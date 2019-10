Dalai-Lama-Vertrauter meditiert in Zschadraßer Klinik

Zschadraß

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Sitzenbleiber die heimlichen Weltverbesserer sind – Theologe Michael von Brück liefert ihn. Der 70-jährige enge Freund des Dalai Lama sitzt gern. Jeden Morgen gegen 5 Uhr begibt er sich zur ersten Sitzung des neuen Tages. Nicht auf die Toilette, sondern auf ein Kissen. Er entzündet eine Kerze und atmet konzentriert. Er schwört auf das Sitzen in aufrechter Haltung, lässt den Atem immer gelassener geschehen, egal, welche Gedanken auftauchen. Er übt, ganz im Moment zu sein.

Das Sitzen ist ein Zauber

Nachsitzen, von jemandem versetzt werden, einen sitzen haben – das Wort Sitzen kommt oft als etwas Negatives daher. Nicht so für Michael von Brück. Für ihn ist das kerzengerade Sitzen ein Zauber. Mit geschlossenen Augen stellt er sich vor, seine Wirbelsäule wäre ein Balancierstab, auf dem der Kopf zur Ruhe kommen muss. Die Hände liegen auf den Oberschenkeln. Die Füße erspüren den Boden. Der Bauch hebt und senkt sich sanft. Der bei vielen verbissenen Zeitgenossen verkrampfte Unterkiefer ist gelockert.

Jetzt kann der Atem frei fließen. Nun kommt der Geist zur Ruhe. Für Michael von Brück ist der Geist wie ein Ozean. Stürmische Gedanken wühlten das Meer auf und machten es trüb. Erst wenn sich die Wellen gelegt und sich unter der spiegelglatten Oberfläche sämtliche Schwebeteilchen gesetzt hätten, könne man auf den Grund, tief in sich hinein blicken. Stille Wasser sind sehr tief. Dies zu erfahren, sei ein Glücksgefühl. Ein ekstatischer Zustand. Ein Sonnenaufgang bei Nacht.

Das geistliche Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama. Quelle: AFP

Von Brück ist gefeierter Referent in Zschadraß. Stefan Brunnhuber, Ärztlicher Direktor der Diakonie-Kliniken, lud ihn zur Weiterbildung der Mitarbeiter ein. Achtsamkeit als Heilkunst sei auch in Zschadraß ein Thema. Es sei ihm eine Ehre, den Zen- und Yoga-Lehrer, der jahrelang in Asien gelebt hatte, begrüßen zu dürfen, so Brunnhuber. 1988 erhielt von Brück die Professur für Vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Regensburg, 1991 wechselte er auf den Lehrstuhl für Religionswissenschaft an der Uni in München.

Der Sachse kehrt heim

Weltweit publizierte er 300 Artikel, schrieb 25 Bücher. „Wagnis und Verzicht“, heißt sein neuestes Werk, das er gemeinsam mit seinem engen Vertrauten, dem Dalai Lama, verfasste. In der Neuerscheinung geht es um Erfahrungen, Hoffnungen und Ängste der beiden Freunde. „Wagnis“ beinhaltet Mut, Abenteuer, Fortschritt ohne Angst vor dem eigenen Leben. „Verzicht“ steht für Zurückhaltung, bescheiden sein, sich selbst zurücknehmen, realistisch sein angesichts mancher Misserfolge.

„Wenn ich heute nach Zschadraß komme, dann kehre ich heim“, überrascht von Brück die Ärzte, Therapeuten und Pfleger in der Anstaltskirche: „Ich bin Sachse, wuchs in Dresden auf. Mein Vater Ulrich war Oberlandeskirchenrat und Leiter der Diakonie.“ Er sei direkt verwandt mit Gregor von Brück, dem Kanzler der Reformation, sowie entfernt verwandt mit Weimars Dichterfürst Goethe, sagt von Brück mit Augenzwinkern. Prägend sei für ihn die Zeit als Sängerknabe im Dresdener Kreuzchor gewesen. Noch heute könne er verschiedene Bibelstellen vor allem singen.

Die Kliniken Die Diakonie-Kliniken Zschadraß behandeln das gesamte Spektrum psychischer Erkrankungen. In der Psychiatrie stehen 120 Betten, in der Neurologie 30 Betten zur Verfügung. In den vier Tageskliniken an den Standorten Zschadraß, Rochlitz, Borna und Grimma sind es insgesamt 60. Betreut wird der Einzugsbereich von 250000 Personen. Im Jahr 2018 wurden in Zschadraß 2700 Patienten stationär aufgenommen, in den vier Tageskliniken 4300 Menschen ambulant behandelt.

Nach seinem Theologiestudium durfte er 1976 zu wissenschaftlichen Zwecken nach Indien reisen: „Ich war beseelt von einem Gesprächstermin beim Dalai Lama. Aber es gab keinen.“ Von Brück ließ sich nicht abwimmeln. An der Pforte der Residenz machte er deutlich, solange vor Ort ausharren zu wollen, bis der Dalai Lama wisse, dass ein junger Theologe aus der DDR auf ihn warte. Und tatsächlich! Von Brück bekam kurzfristig einen Termin. „Der Dalai Lama interessierte sich sehr für die Kirche im Kommunismus. Wir haben uns angeregt unterhalten“, so von Brück.

