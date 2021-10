DGB kritisiert Tarifflucht: Sachsen entgehen Milliarden Euro pro Jahr

Leipzig

Die Tarifflucht der Arbeitgeber in Sachsen hat deutliche negative Auswirkungen auf die Einnahmen des Freistaates Sachsen, der Kommunen und der Sozialversicherungen. Das geht aus einer Untersuchung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Sachsen hervor.

„Im Freistaat gehen den Sozialversicherungen und dem Fiskus insgesamt fast 5,3 Milliarden Euro durch die Lappen. Die Einnahmen werden dringend beispielsweise für Investitionen in Infrastruktur, Gesundheit und Bildung gebraucht“, sagte Sachsens DGB-Vorsitzender Markus Schlimbach der LVZ. Konkret sind es bei den Sozialversicherungen jährlich fast 3,3 Milliarden Euro. Fast zwei Milliarden Euro entgehen dem Freistaat ferner an Steuereinnahmen. Grundlage der Berechnungen des DGB sind Daten des Statistischen Bundesamtes.

Angestellt müssen auf fast 5000 Euro verzichten

Die Tarifbindung sei in Sachsen zwar in den vergangenen Jahren durch den Kampf der Beschäftigten und Gewerkschaften von 39 Prozent auf 43 Prozent gestiegen, es bleibe aber noch viel Luft nach oben. „Sachsen ist nach wir vor bundesweit das Schlusslicht. Durch Tarifflucht werden Beschäftigten um einen ordentlichen Lohn gebracht und Löcher in die Haushalte gerissen“, sagte der Vorsitzende des DGB Sachsen.

Sachsens DGB-Vorsitzender Markus Schlimbach sieht die Tarifflucht in Sachsen als Gefahr für die Zukunft des Freistaats. Quelle: DGB Sachsen

Die mangelnde Tarifbindung schmälere auch die Kaufkraft. Wer in Sachsen nicht nach Tarifvertrag bezahlt wird, hat im Jahr netto durchschnittlich fast 4900 Euro weniger im Portemonnaie als tarifgebundene Beschäftigte. Insgesamt hätten die Beschäftigten in Sachsen bei einer flächendeckenden Tarifbindung fast 4,6 Milliarden Euro mehr pro Jahr zur Verfügung, was „der Binnennachfrage und der Wirtschaft in Sachsen zu Gute“ käme, so der Gewerkschafter.

DGB-Chef nimmt Politiker in die Pflicht

„Die Politik hat es in der Hand, die Tarifbindung in Sachsen zu erhöhen und damit sowohl für bessere Löhne und eine höhere Kaufkraft, als auch für höhere Einnahmen bei den Sozialversicherungen, beim Bund, den Ländern und Kommunen zu sorgen. An erster Stelle muss dabei eine Tariftreueregel bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und Fördermittel stehen. Diese dürfen generell nur an Unternehmen mit Tarifvertrag gehen“, forderte Markus Schlimbach.

Dafür seien ein Bundestariftreuegesetz und die Novellierung des Vergabegesetzes in Sachsen notwendig. Letzteres ist Gegenstand des Koalitionsvertrags in Sachsen und müsse nun rasch umgesetzt werden. „Es muss Schluss damit sein, dass der Staat mit öffentlichen Mitteln schlechte Löhne finanziert und damit auch Unternehmen mit Tarifbindung beim Wettbewerb um Aufträge benachteiligt. Um das zu ändern, muss Sachsen das Vergabegesetz jetzt modernisieren und eine Tariftreueklausel einführen.“

Die Zukunft steht auf dem Spiel

Mit Blick auf die Diskussionen um die Schuldenbremse fordert der DGB einen Kurswechsel. „Geradezu sehnsüchtig warten der Finanzminister und die CDU-Fraktion auf die Steuerschätzung. Dabei gibt es eine einfache Formel: bessere Löhne bedeuten höhere Steuereinnahmen“, sagte der Vorsitzende. Die seien notwendig, um die Zukunftsherausforderungen wie Strukturwandel, Digitalisierung, demografische Entwicklung jetzt zu gestalten.

Laut Markus Schlimbach müsse Sachsen fit für die Zukunft gemacht werden. Nur mit guten Arbeits- und Lebensbedingungen in den Städten und ländlichen Räumen könne der Zusammenhalt in Sachsen gestärkt werden. „Wer aber am Dogma der schwarzen Null festhält, absurd kurze Tilgungszeiträume nicht verlängern will und Mehreinnahmen durch eine höhere Tarifbindung ignoriert, setzt die Zukunft aufs Spiel.“

Von Andreas Dunte