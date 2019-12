DSGVO und Überwachung am Storchennest: Sachsens Datenschützer zieht Bilanz

Dresden

Sachsens Datenschutzbeauftragter Andreas Schurig blickt auf zwei Jahre mit wachsenden Anforderungen für seine Behörde zurück. Seit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 hätten sich die Anfragen von Bürgern und Unternehmen vervielfacht. Neben ernsten Anliegen erreichten Schurig aber auch immer wieder überaus kuriose Fälle – wie der eines überwachten Storches oder der einer fehlgeleiteten Essensbestellung an die Behörde.

Obwohl die Einführung der DSGVO in Deutschland keine wesentliche Umorientierung mit sich gebracht habe, seien die Menschen im Land vor allem durch die Berichterstattung darüber merklich sensibilisiert worden. „Dadurch sind sie verstärkt angeregt und ermutigt worden, auf ihre Rechte zu achten“, so Schurig. Andererseits hätten Unternehmen in der Folge auch häufig ihre Geschäftsabläufe überprüft und aufgearbeitet.

Dadurch stieg die Zahl der Posteingänge in der Behörde innerhalb eines Jahres um 60 Prozent an, die Zahl der folgenden Vorgänge sogar um mehr als das Doppelte. Allein bei den Beschwerden wegen unzureichendem Datenschutz verzeichneten Schurigs Mitarbeiter nach Einführung der DSGVA dreimal so viele Fälle als vorher.

Bürger mit DSGVO-Anfragen überhäuft

Konkret ging es bei den Anfragen zuletzt häufig um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und die dafür notwendige Einwilligung beim Endverbraucher. „Unklar war vielen Verantwortlichen, in welchen Fällen eine Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogener Daten überhaupt einzuholen ist“, so Schurig in seinem Bericht. In der Folge seien manche Bürger mit Anfragen regelrecht überhäuft worden, obwohl die Zustimmung zur Verarbeitung ihrer Daten bereits auf anderem Wege erfolgt war.

Auch hinsichtlich von Film- und Fotoaufnahmen bei Veranstaltungen – wie etwa bei Demonstrationen – hätten sich zuletzt viele Betroffenen gemeldet. Allerdings habe sich die Rechtslage dabei nicht verändert. „Das Kunsturhebergesetz bildet den Rahmen, so dass bei Aufnahmen, bei denen einzelne Personen im Mittelpunkt stehen, wie bisher, deren Einwilligung einzuholen ist“, erklärte Sachsens oberster Datenschützer.

Nicht zuletzt war die private Videoüberwachung sehr häufig Thema bei den übermittelten Bürgerbeschwerden. Schurigs Team machte sich auf den Weg, überprüfte im ganzen Land mögliche Verstöße – und musste feststellen: „Nicht selten stellte sich heraus, dass die Kameras tatsächlich gar keine öffentlich zugänglichen Bereiche erfassten oder es sich lediglich um Kameraattrappen handelte. Allerdings habe es nach Hinweisen aber auch tatsächlich mehrere Fälle gegeben, in denen private Videokameras unrechtmäßig den öffentlichen Raum filmten und so ein Einschreiten notwendig wurde.

Ein Storchennest in Seebenisch. (Archivfoto) Quelle: Armin Kühne

Kuriose Anfragen in der Behörde

So wie beispielsweise auch im Fall eines Unternehmers, auf dessen Schornstein ein Storch nistete. In den Aufnahmen einer Webcam, welche den Vögel zu Werbezwecken ins Web streamte, mussten nach Einschreiten des Datenschützers kritische Bereiche geschwärzt werden. „Ob der Storchenfamilie die Beobachtung zu viel geworden ist – eine mir überlassene Aufzeichnung, in der der Storch nicht im Netz sondern auf der Webcam saß, konnte darauf hindeuten – unterfällt nicht meiner Beurteilung“, so Sachsens oberster Datenschützer.

Es blieb auch nicht das einzige Kuriosum in der Behörde. Weil Unternehmen oder andere Dienstleister häufig unvollständige Angaben in ihren Kontaktinformationen und Datenschutzerklärungen machen, erhält die Behörde immer häufiger auch artfremde Anfragen. Dazu gehörten im vergangenen Jahr eine Bitte, ein Badezimmer zu modernisieren, die Bestellung eines Schulmittagessens, eine Bewerbung aus Indien auf eine Architekturstelle sowie der Wunsch, den Frauenarzt zu wechseln. „Meine Wahl ist dabei auf Sie gefallen“, sei damals die Ansprache der Wechselwilligen gewesen, so Schurig weiter.

Der komplette Bericht: www.saechsdsb.de

Von Matthias Puppe