Colditz

Es ist beschlossene Sache. Tom bekommt die eigene Bude: eine Zweiraum-Wohnung in einem Ort bei Colditz, dessen Name fast ungarisch klingt: Zschadraß. Der Mietvertrag ist unterschrieben. Anfang Februar ist Einzug. Acht Minuten hat der Junge von dort bis zur Arbeit. Zu Fuß, wohlgemerkt. Die Mutter tut, was jede Mutter tut, deren Junge flügge wird – sie ist aufgeregt.

Entsprechend praktisch die Geschenke zu Weihnachten: Töpfe und Fön, Kaffeemaschine und – ein Minibackofen: „Falls sich mein Tom mal eine Pizza machen möchte“, sagt die 52-jährige Marion Reisewitz. Die Nachbarin zu Hause in Großdeuben hatte zudem noch eine Schrankwand samt Stuben- und Esstisch günstig abzugeben. Den Rest an Möbeln kaufe man zu.

Bei der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags: Tom Reisewitz flankiert von seiner Mutter Marion und Museumsdirektor Andreas Haesler. Quelle: Thomas Kube

Für Marion Reisewitz alles ein Wunder. Ihr Sohn findet eine Anstellung, ist ab sofort sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ohne Abschluss. Ohne Ausbildung. Dabei hatte man ihn doch für ausbildungsunfähig erklärt. Und jetzt das! Diese Freude. Dieser Stolz. Diese Genugtuung. Sie ließ es sich nicht nehmen, bei der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags anwesend zu sein.

Kindheit mit Misserfolgen und Mobbing

Ihr Sohn funktioniere anders. Dumm sei er nicht. „Im Gegenteil: Tom war vier, als er seinem großen Bruder den Lerncomputer stibitzte und sich selbst das Lesen beigebracht hatte.“ Die Eltern bekamen das nur durch Zufall mit. Als die Logopädin das Bürschchen bat, ihr den Namen einer Pflanze zu nennen, konterte der auf die Karte schielende Tom: „Blume steht da, nicht Pflanze.“

Dennoch: Toms Kindheit war geprägt von Misserfolgen. Die Mutter lobt Lehrerin Maria Seidel. Andere hätten ihren Sohn gemobbt. In der Krippe galt Tom als nicht normal. „Er löste das Puzzle, indem er die Teile umdrehte und sie nicht nach Bildern, sondern der Form nach zusammenfügte.“ Er redete kaum und lief ungern. In der fünften Klasse die Diagnose: Tom ist Autist.

Tom Reisewitz an seinem Arbeitsplatz. Museologin Andrea Aurig ist ihm eine treue Stütze. Quelle: Thomas Kube

Detlef Rohde, Mitarbeiter im Dentalmuseum Zschadraß, setzte sich von Anfang an für den Jungen ein. Er erkannte dessen Talent zum Archivieren. „Die Leute ticken fast alle gleich. Hören sie Autist, denken sie an Rain Man.“ Sie stellten sich jemanden vor, der Fußballergebnisse herbeten könne, das Telefonbuch auswendig beherrsche und wisse, wann welches Schiff gesunken sei.

Autismus nur ein anderes Betriebssystem

„Dabei gibt es über 2000 Formen des Autismus.“ Tom hätte das Abi machen können. Nur ohne mündliche Prüfung, sagt Rohde: „Wenn Tom von Fremden angesprochen wird, schweigt er. Nicht, weil er keine Antwort wüsste. Vielmehr überlegt er schon, was er als nächstes gefragt werden könnte und was er dann entgegnen müsste.“ Autismus sei nur ein anderes Betriebssystem.

Ab Juni arbeitete Tom zunächst zur Probe im Museum. Und stellte sich sehr gut an. In seiner Arbeit taute er regelrecht auf, fing an, mit seinen Kollegen zu sprechen. Er entwickelte Ideen, weil er gemerkt hatte, dass er willkommen ist, sagt Museologin Andrea Aurig. Jeden Morgen war Tom zwei Stunden unterwegs, um sich von Großdeuben bis nach Zschadraß durchzuschlagen.

Viele weltweit erschienene wissenschaftliche Arbeiten zur Zahnheilkunde muss Tom Reisewitz digitalisieren. Quelle: Thomas Kube

Anderthalb Kilometer zu Fuß zum Bahnhof nach Gaschwitz. Von dort mit der S-Bahn nach Leipzig. Weiter mit dem Zug nach Tanndorf und schließlich per Schulbus bis Zschadraß. Und am Nachmittag das Ganze retour. Vier Stunden täglich mit den Öffis auf Achse, das muss ihm erstmal einer nachmachen. Nie kam er zu spät, trotz Bahnstreik.

Nach drei Monaten zum Nichtstun verurteilt

Umso bitterer das Aus nach drei Monaten. Wegen Corona-bedingten Besuchsstopps gehe das Dentalmuseum derzeit selber „auf dem Zahnfleisch“, sagt Museumsdirektor Andreas Haesler. Da kaum was in die Kasse gekommen sei, habe er als Wissenschaftszentrum der Zahnheilkunde den jungen Tom nicht mehr entlohnen können. Der Großdeubener wurde entlassen.

