Leipzig

Gute Nachrichten für die rund 6000 Beschäftigten am Drehkreuz von DHL-Express in Leipzig. Das Unternehmen hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf eine Erhöhung der Löhne und Gehälter geeinigt. Diese steigen bis zum 1. März dieses Jahres um 3,5 Prozent und am 1. April 2022 um weitere 2,5 Prozent.

Insbesondere die Einstiegsgehälter und die Löhne für langjährige Beschäftigte sollen überdurchschnittlich angepasst werden, teilt das Unternehmen mit. Auch die Jahressonderzahlung und das variable Entgelt sollen sich bereits in diesem Jahr erhöhen und in den nächsten drei Jahren kontinuierlich steigen.

„Außerordentlich hohes Sendungsaufkommen in letzten Monaten“

Er freue sich, gemeinsam mit Verdi zu einem Ergebnis gekommen zu sein, „das für uns wirtschaftlich tragfähig ist“, sagte DHL-Hub-Personalchef Philippe Bauer. In diesem Lohn- und Gehaltsplus spiegele sich auch der Dank für den hervorragenden Einsatz aller Beschäftigten insbesondere während der Corona-Pandemie wider.

Die Herausforderungen der letzten Monate seien groß gewesen. „Wir hatten am HUB zeitweise außerordentlich hohe Sendungsmengen zu bewältigen und mussten sehr kurzfristig umfangreiche Schutz- und Hygienemaßnahmen einführen und die Arbeitsprozesse anpassen“, erläuterte DHL-Sprecher Hans-Christian Mennenga. „Unsere Beschäftigten haben die anspruchsvolle Situation mit viel Energie, Motivation und Wendigkeit gelöst und mit ihrem Engagement dazu beigetragen, dass wir die Herausforderungen bis heute hervorragend bewältigen.“

Auch Auszubildende bekommen jetzt deutlich mehr

Bei Verdi ist man mit dem Abschluss ebenfalls sehr zufrieden. „Als Erfolg werte ich insbesondere, dass die unteren Lohngruppe überproportional berücksichtig werden“, sagte der für die Logistik in Mitteldeutschland zuständige Bereichsleiter Normen Schulze. Und dass es erstmals ein im Sommer ausgezahltes 13. Gehalt geben soll. Schulze spricht von einer Zahlung in Höhe von anfangs 65 Prozent.

Der Arbeitsaufwand sei während der Corona-Krise enorm gestiegen, so Schulze weiter. Das Sendungsaufkommen habe sich am Hub Leipzig in den letzten Jahren fast verdoppelt. „Pro Schicht schlagen die Kollegen heute rund 680.000 Sendungen um.“ Deshalb sei es zu begrüßen, dass ab diesen April auch die Zuschläge sowie das Zeitfenster für die Nachtarbeit angepasst werden. So will DHL den steuerfreien Nachtzuschlag auf 25 Prozent anheben. Er soll dann bereits ab 20 Uhr gezahlt werden.

Besser gestellt wird auch der Nachwuchs. Die Ausbildungsvergütung steigt laut Verdi um bis zu 170 Euro pro Monat. Im ersten Lehrjahr verdienten Azubis dann 880, im zweiten 960 und im dritten 1050 Euro..

Von Andreas Dunte