Eilenburg. Auch für die Handelskette ist ein Start in Corona-Zeiten eine besondere Herausforderung. Die LVZ hat sich vorab im Markt umgeschaut. Hier gibt es viele Fotos und einen Rückblick auf die wechselvolle Geschichte dieser Eröffnung.