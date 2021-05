Dresden

Dresden machte in den zurückliegenden Wochen in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ mit Erfindergeist von sich reden. Nachdem der Student Tilman Rothe und seine Beerbag zu sehen waren, stellen nun am Montagabend zwei weitere Dresdner ihr Produkt in der Erfindershow vor: Christian Schranz und Axel Kosuch.

Als Erfinder sehen sie sich allerdings nicht: „Ich will das nicht Erfindung nennen und unser Unternehmen auch nicht Start-Up, dafür fehlt nach meinem Empfinden einfach die erfinderische Tiefe. Aber es ist ein cooles Produkt, das wir auch selbst entwickelt haben“, bleibt Christian Schranz bescheiden. Das „coole Produkt“ heißt Bodywallet und ist eine Geldbörse, die wie ein Pflaster am Körper klebt.

Auf die Idee kam der begeisterte Extremsportler und Partygänger Schranz auch nicht in Dresden, sondern vor rund vier Jahren in San Juan del Sur in Nicaragua. Dort war er im Motorradurlaub unterwegs und sah sich immer wieder mit schwindenden Geldbeträgen konfrontiert: „Ob die nun geklaut wurden oder ob ich die verloren habe, konnte ich gar nicht mehr nachvollziehen, aber es war klar, dass da eine Lösung her muss.“

Diebstahlsicher und verliergeschützt

Der heute 52-Jährige fackelte auch nicht lange und bastelte noch während seiner Reise an verschiedenen Prototypen, die er aus Pflastern herstellte. Die Idee: Geldscheine und Kreditkarten diebstahlsicher und verliergeschützt eng am Körper tragen. Ein weiterer Pluspunkt für den begeisterten Tänzer: „Ich kann auf der Tanzfläche eskalieren, mich frei fühlen und brauche mir um meine Wertsachen keine Sorgen machen.“ Auch Ausflüge ins Wasser sind mit dem Bodywallet möglich, schon der Prototyp konnte im Test überzeugen.

Wieder in Deutschland erzählte er seinem Freund und Marketing-Profi Axel Kosuch von seiner Idee. Der 45-Jährige war sofort Feuer und Flamme für das Portemonnaie zum Aufkleben. Gemeinsam starteten die beiden Dresdner in die Entwicklung, 2019 hatten sie das erste vorzeigbare Bodywallet in der Hand. Produziert wird das Geld-Pflaster halbautomatisch in Schranz’ Haus in Briesnitz – es steckt also noch viel Handarbeit im Produkt. Entsprechend niedrig sind daher auch noch die Stückzahlen, was sich wiederum auch auf den Preis auswirkt. Immerhin: Gegenüber der Anfangsphase der Produktion ist ein Bodywallet jetzt schon für 3 Euro zu haben – zuvor war der Einzelpreis mehr als doppelt so hoch. Schranz hofft, langfristig einen Stückpreis von 0,30 bis 0,50 Euro pro Bodywallet zu erreichen: „Spätestens dann müsste das ein voller Erfolg werden“.

Christian Schranz und Axel Kosuch mit ihrem Produkt. Quelle: Dietrich Flechtner

Erfolg haben die beiden Gründer mit ihrem Produkt bereits erzielt. Schnell war klar, dass die Klebe-Börse aus doppellagigem Vlies auch einen hervorragenden Werbeträger abgibt. Viele Firmen haben das Potenzial als Give-Away mit eigenem Firmen-Logo bereits erkannt, etwa 60.000 Bodywallets konnten Schranz und Kosuch so bereits verkaufen. Dem Endkunden jedoch ist die innovative Geldbörse noch weitestgehend unbekannt. Der Auftritt in der Vox-Show soll das nun ändern.

„Ein Auftritt in einer Gründer-Show ist natürlich ein unglaublicher Short Cut für ein Produkt und eine tolle Chance, das Bodywallet bekannt zu machen“, erklärt Schranz die Entscheidung für die Teilnahme.

Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits vor etwa einem Jahr, kurz nach dem ersten Lockdown. Erst seit knapp zwei Wochen wissen die Gründer, dass ihr Pitch es tatsächlich auch in die Ausstrahlung geschafft hat. Ähnlich kurzfristig erfuhren die beiden, dass sie ihr Produkt den Löwen in Köln vorstellen dürfen. Für die Vorbereitung des Pitchs blieben den TV-Neulingen nur wenige Tage. „Das war schon ein krasser Stress“, erinnert sich Schranz, „aber unter Druck ging es dann doch ganz gut und war vor allem dann auch schnell wieder vom Tisch. Hätten wir das viel eher gewusst, hätten wir den Stress vermutlich auch gehabt, aber uns deutlich länger einen Kopf gemacht“.

Aufgeregt waren die beiden natürlich trotzdem am Tag der Aufzeichnung. Vor allem Moderator Amiaz Habtu trug aber dazu bei, dass die Anspannung schnell verschwand: „Das ist ein wahnsinnig sympathischer Typ, der immer lacht und lustig ist. Wenn der dir gegenübersteht, hast du gar keine andere Chance, als selber verdammt gute Laune zu kriegen“, gerät Schranz ins Schwärmen und lacht.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Löwen Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler und Nico Rosberg stellten sie vor, in welchen Situationen ein Bodywallet zum Problemlöser wird. Und die sind vielfältig: Ob auf Reisen, in der Sauna, beim Joggen, am Strand, auf dem Konzert oder Festival lassen sich Geldscheine und -karten in der Klebe-Börse mit Zip-Verschluss sicher am Körper verstauen. Auch an der Kleidung haftet das Geld-Pflaster und das sogar mehrere Tage, auch die morgendliche Dusche übersteht es unbeschadet. Ein Vorteil, denn auch wenn es sich beim Bodywallet um einen – immerhin komplett recycelbaren – Wegwerfartikel handelt, so hat der Benutzer doch mehrere Tage etwas davon.

Das Produkt, so ist sich Schranz sicher, ist bisher einzigartig auf dem Weltmarkt. „Die Idee hatten vielleicht auch schon andere, aber bisher hat sich dem noch niemand außer uns intensiv angenommen. Die Sympathien für das Produkt sind auf jeden Fall da“, ist der Entwickler überzeugt, der sein Geld sonst mit der Vermietung von Immobilien verdient.

Die Sendung ist eine Wundertüte

Die Klebe-Börse hat er inzwischen patentieren lassen, auch ein Gebrauchsmusterschutz ist vorhanden. Außerdem gibt es Bodywallet Light, eine etwas günstigere Variante ohne Reißverschluss.

Ob der Auftritt bei den Löwen die erhoffte Aufmerksamkeit bringen wird, kann Schranz noch nicht abschätzen: „Das ist eine Wundertüte, aber ich war in der Sendung vom vergangenen Montag im Abspann zu sehen und am Dienstag kamen bereits die ersten Bestellungen“, ist er zuversichtlich.

Der kurze Vorgeschmack auf seinen Fernsehauftritt ist gleichzeitig aber auch der Grund, warum er noch unsicher ist, ob er sich die Sendung selbst überhaupt ansehen wird: „Ich fand das wirklich fürchterlich“, fasst er lachend seinen Eindruck zusammen, „man sieht sich zwar jeden Tag im Spiegel und denkt, da ist man irgendwie abgehärtet, aber im Fernsehen sieht das dann doch noch mal ganz anders aus“. 100 000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile lautet das Angebot von Schranz und Kosuch. Ob einer der Löwen auf diesen Deal eingeht, ist am Montagabend ab 20.15 Uhr bei Vox zu sehen.

Von Kaddi Cutz