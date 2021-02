DHL-Maschine verliert Gepäckraumtür nach Start in Leipzig

Eine Maschine von DHL musste am Sonnabend kurz nach dem Start vom Flughafen Leipzig/Halle in 1600 Metern Höhe wieder umdrehen und zurück nach Schkeuditz fliegen. Der Grund: Die Boeing 757 hatte eine Gepäckraumtür verloren. Das bestätigte Germout Freitag, Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig, auf LVZ-Anfrage. Die Tür sei verschwunden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Verletzt wurden nach ersten Informationen niemand.

DHL-Sprecher Hans-Christian Mennenga gegenüber der LVZ: „Wir können bestätigen, dass an einem Flugzeug der DHL UK Air auf dem Weg nach Frankfurt technische Probleme im Bereich einer Cargo-Tür aufgetreten sind. Die Crew hat das Flugzeug umgehend zurück zum Flughafen Leipzig/Halle gesteuert, wo es sicher gelandet ist. Fracht ist dabei nicht verloren gegangen. Die zuständigen Behörden sind informiert, der Vorfall wird untersucht.“

Beladung einer Boeing 757 am Flughafen Leipzig/Halle. Quelle: Willnow

Kein Ladung verloren

Laut BFU habe sich die Ladung nicht direkt an der Tür befunden. Deshalb seien auch keine Pakete aus der Boeing gerutscht. Die Behörde hat den Vorgang als „schwere Störung“ eingestuft, bestätigte DHL. Das erfolgt immer dann, wenn sich „beinahe ein Unfall ereignet hätte“, so die BFU.

Tür bei Schkopauer Kraftwerk eingeschlagen?

Wie das auf Flugunfälle spezialisierte Online-Portal „Aviation Herald“ schreibt, seien sogar mehrere Teile der Maschine rund um das Braunkohlekraftwerk Schkopau zu Boden gefallen. Eine Bestätigung dafür lag am Sonntag weder von DHL noch von der BFU vor. Auch bei der Polizei hat sich niemand gemeldet, wie Sprecher Alexander Junghans in Halle bestätigte.

Der Flug QY126 startet jeweils morgens und bringt in rund einer Stunde Fracht von Leipzig/Halle nach Frankfurt. Auch am Sonnabend hob die Boeing 757 um 5.31 Uhr von Piste 26L ab. Laut des Portals Flightradar 24 drehte die fast 30 Jahre alte Boeing südwestlich des Flughafens wieder um und setzte 20 Minuten nach dem Start wieder auf.

Ähnlicher Fall bei U2-Sänger Bono

Laut BFU-Sprecher Freitag komme es ab und an vor, das Flugzeuge auch Teile verlieren. Prominentes Beispiel sei der Learjet von U2-Sänger Bono beim Anflug auf Berlin im Jahr 2014 gewesen. Damals habe sich eine Gepäckluke gelöst und sei in ein Waldstück gestürzt. „Sie wurde nie gefunden“, so Freitag.

Erster Bericht im April

Die BFU erstellt nun bis Ende April einen Zwischenbericht für die Havarie in Leipzig. Dafür werden laut Freitag die Voicebox und der Flugdatenschreiber ausgewertet. Ein Abschlussbericht sei erst im kommenden Jahr zu erwarten.

Von Matthias Roth/Andreas Dunte