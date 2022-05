Leipzig

Acht Jahre lang hat Ralph Wondrak an der Spitze des weltweit größten DHL Express Drehkreuzes in Leipzig gestanden. Er übernimmt ab sofort andere Aufgaben im Konzern. Sein Nachfolger Elio Curti kommt aus dem Leipziger Team von DHL.

Wondrak habe einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des DHL Hubs Leipzig und des europäischen Express-Netzwerks geleistet, teilt der Konzern mit. „Unter seiner Leitung wurden zwei neue Terminals am Drehkreuz gebaut und damit die Größe des Drehkreuzes in Leipzig verdoppelt.“ Zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze am Standort habe ebenso die Implementierung eines hochmodernen Fördersystems für Schwerlastsendungen beigetragen. Ferner habe sich Wondrak „für den Ausbau fairer nachbarschaftlicher Beziehungen zu den umliegenden Gemeinden“ engagiert.

2008 hat die Tochter der Deutschen Post ihr weltweit größtes Fracht-Drehkreuz am Flughafen in Schkeuditz in Betrieb genommen. Hier werden Waren aus aller Welt umgeschlagen und zu Zielen rund um den Globus geflogen. Die Zahl der Beschäftigten liegt heute bei 6000.

Elio Curti begann seine berufliche Laufbahn im Konzern 1990 als Customer Service Agent für DHL Express in Italien. Er arbeitete in verschiedenen leitenden Positionen in den Bereichen Betrieb und Zoll, bevor er nach Brüssel wechselte. Seit 2010 ist Curti in Leipzig ansässig, wo er zunächst die Customs Operations Europe leitete. Im Januar 2018 übernahm er die Funktion als Vice President Network Control Group Europe. Unter seiner Führung sei die Entwicklung des zukünftigen EU-Luftverkehrsnetzes beschleunigt und die außergewöhnlichen Umstände der letzten zwei Jahre erfolgreich gemeistert worden, heißt es.

Von Andreas Dunte