Die Menschheit sehne sich seit Ewigkeiten nach dem Himmel auf Erden, dem Garten Eden, dem gelobten Land. Tatsächlich aber sei sie geprägt von Gier, Hass und Eifersucht. Sollte der Herrgott als Krone der Schöpfung ausgerechnet vernunftbegabte Wesen hervor gebracht haben, die sich wechselseitig die Schädel einschlagen, fragt von Brück. „Die Menschheit ist längst noch nicht erwachsen, wenn überhaupt ist sie gerade mal in der Pubertät.“

Menschen hofften, dass es besser werde. Von Brück unterscheidet drei Utopien: Die zeitlichen Utopien, etwa das goldene Zeitalter oder das marxistische Ideal, seien mehr oder weniger vorbei. Die räumliche Utopie, wie die Insel der Seligen oder Atlantis, sei heute nicht mehr möglich, weil alles vermessen ist, man könne sie höchstens auf einen anderen Planeten verlagern. Bleibe die Utopie des Bewusstseins, die Hoffnung auf einen besseren Ort im einzigen Raum, der noch nicht bis ins Kleinste erforscht sei.

Möglichkeiten des Bewusstseins

„Wir fangen gerade an, die Qualitäten und Möglichkeiten des Bewusstseins zu entdecken, es zu trainieren, wie der Sportler die Muskeln oder der Pianist die Finger. Und hoffen, dass uns das hilft, unsere Probleme zu lösen, individuell und gesellschaftlich.“ Von Brück spricht von der Meditation, vom Weg in die Stille, hinter der sich auch verborgene Welten auftun. Meditation sei der Königsweg, die Angst als Ursache für Aggression zu überwinden und gesund zu werden.

In diesem Sinne lädt er die Zuhörer in der Zschadraßer Anstaltskirche ein, sitzen zu bleiben. Die Augen zu schließen. Sich vorzustellen, dass auf der Wirbelsäule der Kopf balanciert wird. Die Handflächen liegen auf den Oberschenkeln, die Füße erspüren den Boden. Der Bauch hebt und senkt sich sanft. Der Unterkiefer ist gelockert. Jetzt kommt der Geist zur Ruhe. Da ist sie, die Offenheit für Neues. Hier ist es zu spüren, das Vertrauen zum Nebenmann. Und zum Lehrer. Ja, Sitzenbleiber sind die wahren Weltverbesserer.

Die Anstaltskirche

Weg der Besinnung, Achtsamkeit und Stille Passend zum 125-jährigen Jubiläum des Fachkrankenhauses für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie des Diakoniewerks Zschadraß bereichern seit kurzem mehrere „ Seelenbretter“ den Campus der Klinik. Insgesamt 15 Seelenbretter, aus übermannshohen Stahlstützen, die jeweils eine gläserne Tafel umranden, markieren den besonderen Rundgang durch die wunderschöne Parkanlage. Jeweils auf der Vorder- und auf der Rückseite sind Aphorismen in Weiß gedruckt, die ins Auge zwicken und ins Gedächtnis beißen. Berühmte Schriftsteller wie Gottfried Keller oder Erich Kästner, historische Persönlichkeiten wie Augustinus und mehrere Bibelverse regen zum Nachdenken an: Was sehe ich durch den Text in mir angesprochen und erhellt? Kann ich diese Worte als eine Einladung verstehen und sie für meine eigene Lebenssituation entdecken? Der Weg der Seelenbretter durchzieht das komplette Klinikgelände, schließt die Kirche als besonderen „Ort der Stille“ mit ein und ist als Circumlatio gedacht: Man kann ihn also im oder entgegen dem Uhrzeigersinn gehen. Jedes Mal ergibt es einen anderen Sinn. Ausgewählt wurden die Zitate und Aphorismen von Mitarbeitern der Klinik. „Der Weg der Besinnung, Achtsamkeit und Stille ist Teil des Behandlungskonzeptes und wird sowohl begeh- und erlebbar als auch in Miniatur auf den Begrüßungskärtchen für Patienten zu finden sein“, sagt Chefarzt Oliver Somburg (53). Geplant sind darüber hinaus fünf „Orte der Stille“ als besondere Stationen auf dem Rundweg, die sichtgeschützt und mit einer Bank zum Innehalten und zum Aufnehmen der innigen Ruhe einladen. Einer dieser Orte ist bereits fertiggestellt, die anderen sollen bis zum Jahresende folgen. Nicht nur Patienten der Klinik, sondern auch Besucher und Mitarbeiter wissen die Besinnung stiftende und Ruhe schenkende Atmosphäre der Seelenbretter und Orte der Stille zu schätzen. Die Weihnachtsfeier des Personals findet traditionell in der Anstaltskirche statt. Dabei schweigen die Mitarbeiter eine Stunde lang.

Die Zschadraßer Aphorismen

Sprüche zur Achtsamkeit Im Park des Zschadraßer Krankenhauses finden sich etliche Aphorismen zum Thema Achtsamkeit. Hier eine kurze Auswahl: Stille ernährt – Lärm verbraucht. ( Reinhold Schneider) Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. ( John Steinbeck) Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. ( Gabriel Marcel) Wer seine Seele heilen will, soll über die Veränderungen der kleinsten Gewohnheiten nachdenken. ( Friedrich Nietzsche) ... dort, wo die Gräser wie Bekannte nicken und die Spinnen seidne Strümpfe stricken, wird man gesund. ( Erich Kästner) Wenn die Seele sich einen Augenblick ihrer eigenen Unendlichkeit hingibt, dann und dort ist Stille. ( Franz Werfel) Mein schönstes Gedicht? Ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es. Ich schwieg es. ( Mascha Kaleko)

Von Haig Latchinian