Darum könnte der Leipziger Flughafen Drehkreuz für humanitäre Einsätze werden

Leipzig

Erst vor einigen Tagen starteten vom Leipziger Flughafen vier Maschinen mit Hilfsgütern für die Geflüchteten auf der griechischen Insel Lesbos. Solche Flüge für humanitäre Einsätze könnten am sächsischen Airport in Zukunft häufiger starten. Denn in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) und dem Freistaat Sachsen will der Flughafen zum Drehkreuz für humanitäre Einsätze werden.

„Der Flughafen Leipzig/Halle ist als Standort bestens geeignet“, betont Uwe Schuhart, Pressesprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG. Seit Jahren verzeichne der Airport deutliche Zuwachsraten, sei ein Frachtdrehkreuz und verfüge über eine hervorragende infrastrukturelle Anbindung. Beste Voraussetzungen also, um einer der sogenannten Bevorratungs-Standorte zu werden, den die EU derzeit mit einer Ausschreibung sucht.

Standort Leipzig hat viele Vorteile

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie plant die Europäische Union bereits seit März Standorte, an denen Schutzausrüstung, Labormaterial und Impfstoffe bereitstehen und im Ernstfall schnell in Krisengebiete geflogen werden können. Vier bis sieben solcher Lagerorte sind in Europa in Planung.

„Im Gespräch ist in Absprache mit dem sächsischen Innenministerium auch ein Bevorratungs-Standort am Flughafen Leipzig/Halle, der vom Deutschen Roten Kreuz unterhalten würde“, teilte das Bundesinnenministerium auf LVZ-Anfrage mit. Auch Kai Kranich vom DRK Landesverband Sachsen betont die Vorteile des Standorts Leipzig: „Der Flughafen ist sowieso schon ein logistisches Drehkreuz, Transportmaschinen wie die Antonov-124-Frachter sind hier stationiert und es gibt zusätzlich eine gute Zug- und Autobahnanbindung.“

Zeit als wichtiger Faktor

Während der Corona-Krise sei der Airport bereits ein zentrales Drehkreuz für den Transport von Atemschutzmasken und Schutzanzügen gewesen. Rund 50 Flüge seien in diesem Zusammenhang in Leipzig abgefertigt, berichtet Flughafensprecher Schuhart. Für den möglichen Lagerstandort seien geeignete Lagerflächen in der Nähe des Flughafens vorhanden, heißt es seitens des DRKs. Die Vorräte vor Ort sollen einen schnellen Ablauf garantieren. „Bei der humanitären Hilfe kann Zeit ein wichtiger Faktor sein“, so DRK-Sprecher Kranich. Die Flugzeuge könnten vor Ort schnell beladen werden und direkt auf das Rollfeld. Das spare Zeit, die beispielsweise bei der Hilfslieferung nach Griechenland durch die Zulieferung der Güter aus Berlin verloren gegangen sei.

Sachsen unterstützt Pläne

Auch der Freistaat Sachsen unterstützt das Vorhaben, wie eine Sprecherin des sächsischen Innenministeriums auf LVZ-Anfrage mitteilte. Ausführlichere Informationen zur konkreten Planung gab das Ministerium mit Verweis auf das laufende Auswahlverfahren noch nicht. Die Bewerbungsfrist bei der EU läuft noch bis zum 25. September.

Von Lilly Günthner