Drei Monate, von Sommer bis Ende September, hatte das Arbeitsamt die Kosten zu 100 Prozent getragen. Danach aber durfte die Agentur laut Gesetz nur noch höchstens 70 Prozent des Gehalts übernehmen. Pech für Tom. Das Museum konnte nicht mal den Eigenanteil von 30 Prozent stemmen. Die Folge: Der junge Mann war seitdem zum Nichtstun verurteilt.

Im Dentalmuseum Zschadraß, hier ein altehrwürdiger Behandlungsstuhl von anno dazumal, gibt es laut Eigentümer Andreas Haesler die weltgrößte Sammlung rund um Zähne und Zahnheilkunde zu erleben. Quelle: Archiv

Zwischenzeitlich fühlte sich Mutter Marion Reisewitz vom Land Sachsen im Stich gelassen: „Mit einer Behinderung von 50 Prozent bekommt Tom nichts – weder Grundsicherung noch Hartz-IV oder Kindergeld. Er hockt nun wieder die ganze Zeit zu Hause.“ Dabei war er zuvor eine echte Bereicherung für das Museum.

LVZ-Leser spendeten 7000 Euro

Das sahen Toms Kollegen genauso. Sie beschlossen, den Jungen zurückzuholen, ihm seine „gottverdammte Chance“ zu geben. Über die LVZ wandten sie sich an die Leser. „Wir suchen händeringend Menschen, die bereit sind, für Tom zu spenden!“ Der Hilferuf wurde erhört. Rund 60 Spender überwiesen rund 7000 Euro.

Volkmar Beier, Sprecher der Arbeitsagentur in Oschatz, zeigte sich auch persönlich befriedigt über die Aktion: „Da das Museum die nötigen Eigenmittel zusammen hat, werden wir nun mit einem maximal möglichen Fördersatz von 70 Prozent operieren.“ Somit ist die Stelle im Jahr 2022 finanziell gesichert, und Tom Reisewitz kann neu durchstarten.

Als er seinen „Hermann“ unters Arbeitspapier setzt und ihm der Pressefotograf zuruft, lächelt Tom verlegen in die Kamera. Aber es ist auch Dankbarkeit in seinen Augen zu erkennen. Zu tief war das Tal der Tränen, das er nach der zehnten Klasse durchschreiten musste: Statt des Oberschul-Abschlusses bekam er nur ein Abgangszeugnis. Eine schwere Hypothek.

Lage schien zwischenzeitlich hoffnungslos

„Viele Autisten lieben Computer“, sagt die Mutter. „Hagelte es sonst schon mal Sechsen, war Tom in Informatik knapp an der Eins vorbeigeschrammt.“ Er durchlief einige Fortbildungen in dieser Richtung. Mit mäßigem Erfolg. In Dresden trug er eine lang anhaltende Blockade davon. In Leipzig fielen ihm wegen Unterforderung die Augen zu. Lehrer dachten, der Junge schlafe.

BSW-Geschäftsführer Christian Kamprad hat sich sehr für die berufliche Ausbildung von Tom Reisewitz eingesetzt. Quelle: Frank Prenzel

Steffi Vollroth ist Jobcoach beim Bildungs- und Sozialwerk Muldental (BSW). Sie gilt als Toms Entdeckerin. Tom war einer von acht Jugendlichen mit Handicap, die sie im Qualifizierungstraining unter sich hatte: „Es grenzt an einen Sechser im Lotto, ohne Ausbildung und ohne Abschluss eine Stelle zu finden.“

Zunächst arbeitete Tom im Büro bei der Tafel, danach beim Verein Burgarbeit. Steffi Vollroth gab nichts auf Vorberichte, verfasst von Leuten, die Tom nicht kannten. Sie machte sich selbst ein Bild von ihm. Sie ist sich sicher: „Tom ist sehr wohl ausbildungsfähig.“ Die Lage schien aussichtslos. Niemand wollte den Jungen fest anstellen. Würde man nichts finden, drohe Arbeitslosigkeit.

An Wochenenden wird Tom weiter bemuttert

BSW-Geschäftsführer Christian Kamprad vermittelte Tom ans Zahnmuseum. Mit Erfolg. Geplant ist nun, dass sich der Junge dort zunächst weiter einarbeitet, um danach eine dreijährige Lehre zum Archivar folgen zu lassen. „Das Lehrlingsgeld bekommt er dann vom BSW, in Abstimmung mit der IHK fungiert das Dentalmuseum weiter als Kooperationspartner“, so Steffi Vollroth.

Sie werde ihn auch in die Berufsschule nach Leipzig begleiten – wenn es sein muss, täglich. Wohnen würde er in den Wochen des theoretischen Unterrichts zu Hause bei den Eltern in Großdeuben. Die Mutter: „Ich denke, dass Tom auch ansonsten immer freitags zu uns kommt, schon allein wegen der Wäsche. So kann ich ihn immer bis sonntags bemuttern...“

Von Haig Latchinian